"Міномети в центрі Києва": чи можливі обстріли в столиці?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міномети - потужна артилерійська зброя. Нещодавно СБУ заявила, що її могли використати у центрі Києва

СБУ стверджує, що затриманий переговірник з "ДНР" Володимир Рубан входить до мережі, яка готувала теракти в урядовому кварталі Києва: з важкими мінометами, протитанковими гранатометами і великокаліберними кулеметами.

У мирних містах, без окопів і бліндажів, такий арсенал може призвести до тисяч смертей.

ВВС News Україна поговорила з військовими експертами про те, наскільки реальною є загроза масових терактів у Києві.

Арсенал

Копирайт изображения СБУ Image caption Зброя, виявлена СБУ в мікроавтобусі Володимира Рубана

Серед зброї, перевезення якої СБУ інкримінує Володимиру Рубану:

Крупнокаліберний кулемет "Утес", призначентй для вогню по легкоброньованій техніці - зі схожого кулемета стріляв російський актор Михайло Пореченков в районі Донецького аеропорту у 2014 році;

Чотири потужні міномети калібру 120-мм з 46 мінами до нього;

Кілька протитанкових гранатометеів РПГ-7 та РПГ-22, які швидко переводяться у бойове положення;

62-мм міномет - у спільноті Inform Napalm припускають, що мова йде про міномет, який виробляють кустарно в "ДНР", а як міни використовують гранати Ф-1 з обладнаними під них хвостовиками;

Кілька кулеметів і автоматів Калашникова, зокрема АКС-74У - вкорочені автомати, розроблені для десантників і правоохоронців, які через свої компактні розміри стали популярними і серед криміналітету.

Копирайт изображения СБУ Image caption 60-мм міномет, що, як припускають, виробляється кустарно у "ДНР"

Зараз цей арсенал - під контролем СБУ.

Сам Володимр Рубан заявляє, що жодного стосунку до зброї не має, й думав, що перевозить в мікроавтобусі меблі на прохання людини з позивним "Кедр".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимира Рубана суд відправив під арешт на 60 діб без права на внесення застави

Політична складова?

"Не виключаю можливості теракту в Києві, як і в будь-якому місті Європі в останній час. Але той арсенал, який показали, реально прив'язати до терактів досить важко", - каже BBC News Україна військовий експерт Олег Жданов.

Копирайт изображения СБУ Image caption Білі об'єкти біля хвостовиків мін - додаткові порохові заряди

У соцмережах висловлювали схожі сумніви через те, що частина зображених на фото СБУ фото мін приведенні у боєготовність, як безпосередньо перед пострілом, а не при перевезенні.

"Їхати на мікроавтобусі з таким арсеналом зброї та боєприпасів через чотири кордони блокпостів в зоні АТО - це треба або бути безстрашним божевільним, або ж мати домовленості на самому верху й знати, що тебе пропустять і ніхто особливо обшукувати не буде", - констатує Олег Жданов.

Він припускає, що вся ситуація є "постановкою" чинної влади у світлі майбутніх виборів.

Олег Жданов не виключає, що за певних обставин влада може навіть "скасувати вибори через введення надзвичайного чи воєнного стану у зв'язку з терактами".

Фугаси з мінометних мін

Копирайт изображения СБУ Image caption СБУ з початку конфлікту на Донбасі регулярно виявляє зброю та боєприпаси в різних частинах України

Інший військовий експерт Юрій Карін вважає загрозу терактів цілком реальною: "Теракти і кров - це один з методів, який актуальний для російського агресора. Адже інші методи працюють не так, як їм би хотілося".

За його словами, продемонстровані боєприпаси - міни різного калібру - не обов'язково можуть застосовуватися за прямим призначенням, тобто для відстрілу з мінометів.

"Мінометні міни під час багатьох конфліктів використовувалися як фугаси, що могли закладатися у будь-якому місці: від залишеного пакета до закатування в асфальт. І є багато способів приведення фугасів у дію, зокрема й дистанційних", - пояснює Юрій Карін.

За його словами, відповідні навички, як, зрештою, і використання мінометів, відпрацьовуються при підготовки диверсантів.

Копирайт изображения СБУ Image caption Автомати різних типів, кулемети та набої і магазини до них

"Вже зрозуміло, що особлива ставка зараз робиться на сили спеціальних операцій - спеціально навчених людей, які володіють не лише певними видам зброї і тактикою ведення бою, а й здатні проводити диверсійні заходи".

"Після затримання Рубана питання терактів у Києві з порядку денного не зняте. Якщо не спрацював один сценарій, то в дію може бут запущений інший", - попереджає Юрій Карін.

Окремі випадки

Копирайт изображения УНІАН Image caption Автомобіль загиблого українського розвідника Максима Шаповала, що вибухнув у червні 2017 року в Києві

Ще один експерт - заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко - сумнівається, що масштабні напади в Києві планувалися на найближчу перспективу.

"Якщо говорять про те, що Рубан перевозив зброю, щоб заховати її в схрони, то це теоретично може бути. Якщо ж говорять, що зброя перевозилася, щоб почати величезні теракти прямо зараз, то це сумнівно", - каже аналітик.

Він пов'язує небезпеку, перш за все, з можливим впливом Росії на ситуацію в Україні, що Кремль послідовно заперечує.

"РФ проводить багатоваріативну стратегію у зовнішній політиці, в тому числі вона не виключає і продовження збройного конфлікту на Донбасі та великих терактів в Україні. Але лише у тому випадку, якщо це буде їй вигідно", - вважає Богдан Петренко.

"Наразі ситуація склалася так, що масштабні теракти в Україні не вигідні РФ, адже це призведе до мобілізації населення навколо силового блоку держави", - додає експерт.

Він, утім, не виключає "дрібних терактів" чи вбивств окремих діячів, "щоб формувати відчуття небезпеки у населення, а політики висували версії, хто це міг би зробити - й таким чином поглиблювався конфлікт між політичними елітами".

Так само, на його думку, можливі і теракти проти працівників українських спецслужб, на зразок підриву авто розвідника Максима Шаповала в Києві влітку 2017 року.