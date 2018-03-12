Як російські авіакомпанії ігнорують заборону літати у Крим

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Російські авіакомпанії близько 40 тисяч разів порушували повітряний простір над Кримом з 2015 року. Про це BBC News Україна розповіли у Державіаслужбі.

Літати над Кримом Україна заборонила ще у 2014 році. А у вересні 2015-го РНБО застосувало до більшості російських компаній обмежувальні санкції.

Через ігнорування російськими компаніями заборони на польоти у Крим, Україна повністю припинила авіаційне сполучення з Росією 25 жовтня 2015 року.

Хто і скільки

За даними Державіаслужби країни до анексованого Криму з моменту заборони літали більш, як 40 російських авіакомпаній, які входять до санкційного списку РНБО.

Серед порушників виявилися найбільші російські авіакомпанії - "Аерофолот", "Уральські авіалінії", "Саратовські авіалінії", "ЮТейр", "Ред Вінгс", "Ямал" та інші.

Усі порушення повітряного простору над Кримом фіксує автоматизована система.

"В нас це закрита зона. Ця інформація є на ІКАО - це міжнародна організація цивільної авіації, ця інформація є у нас на сайті. Ця інформація є у збірниках аеронавігаційної інформації, якою користуються всі пілоти,"- розповіла BBC News Україна прес-секретар Державіаслужби Ірина Кустовська.

У 2014-му російські авіакомпанії заявляли, що не скасовуватимуть рейси до Криму через заборону.

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Популярний міжнародний інтернет-ресурс Skyscanner показує, що натепер до кримського Сімферополя можна долетіти прямими рейсами з Москви, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга та Сочі.

Квитки з Москви, наприклад, коштують дешевше, як три тисячі гривень.

Серед компаній, які надають такі послуги: "Ред Вінгс", "Уральські авіалінії", "Глобус", "Нордвінд" та інші.

Також польоти до Криму пропонує і російський "Аерофлот", однак на сайті уточнено, що перельоти здійснюються авіакомпанією "Росія".

Несплачені штрафи

У Державіаслужбі України повідомляють, що за кожне порушення повітряного простору російським компаніям призначають 136 тис. грн штрафу.

Відтак, з моменту запровадження санкцій, загалом виписали штрафів на загальну суму 5,44 млрд грн.

Щоправда, оплачувати ніхто не поспішає.

"Якщо штраф не сплачений, якщо не помиляюсь, протягом 15 днів, то ми повинні звертатися до суду. Потім разом із міністерством закордонних справ і міністерством інфраструктури ми звертаємося також до міжнародних судових інстанцій з тим, щоб якось вирішувати цю проблему," - повідомила прес-секретар Державіаслужби Ірина Кустовська.

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У березні 2016 року керівник "Росавіації" Олександр Нерадько повідомив, що українська авіаційна служба припинила надсилати повідомлення про штрафи від російських авіаперевізників за польоти в Крим.

"У свій час українська авіаційна влада інформувала нас про те, що за рейси в Крим вони штрафують наші компанії, і навіть надсилали нам повідомлення. Ми повідомили, що, якщо вони хочуть, вони також можуть штрафувати (водіїв, - Ред.) за порушення правил дорожнього руху в Криму. Після цього, вже як півроку, вони нічого не надсилають", - розповів глава "Росавіації".

У Державіаслужбі України наполягають, що усі російські компанії належно поінформовані про нараховані штрафи.