Нова очільниця ЦРУ Джина Гаспел: хто вона?

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Щойно призначена перша жінка-директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джина Гаспел - офіцер розвідки США з понад 30-річним досвідом роботи.

Вона керувала секретною в'язницею США в Таїланді, де застосовували водні тортури - "імітацію утоплення" - до підозрюваних членів Аль-Каїди.

Так звані секретні в'язниці, де ЦРУ застосовувало методи "посилених допитів", закрив колишній президент США Барак Обама.

Відтоді президент Дональд Трамп висловлювався за жорсткий формат допиту підозрюваних.

Торішнє призначення пані Гаспел заступником директора ЦРУ викликало суперечки.

Крістофер Андерс, заступник директора вашингтонського офісу Американського об'єднання громадянських свобод, повідомив New York Times, що він був "серйозно занепокоєний" призначенням.

Тоді ж директор ЦРУ Майк Помпео назвав її "зразковим офіцером розвідки" з "неймовірною здатністю забезпечувати виконання задач та надихати оточуючих".

Її обрали керівником ЦРУ, коли президент Трамп назначив попереднього директора ЦРУ державним секретарем замість РексаТіллерсона.

Пані Гаспел заявила: "Я вдячна президенту Трампу за цю можливість, і вдячна за його впевненість в мені, за призначення наступним директором Центрального розвідувального управління. Якщо це підтвердять, я з нетерпінням чекаю можливості забезпечити президента Трампа значною розвідувальною підтримкою, на яку він розраховує протягом свого першого року правління".

Повернення до темних практик?

Аналіз Тари МакКелві, BBC News, Вашингтон

Перестановки Білого Дому мають серйозні наслідки, а особливо для ЦРУ. Робота агентства ведеться під номінальним наглядом, і багато рішень залежать від директора. Сьогодні вранці президент схвально висловився про виконувача обов'язків директора Джину Гаспел, зазначивши, що вона жінка на високій лідерській позиції.

Як офіцер розвідки, вона відома своїми суворими поглядами: вона керувала славнозвісною секретною в'язницею в Таїланді, де застосовували катування водою. Зараз пані Гаспел працює на президента, який не мав однозначної думки з цього питання. Раніше казав, що хоче повернути катування водою. Джеймс Меттіс, міністр оборони, переконав його в протилежному.

Президент міг би знову передумати, якщо пані Гаспел та інші розвідники заявили б, що вони вважають це необхідним. Таким чином, США зможуть повернутися до своїх темних секретних тюрем та жорстоких допитів.

Хоча її призначення ще має затвердити сенат, Річард Берр, голова Комітету розвідки Сенату, сказав, що з нетерпінням чекає, щоб підтримати цю кандидатуру.

"Я особисто знаю Джину, і вона має правильний набір навичок, досвід і судження, щоб очолити одне з найбільш важливих агентств нашої країни", - сказав він.

У таємній в'язниці в Таїланді під керівництвом пані Гаспел допитували підозрюваних Аль-Каїди Абу Зубайда і Абд аль-Рахіма аль-Наширі.

У розсекречених даних ЦРУ йдеться, що Зубайда катували водою 83 рази впродовж одного місяця і його голова врізалася в стіни.

А ще його позбавляли сну та застосовували інші жорстокі методи, допоки слідчі не вирішили, що він не володіє корисною інформацією. Про це йшлося в документах.

Катування водою - це процес допитування, коли людину змушують відчути, що вона тоне.

Суб'єкт прив'язують до дошки, шматок тканини розміщують над його ротом. Воду виливають на обличчя, що створює відчуття, ніби легені наповнюються водою.