З патріота - у подвійні агенти: таємне життя Скрипаля

Копирайт изображения AFP Image caption Скрипаль визнав, що був завербований британською розвідкою 1995 року

У грудні 2004 року Сергія Скрипаля заарештувала російська ФСБ біля його будинку в Москві. Він щойно повернувся з Британії.

Скрипаль час від часу виїздив за кордон, але переважно до Іспанії та Мальти.

Про поїздки до Британії він ніколи зі своїми колегами не говорив.

Але, за інформацією газети "Коммерсант", контррозвідка вже деякий час була у нього на хвості.

Вони хотіли дістати підтвердження, що Скрипаль є джерелом витоків секретної інформації, яку отримують іноземні спецслужби.

"Класична солодка пастка"

Під час стеження російські спецслужби дійшли висновку, що Скрипаль зустрічався з британськими дипломатами, що працюють у Москві, а також із представниками британської розвідки MI-6.

Скрипаль перед тим працював у російському військовому розвідувальному агентстві (ГРУ).

Валерій Мальований, генерал-майор ГРУ у відставці та історик, що досліджує спецслужби, розповів ВВС, що Скрипаль потрапив у класичну "солодку пастку". Тобто його заманили у сексуальні стосунки, а потім перетворили на подвійного агента.

Під час суду за звинуваченням у державній зраді Скрипаль визнав, що його завербували британці ще 1995 року, коли він працював у військовій розвідці.

Обвинувачення твердило, що Скрипаль почав співпрацювати з MI-6, коли був за кордоном - приблизно у той час, коли його відправили до Іспанії як військового аташе.

"Нічого поганого сказати про нього не можу"

"Я б не назвав його таким кадровим шпигуном. Скоріше - дітище 1990-х років, коли розпався Радянський Союз, а з ним - і ідеологія", - розповідає Олег Іванов, який був колегою Скрипаля, коли вони обидва працювали в уряді Московської області.

Скрипаль вчився на десантника і, за деякими свідченнями, дуже пишався тим, що став агентом спецслужби.

Після служби в Іспанії він повернувся до Москви і працював у центральному апараті ГРУ, де і зробив кар'єру.

Він дослужився до виконувача обов'язків начальника управління кадрів ГРУ - тобто став головним кадровиком служби.

1999 року Скрипаль пішов у відставку у званні полковника. Потім, працювавши в управлінні справами МЗС Росії, перейшов у міністерство територіальних утворень Московської області.

"Він був людиною патріотично налаштованою, доброзичливий, габаритний чоловік. Ми з ним спрацювалися. Він був приємним у спілкуванні", - згадує Іванов.

"Час від часу ходили з ним у кафе, в ресторани. Грошей завжди буває мало, але наскільки я розумію, він, як полковник з вислугою років, був забезпеченою людиною, і пенсія у нього була хороша. У ресторанах завжди платив сам за всіх з принципу. Людина гідна в побутовому плані, нічого поганого я про нього сказати не можу", - додає Іванов.

Копирайт изображения Handout Image caption У Росії Сергія Скрипаля засудили за державну зраду і позбавили усіх титулів та нагород

"Найбільш патріотична людина з усіх, кого я зустрічав"

За свідченнями самого Скрипаля, він отримував винагороду під час кожної зустрічі зі своїми кураторами.

Він також мав банківський рахунок в Іспанії і за дев'ять років роботи на іноземні розвідки отримав трохи більше ніж 100 тисяч доларів.

За версією ФСБ, Скрипаль видав іноземним спецслужбам російських агентів ГРУ, які працювали в Європі. Співробітників, яких він здав, пізніше вислали з країн, де вони діяли. Прокремлівська газета "Известия" писала, що завдяки Скрипалю у МІ-6 з'явилися дані про кілька десятків російських агентів, що працювали за кордоном.

ФСБ стверджувало, що полковник Скрипаль продовжував передавати державні таємниці - зібрані, нібито, через колег в МЗС - навіть після виходу на пенсію 1999 року.

