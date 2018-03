День грамплатівок: наша десятка найкращих релізів 2018 року

Вініл відродився й занепадати не збирається. Торік у Британії продали 4,1 мільйона платівок.

Для фанів цього формату Різдво настає раніше - у квітні. Саме в цьому місяці до Дня магазинів грамплатівок незалежними крамницями "розлітаються" понад 500 нових релізів.

Майже всі вони виходять обмеженим накладом і до них додали треки, які раніше не входили до альбомів, спеціальне графічне оформлення та рідкісні ремікси.

Цьогорічна добірка охоплює все: від саундтреку серіалу "Твін Пікс" до концертного альбому "Duran Duran". Є навіть касетна версія альбому "Enter The Wu-Tang: 36 Chambers", якщо ви фанат хіп-хопу.

Копирайт изображения Jez Pennington Image caption День магазинів грамплатівок відзначатимуть вже 11-й рік поспіль

День магазинів грамплатівок (Record Store Day), який відзначають уже 11 років, подія, надзвичайно важлива для незалежних крамниць грамплатівок.

У 2017 році, впродовж тижня, поки тривала ця подія, крамниці у Великій Британії додатково продали 32 500 вінілових альбомів, а продажі 12-дюймових синглів злетіли від 2 000 до 89 000 примірників.

Нещодавно оприлюднили повний, вичерпний список релізів на 2018 рік. Щоб полегшити вам завдання, ми проаналізували цей перелік і виокремили 10 платівок, які варто пошукати 22 квітня.

Led Zeppelin. "Rock and Roll/Friends"

Копирайт изображения Atlantic Records

"It's been a long time since I rock and rolled. Стільки часу минуло, відколи я заграв рок". П'ятдесят років, якщо точніше.

Свій золотий ювілей гурт Led Zeppelin відзначить випуском двох раритетів, які не ввійшли до повного перевидання альбомів чотири роки тому.

Найцікавішим треком є так званий "мікс Olympic Studios" композиції "Friends" від Led Zeppelin III. У ньому прибрали аранжування оригіналу і залишили спрощений запис із репетиції гурту в студії Headley Grange.

Боббі Джентрі. Наживо для BBC

Ця співачка запам'яталася таємничою піснею "Ода до Біллі Джо" (Ode to Billie Joe). Але в 1960-ті Боббі Джентрі була виконавицею, записи якої ширилися мільйонними накладами. Вона дружила з Елвісом Преслі та Томом Джонсом і вела власне телешоу на каналі BBC Two.

Деякі композиції того часу вперше представили на цій LP-платівці, першому "новому" альбомі, випущеному відтоді, як співачка покинула шоу-бізнес і практично зникла на початку 1980-х.

Нас. Наживо з Центру Кеннеді

Копирайт изображения Mass Appeal

Чотири роки тому, щоб відзначити 20-ту річницю альбому "Illmatic", який став класикою хіп-хопу, репер Нас вийшов на сцену Центру Кеннеді в строгому чорному костюмі й виконав усі пісні з альбому в супроводі Національного симфонічного оркестру.

"Здуріти можна. Усі ці пісні я писав у нетрях Нью-Йорка, - розповів зірковий репер. - І ось ми в столиці США, у Вашингтоні, і тут тусовка білих людей, цілий оркестр виконує цей альбом, і їм "зайшло".

Цей виступ демонстрували на американському телеканалі PBS. Тепер його можна буде послухати на двох вінілових платівках і безкоштовно завантажити відеозапис концерту з інтернету.

The Residents. Альбом W***** B***

Копирайт изображения The Cryptic Corporation

На зорі своєї кар'єри дивакуваті експериментатори та інноватори в музиці з гурту The Residents надіслали цей демозапис на касеті Гелові Галверстадту, менеджеру, який допоміг Капітану Біфгарту та його музичному колективу Magic Band укласти контракт з Warner Bros Records.

Першою йде пародійна неблагозвучна версія пісні The Beatles - Strawberry Fields Forever, і далі за 39 хвилин пролунають 33 доріжки, серед яких — пародія в стилі кантрі Oh Mommy, Oh Daddy, Can't You See That It's True?, а також відверто сумбурна Oh Yeah Uhh Bop Shoo Bop.

