Отруєння Скрипаля: що пишуть у мережі британці й росіяни

Копирайт изображения Getty Images Image caption У британському місті Солсбері продовжуються слідчі дії у справі про отруєння російського екс-розвідника

Справа про отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки в англійському місті Солсбері вже тиждень - на перших шпальтах британських газет.

Скрипаль та його донька Юлія були знайдені у несвідомому стані у парку в Солсбері 4 березня.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза ​​Мей заявила, що проти екс-розвідника застосували нервово-паралітичну речовину російського походження, і що з великою ймовірністю за спробою отруєння стоїть Росія.

Кремль причетність до отруєння Скрипаля категорично відкидає, так само як і звинувачення в отруєнні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка полонієм у 2006 році.

Що думають про те, що сталося в Солсбері, жителі Британії та Росії - в огляді Російської служби Бі-бі-сі.

Реакція британців

У Великій Британії користувачі соцмереж сперечаються про те, яким чином влада має відреагувати на інцидент.

Росіяни безкарно розпилюють нервово-паралітичні речовини в одному з наших міст. Тереза Мей кине в них книжкою? Назве це актом війни? Відкличе візи? Вижене всіх з російського посольства? Залучить ООН або НАТО? Обурює! @JaneBurley22, користувач Twitter

"Досі ми не знаємо точно, але підозра падає на Путіна. Якщо вживати заходів, то ми маємо заморозити всі активи, що належать Путіну та його приятелям, і не дозволяти використовувати Лондон для відмивання брудних російських грошей", - @keithpp.

"Це аморально для уряду не вживати рішучих заходів проти Росії, зокрема санкцій та заборони на в'їзд. Масштаб шкоди, завданої людям нервово-паралітичним газом, невідомий, і проти Росії мають бути застосовані суворі санкції", - @IsobelAura.

"Як ми можемо відповісти? Вислати кількох дипломатів? Відкликати кілька віз? Ми не можемо впливати дипломатичним шляхом, і Путін знає це", - @AndyGibson1982.

"Говорити про відмову від чемпіонату світу з футболу, стоячи за трибуною парламенту, просто смішно. Виклик [російського] посла в міністерство закордонних справ для пояснень має більше сенсу", - @charlescross01.

"Відповідь буде обмеженою, доки по Лондону розгулюють надбагаті росіяни, а до британських берегів йде російський газ", - @SuperByrne.

"На жаль, ми безпорадні. Нам потрібен газ", - @WYSIW.

"Коли Британія припинить продавати громадянство за гроші сумнівного походження і почне захищати своїх громадян? <...> Боюся, що у правого крила Консервативної партії набагато більше спільного з російськими олігархами, ніж із захистом британських громадян. Буде багато шуму і фальшивих погроз, але нічого більшого", - @harrymonsnr.

Бурхливу реакцію в соцмережах викликала рекомендація влади випрати одяг тим мешканцям Солсбері, які побоюються, що забрали з собою мікрочастинки отрути і турбуються про своє самопочуття.

"Через тиждень після інциденту в Солсбері влада радить місцевим мешканцям випрати одяг. Це нагадує мені старе навчальне відео на випадок ядерної атаки: сховайтеся під столом", -@Charmersgrave2.

"Впевнений, не тільки мені здається, що радити випрати одяг тим, хто був в ресторані Zizzi тиждень тому, трохи запізно", - @DrMikeBDS.

"Не турбуйтеся, жителі Солсбері, виперіть свій одяг і протріть електронні пристрої вологими серветками. Тут нема на що дивитися... захисні костюми та маски? О, та це просто захист від дощу", - @TheBunnyReturns.

Реакція росіян

"Непрямі докази - смішно. Чому ті, хто біжить до Лондона, там раптово вмирають? Березовський, Литвиненко, тепер Скрипаль, може щось не так з Лондоном? В нашій в'язниці поки сидів - був живий і здоровий", - @XuTaHy.

"Та й навіщо Росії потрібен був цей Скрипаль? Він нічого не вирішував. Грошей великих у нього не було. Відсидіти він відсидів. Як завжди - шукай кому вигідно? А це вигідно Британії", - @toti_hi.

"Думаю, що шпигун Скрипаль за десять своїх життів не зміг би принести Росії стільки шкоди, скільки принесе його вбивство", -@roizmangbn.

"Таке відчуття, що немає місця на землі, де б не було російського сліду", - @RusakovaTamara.

"Інтелігенти, хочуть запровадити санкції, а просто так не можуть, розмірковують над приводом", - @ArtemiAleksee.

"Буде черговий пифф - не поїдуть на футбол і висловлять занепокоєність", - @sirHolmes.

"Можливий бойкот Англії ніяк не вплине на ЧС-2018 в Росії. Від творців "Санкції нам тільки на користь", - @panmaximm.