Сім'я Скрипаля досі не вірить, що він був подвійним агентом.

"Сергій був найбільш патріотичною людиною, яку я коли-небудь зустрічав, - розповів один з родичів Скрипаля. - Я впевнений, що справу проти нього сфабрикували. Ви мали б побачити машину, на якій він їздив. Вона була така зношена й іржава, що я часто жартував: одного дня вона просто розвалиться".

Копирайт изображения Matt Cardy Image caption Солсбері, тихе англійське містечко

Нове життя?

Скрипаля визнали винним у "державній зраді у формі шпигунства" і засудили до 13 років ув'язнення.

Джерела, близькі до британської розвідки, розповіли BBC, що, хоча Скрипаль не був агентом високого рівня, його роль головного рекрутера в ГРУ дала йому доступ до імен таємних російських агентів, що працювали у всьому світі.

У липні 2010 року його помилували, а потім звільнили разом з трьома іншими особами, які перебували у російських в'язницях, обмінявши на 10 російських шпигунів, заарештованих ФБР.

Скрипаля включили у список на обмін за наполяганням британців.

Після обміну шпигунами у стилі часів "холодної війни" в аеропорту у Відні, Скрипаль отримав притулок у Великій Британії.

Він відмовився жити в Лондоні з міркувань безпеки і вирішив оселитися в Солсбері - тихому місті на південному заході Англії. Він розповідав родичам, що обрав це місце за його красу та низький рівень злочинності.

Незабаром його дружина Людмила та діти Олександр та Юлія приєдналися до нього.

Їхні сусіди кажуть, що вони були тихою та дружньою сім'єю. Але ті, хто особисто знав Скрипаля, розповідають, що він мав дуже мало друзів поза світом спецслужб.

Скрипаль читав лекції на тему ГРУ і час від часу виконував консультаційну роботу в МІ-6 та військових академіях.

Але його сім'я каже, що після обміну шпигунами він завжди залишався пильним.

"Він не був параноїком чи нервовим. Але він був дуже пильним і обережним, він казав, що його колишні колеги зможуть прийти за ним у будь-який час".

Копирайт изображения Facebook Image caption Юлія Скрипаль відвідувала свого батька

Смерті членів сім'ї

2012 року дружина Скрипаля Людмила померла від раку.

Через два роки його дочка Юлія вирішила повернутися до Росії, оскільки, як кажуть, вона сумувала за Москвою.

2016 року в Росії загинув брат Скрипаля.

А минулого року, 43-річний син Олександр помер від гострої печінкової недостатності під час візиту до Петербурга.

Члени сім'ї вважають, що деякі з цих смертей сталися за таємничих обставин.

Скрипаль мав дуже близькі стосунки з сином і, за повідомленнями, дуже переживав через його смерть.

Як розповідає його сім'я, донька Юлія приїхала, аби побути з ним у цей важкий час.

"У нього більше не було секретів"

Скрипаль часто говорив про свої роки в ГРУ і розповідав, що звідти не йдуть, згадує зараз один з його родичів: "Або почесним героєм на кладовище, або теж на кладовище, але тому, що застрелили свої - якось так мені запам'яталися його слова".

"Яка шкода від нього могла бути? Та жодної! Кому він там був потрібен? Незрозуміло. Дві версії отруєння: або підірвати позиції Путіна, скомпрометувати його за допомогою такого експерименту несмертельного, або Путін сам це зробив, щоб підняти свій рейтинг. До цього випадків замахів на агентів, яких обміняли, не було", - розповів ВВС російський історик спецслужб Олександр Колпакіді.

"Російська розвідка вбивала тільки тих, хто завдавав конкретної шкоди, а Скрипаль вже давно не мав секретів - ті ж, що у нього були, дістали британські спецслужби", - додає Колпакіді.

"Жодної людини спецслужби ще не вбивали з помсти. Усіх, кого вбили, знищили, щоб вони не завдавали більшої шкоди", - підкреслив експерт.