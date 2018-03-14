Поляк спалив тризуб, щоб догодити імениннику

Копирайт изображения УСБУ в Тернопільській області Image caption Щоб зняти та спалити тризуб студенту вистачило 10 секунд - розповіли у барі "Коза"

Студент Тернопільського вишу із Польщі спалив у каміні бару стилізований тризуб. Інцидент стався ще 18 лютого, але СБУ вирішила депортувати студента з України 12 березня.

Група польських студентів із 8-10 чоловік святкували день народження у тернопільському барі "Коза".

Взяли і спалили наш тризуб у нашому ж каміні. Вони сказали, що це так, просто для них було, як жарт чи розвага. Ольга Коваль, адміністратор бару "Коза"

У момент, коли в залі нікого, крім студентів, не було, один з них зняв зі стіни дошку із тризубом та вкинув її у камін.

"Це сталося буквально за кілька секунд, секунд десять. Було багато гостей, в нас були зайняті усі 6 залів, в той момент офіціант побіг виносити замовлення і ми навіть не одразу це помітили," - розповіла BBC News Україна адміністратор закладу Ольга Коваль.

За словами адміністратора, юнаки були напідпитку. Встановити, що сталося вдалося через відео з камер спостереження.

"Як побачили по камерах, іменинник йому показав рукою (на тризуб - Ред.). Вони були в стані алкогольного сп'яніння, взяли і спалили наш тризуб у нашому ж каміні. Вони сказали, що це так, просто для них було, як жарт чи розвага. Він вже потім вибачався, готовий був відшкодувати, заплатити скільки треба" - розповідає пані Коваль.

В управлінні СБУ в Тернопільській області назвали інцидент хуліганством, хоча уточнили, що злочину у діях іноземця не виявили.

"За вчинення хуліганських дій, які відкрито принижували національну честь та гідність українців, а також могли призвести до розпалення національної ненависті, співробітниками СБУ ухвалено рішення щодо примусового повернення з України громадянина Республіки Польща, який навчався в одному із вищих навчальних закладів Тернополя," - йдеться на сторінці управління у мережі Facebook.

12 березня 19-річного юнака примусово повернули на територію Польщі із забороною в'їзду до України терміном на три роки.