НеПроґавте: ювілейний "Оскар" і найстаріша записка в пляшці

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Тиждень почався із того, що у Лос-Анджелесі відбулось нагородження Американської кіноакадемії "Оскар". Цього року у "Оскара" - ювілей, премію вручали в 90-й раз.

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Тоді ж 27-річна акторка Емма Вотсон прийшла на церемонію "Оскар" з татуюванням на правій руці Times Up, аби підтримати рух проти сексуальних домагань у кіноіндустрії.

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Тим часом у Києві, Харкові, Львові та Ужгороді пройшли марші за права жінок. Акції влаштували, щоб нагадати, що 8 березня — це день боротьби за права жінок.

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Ще кілька історій про жінок цього тижня:

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А ще ми розповідали, як змінилося би наше життя, якби статі помінялися фізичними можливостями.

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Парламентські вибори в Італії 4 березня завершилися великим успіхом для євроскептиків та популістів, що виступають за скасування санкцій проти Росії.

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Колишній офіцер російської розвідки Сергій Скрипаль, якого у РФ засудили за шпигунство на користь Британії, потрапив до лікарні у критичному стані у неділю.

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Також цього тижня у горах на півдні Чечні впав вертоліт Мі-8. За попередніми даними, загинули щонайменше п'ятеро осіб.

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Сім'я з австралійського міста Перт знайшла в пляшці найстаріше повідомлення, написане 132 роки тому та викинуте в море. Послання викинув німецький корабель "Паула".

Image caption Марія та Михайло Грушевські. Китаїв, 1928 рік. Фотографія зберігається в Архіві ім. Дмитра Антоновича Української вільної академії наук у США

А тепер до української історії та літератури.

Про Михайла Грушевського як історика, політика і державного діяча відомо багато. А от яким він був у родинному колі? Хто були ті жінки, яких Грушевський кохав, або до яких мав романтичні почуття?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Золотий бутс, макет танка та гігантський килим можна побачити у бібліотеці Вернадського.

Для України Тарас Шевченко завжди був більше, аніж поетом. Символом нації, уособленням її прагнення до свободи. Про це детальніше у блозі Віри Агеєвої.

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І про здоров'я. Скандинавські вчені стверджують, що діабет - це насправді п'ять різних захворювань, а лікування має бути адаптоване до кожної з форм хвороби.

Копирайт изображения Facebook Anna Tsukur Image caption В рейтингу топ-100 блогерів України, який проводив канал ICTV, категорію LifeStyle очолила фітнес-коуч Анна Цукур

Також у нас вийшов матеріал про те, як бути блогером в Україні.

І наостанок нагадаємо, що говорили цього тижня про технології.