Галверстадта касета не вразила ("нормально, не більше" - таким був його присуд), тож продюсер повернув її, вказавши на бандеролі адресу "Residents, 20 Sycamore St, San Francisco". Звідси й пішла назва цього гурту.

Слухачі не чули цих записів, аж доки 1977 року вони не пролунали в ефірі американського радіо. Відтоді їхні бутлеги стали поширеними.

Щоб протидіяти цьому, гурт випустить вінілову платівку з цими записами. Але поки що невідомо, чи буде це повна версія оригіналу (33 доріжки), чи лише "ремікс" на 17 доріжок, який гурт випустив 2004 року.

Доктор Хто. Місто смерті

Класична серія "Доктора Хто" 1978 року. Одним зі сценаристів "Міста смерті" виступив Даґлас Адамс, а роль Доктора зіграв Том Бейкер.

Дія відбувається у Франції. Доктор намагається викрити змову - хтось хоче викрасти "Мону Лізу", і в разі успіху буде стерто всю історію планети Земля. (Все дуже непросто.)

Телеверсія мала найбільший на той час глядацький рейтинг поміж усіх серій "Доктора Хто". Цю двогодинну аудіоверсію випустили на прозорому зеленому вінілі - через прибульців.

Сіґрід. Міні-альбом "Don't Kill My Vibe"

Копирайт изображения Island Records

Вибуховий поп-потенціал дебютного міні-альбому Сіґрід був такий потужний, що ім'я виконавиці потрапило до списку BBC Sound of 2018.

Це майстер-клас із мистецтва складання поп-пісень - від глузливого титульного треку ("Не вбивай мої флюїди") до "Динаміту", запаморочливої балади для фортепіано.

The Cure. "Mixed Up/Torn Down"

Копирайт изображения Polydor

Ще в 90-ті рок-гурт The Cure випустив Mixed Up - альбом клубних реміксів, який заохочував вийти на танцмайданчик фанів гурту, що цуралися суспільства.

До нього увійшов ремікс пісні Close To Me від знаного транс-діджея Пола Окенфолда. Ця пісня стала однією з найпопулярніших композицій гурту (а згодом - і основною музичною темою ситкому "Курильня" (The Smoking Room), що демонструвався на каналі BBC Three).

Новизна ще й у тому, що до Дня магазинів грамплатівок цей запис не лише оновлять. Роберт Сміт випустить довгождане продовження - Torn Down.

Про це вперше заговорили ще 2009 року. Нині ж у дводисковому виданні з 16 доріжками, серед іншого, будуть нові версії таких композицій, як "A Night Like This", "Three Imaginary Boys", "Never Enough" та "The Last Day Of Summer".

У 2012 році Сміт сказав, що до альбому ввійдуть "ремікси пісень Cure від наших улюблених гуртів", зокрема й Mogwai. Однак потім ці плани пішли у небуття - і ось тепер усі 16 реміксів представив сам Сміт.

Ірвін Велш і Артур Бейкер. "Штани покійника"

Копирайт изображения Sony

Ірвін Велш знову повернувся до героїв "Трейнспоттингу": Рентона, Беґбі, Дохлого й Обрубка. Наслідком буде третій і (мабуть) останній роман, який має вийти 29 березня.

Продаж людей на органи та перемога команди Hibernians над Rangers на чемпіонаті "Кубок Шотландії з футболу" в травні 2016 року - ось деякі сюжетні елементи роману. А насамкінець один з персонажів одягне "штани покійника" з назви.

Для рекламної кампанії нової книжки Велш у співпраці з американським продюсером хіп-хопу Артуром Бейкером записав дві нові доріжки, які мають пролити трохи більше світла на сюжет.

Майкл Рейвен і Джоан Міллз. "Death and the Lady"

Копирайт изображения Sunbeam Records

Майкл Рейвен та Джоан Міллз і досі не надто відомі широкому загалу. Але ці музиканти - автори деяких найвиразніших, найекспресивніших британських композицій у стилі фолк.

Унікальність звучання пояснюється вмінням Рейвена грати на гітарі фламенко. За легендою, цього він навчився, живучи в печері з ромами в Ґранаді.

Ця платівка надзвичайно раритетна. Її випустили на вінілі накладом 250 примірників у 1972 році. Тепер ті платівки, що збереглися, коштують від 300 фунтів.

Принс: 1999 (однодискове видання)

Копирайт изображения Warner Bros

У 1983 році європейський підрозділ студії Warner Bros Records видалив з визначального для кар'єри Принса подвійного альбому "1999" половину доріжок. І випустив його на одній платівці, хибно припустивши, що такої величезної дози фанку слухачі не витримають.

Цікаво, що з альбому викинули таку стопроцентну класику, як "DMSR" та "All The Critics Love You In New York", - а саме за такими штуками полюють колекціонери.

Після успіху альбому "Purple Rain" у 1984 році редаговану версію "1999" викинули на великий смітник попси, а дводискове видання поновили в правах.

Це потужне вінілове перевидання - перша за 25 років нова партія платівок зі скороченою версією.

Ще 10 цікавинок

Копирайт изображения Bad Boy Inc

The Notorious B.I.G. "Juicy" - знову на вінілі вперше з 1994 року. Дебютний сингл Біґґі Смолза лишається безсмертною класикою хіп-хопу всіх часів. Якщо ви були не в курсі, то тепер знаєте.

Девід Боуї. "Let's Dance" (демо) - оригінальний реліз випустили онлайн, до другої річниці смерті Боуї. Цю демо-версію співак записав у своєму будинку в Швейцарії 1982 року. Інші релізи Боуї до Дня магазинів грамплатівок включають нову версію збірки "Bowie Now" 1977 року та тридискове видання записаних виступів зірки на сцені лондонського виставкового центру Earl's Court 1978 року.

Ґлорія Ґейнор. "I Will Survive/Substitute" - гімн феміністок та геїв, офіційна пісня Чемпіонату світу з футболу у Франції 1998 року. Цьогоріч пісні "I Will Survive" виповнюється 45 років. Спеціально до цієї дати вийде повна 12-дюймова диско-версія — разом із композицією "Substitute", що була записана на стороні А оригінальної платівки.

Бакстер Дьюрі. "Miami" - "I'm the vicar / I'm the main course / I'm Morgan Freeman" (Я вікарій / Я основна страва / Я Морган Фрімен). До альбому "Miami" матюкливого і самовпевненого Бакстера Дьюрі увійшли деякі найкращі тексти минулого року. Це 12-дюймове видання містить фантастичний повільний диско-ремікс Джарвіса Кокера.

Arcade Fire. "Arcade Fire EP" - записаний у штаті Мен влітку 2002 року альбом "Arcade Fire EP" інді-рок-гурт поширював самостійно через свій веб-сайт і продавав на концертах. Викликає цікавість документальне свідчення розвитку гурту до того, як у нього з'явився власний виразний стиль звучання.

Копирайт изображения Warner Bros

Мадонна. "The First Album" - точна копія японського видання дебютного альбому Мадонни, повноколірного пікче-диска з рожевою наклейкою у формі серця і словами пісень англійською та японською мовами.

Кортні Барнетт. "City Looks Pretty/Sunday Roast" - перша нагода прослухати два нові треки з довгоочікуваного другого альбому австралійської співачки "Tell Me How You Really Feel", до його виходу 18 травня.

Chaka Demus & Pliers. "Tease Me" - танцювальний дует з Ямайки, який лише за 14 місяців у 1993-1994-му роках шість разів потрапляв у британський хіт-парад "Топ-40" з шістьома різними хітами. Лише один з них залишився в пам'яті людей - "Tease Me". Саме його 25-річчя відзначили перевипуском на жовтому вінілі. (Те саме чекає на пісню Шеґґі "Oh Carolina".)

Pink Floyd. "Piper At The Gates Of Dawn" - офіційний реліз мономіксу дебютного альбому Pink Floyd, якому багато фанів віддають перевагу у порівнянні з менш рідкісною стереоверсією. Також містить постер.

Суфьян Стивенс. "Mystery Of Love EP" - 10-дюймовий вініловий диск з трьома новими піснями з оскароносного фільму "Назви мене своїм ім'ям" (Call Me By Your Name).

День магазинів грамплатівок - субота, 21 квітня. Упродовж кількох днів, що передуватимуть цій даті, BBC Radio представить добірку ексклюзивних матеріалів, а у п'ятницю, 20 квітня, Лорен Лаверн вестиме передачу 6 Music з магазину платівок (про деталі ми повідомимо ближче до дати).