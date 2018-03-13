Отруєння Скрипаля: що пишуть у мережі британці й росіяни
Справа про отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки в англійському місті Солсбері вже тиждень - на перших шпальтах британських газет.
Скрипаль та його донька Юлія були знайдені у несвідомому стані у парку в Солсбері 4 березня.
12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що проти екс-розвідника застосували нервово-паралітичну речовину російського походження, і що з великою ймовірністю за спробою отруєння стоїть Росія.
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Кремль причетність до отруєння Скрипаля категорично відкидає, так само як і звинувачення в отруєнні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка полонієм у 2006 році.
Що думають про те, що сталося в Солсбері, жителі Британії та Росії - в огляді Російської служби Бі-бі-сі.
Реакція британців
У Великій Британії користувачі соцмереж сперечаються про те, яким чином влада має відреагувати на інцидент.
"Досі ми не знаємо точно, але підозра падає на Путіна. Якщо вживати заходів, то ми маємо заморозити всі активи, що належать Путіну та його приятелям, і не дозволяти використовувати Лондон для відмивання брудних російських грошей", - @keithpp.
"Це аморально для уряду не вживати рішучих заходів проти Росії, зокрема санкцій та заборони на в'їзд. Масштаб шкоди, завданої людям нервово-паралітичним газом, невідомий, і проти Росії мають бути застосовані суворі санкції", - @IsobelAura.
"Як ми можемо відповісти? Вислати кількох дипломатів? Відкликати кілька віз? Ми не можемо впливати дипломатичним шляхом, і Путін знає це", - @AndyGibson1982.
"Говорити про відмову від чемпіонату світу з футболу, стоячи за трибуною парламенту, просто смішно. Виклик [російського] посла в міністерство закордонних справ для пояснень має більше сенсу", - @charlescross01.
"Відповідь буде обмеженою, доки по Лондону розгулюють надбагаті росіяни, а до британських берегів йде російський газ", - @SuperByrne.
"На жаль, ми безпорадні. Нам потрібен газ", - @WYSIW.
"Коли Британія припинить продавати громадянство за гроші сумнівного походження і почне захищати своїх громадян? <...> Боюся, що у правого крила Консервативної партії набагато більше спільного з російськими олігархами, ніж із захистом британських громадян. Буде багато шуму і фальшивих погроз, але нічого більшого", - @harrymonsnr.
Бурхливу реакцію в соцмережах викликала рекомендація влади випрати одяг тим мешканцям Солсбері, які побоюються, що забрали з собою мікрочастинки отрути і турбуються про своє самопочуття.
"Через тиждень після інциденту в Солсбері влада радить місцевим мешканцям випрати одяг. Це нагадує мені старе навчальне відео на випадок ядерної атаки: сховайтеся під столом", -@Charmersgrave2.
"Впевнений, не тільки мені здається, що радити випрати одяг тим, хто був в ресторані Zizzi тиждень тому, трохи запізно", - @DrMikeBDS.
"Не турбуйтеся, жителі Солсбері, виперіть свій одяг і протріть електронні пристрої вологими серветками. Тут нема на що дивитися... захисні костюми та маски? О, та це просто захист від дощу", - @TheBunnyReturns.
Реакція росіян
"Непрямі докази - смішно. Чому ті, хто біжить до Лондона, там раптово вмирають? Березовський, Литвиненко, тепер Скрипаль, може щось не так з Лондоном? В нашій в'язниці поки сидів - був живий і здоровий", - @XuTaHy.
"Та й навіщо Росії потрібен був цей Скрипаль? Він нічого не вирішував. Грошей великих у нього не було. Відсидіти він відсидів. Як завжди - шукай кому вигідно? А це вигідно Британії", - @toti_hi.
"Думаю, що шпигун Скрипаль за десять своїх життів не зміг би принести Росії стільки шкоди, скільки принесе його вбивство", -@roizmangbn.
"Таке відчуття, що немає місця на землі, де б не було російського сліду", - @RusakovaTamara.
"Інтелігенти, хочуть запровадити санкції, а просто так не можуть, розмірковують над приводом", - @ArtemiAleksee.
"Буде черговий пифф - не поїдуть на футбол і висловлять занепокоєність", - @sirHolmes.
"Можливий бойкот Англії ніяк не вплине на ЧС-2018 в Росії. Від творців "Санкції нам тільки на користь", - @panmaximm.