Отруєння банкіра Ківеліді: справа 1995 року

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розслідування смерті російського банкіра у 90-ті відбувалося складно

12 березня прем'єр Великої Британії Тереза Мей заявила, що британським правоохоронним органам вдалося встановити речовину, якою отруїли колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочку.

За словами пані Мей, Скрипаля отруїли нервово-паралітичною речовиною, що належить до групи хімічних агентів "Новачок".

Такі фосфорорганічні отруйні речовини розробляли в Радянському Союзі в 70-х роках.

Смерть голови "Росбізнесбанку" Івана Ківеліді в 1995 році - єдиний задокументований випадок застосування отрути, схожої на нервово-паралітичні речовини серії "Новачок".

ВВС зібрала все, що відомо про це вбивство, і згадала, що про суд над його замовником писали російські ЗМІ.

У банкіра Івана Ківеліді були хворі нирки: кілька разів на тиждень у нього траплялися напади, іноді від болю він втрачав свідомість. