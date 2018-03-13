Помпео: соратник Трампа та екс-керівник шпигунів

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Майк Помпео був безкомпромісним конгресменом-республіканцем до того, як президент Дональд Трамп призначив його керівником ЦРУ, а згодом - очільником Державного департаменту США.

Екс-представника Руху чаювання з Канзасу пан Трамп обрав головним дипломатом США після звільнення колишнього глави державного департаменту Рекса Тіллерсона.

"Він зробить фантастичну роботу!", - зазначив пан Трамп у Twitter незабаром після призначення Помпео.

Пана Помпео вважають лояльним до Трампа. Він делікатно забезпечував баланс в ЦРУ на тлі розхитаних відносин між шпигунським агентством і головнокомандувачем, який порівнював американські спецслужби з нацистами.

Раніше Помпео надавав меншого значення висновкам ЦРУ про те, що росіяни намагалися вплинути на вибори в США.

Та в критичний момент він продемонстрував готовність протистояти президенту щодо цього питання.

Після того, як пан Трамп заявив, що вірить словам пана Путіна про невтручання Росії в американські вибори, пан Помпео рішуче стояв на позиції, що за оцінками США - Москва могла бути причетною.

Пана Помпео вважають більш войовниче налаштованим до Кремля, ніж Трамп. Раніше він застерігав, що президент Путін - небезпечний лідер.

Під час перебування в Конгресі 53-річний республіканець від штату Канзас, якого обирали тричі, критикував ядерну угоду Обами з Іраном.

Він раніше захищав програму збору основних даних Агенції національної безпеки та виступав проти закриття в'язниці в затоці Гуантанамо.

Копирайт изображения AFP Image caption Помпео не підтримував закриття в'язниці в Гуантанамо

Після візиту до місць позбавлення волі 2013 року він зауважив, що деякі в'язні, які оголосили голодування, виглядали ніби вони погладшали.

Пан Помпео також захищав ЦРУ після випуску звіту Сенату "Про катування" 2014 року, в якому детально описано практику "імітації утоплення".

Він заявив: "Ці чоловіки та жінки не кати, вони - патріоти".

Тактика ЦРУ, за його словами, "була в межах закону, в рамках конституції".

Пан Помпео спочатку закінчив Військову академію США, а потім юридичну школу Гарварду, де був редактором видання Law Review.

2010 року його обрали до Палати представників за підтримки республіканських донорів Чарльза та Девіда Коха.

Пан Помпео став членом комітету розвідки.

До того, як увійшов до стін Конгресу, Помпео заснував фірму з авіаційних деталей та компанію з постачання нафти.

Його звинувачували в ісламофобії за висловлювання, які він зробив після смертельного вибуху під час бостонського марафону 2013 року.

"Коли найбільш руйнівні за останні 20 років терористичні напади на Америку надходять переважно від людей однієї віри й виконуються в ім'я цієї віри, особливі обов'язки покладаються на тих, хто є лідерами цієї віри", - сказав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майк Помпео присягує як директор ЦРУ віце-президенту Майку Пенсу

Коли він був кандидатом у конгрес 2010 року, один з його помічників надіслав твіт з посилання на статтю, яка таврувала його опонента індійсько-американського демократа Раджа Гойла "тюрбаном".

Він також входив до спеціальної комісії, створеної 2014, яка розслідувала смертоносну атаку два роки тому на американське консульство в Лівії.

Демократи назвали це політичним полювання на відьом проти колишнього державного секретаря Гілларі Клінтон.

Пан Помпео оприлюднив доповідь, звинувативши Гілларі у навмисному введенні в оману американців про природу нападу, щоб допомогти президенту Бараку Обамі в переобранні.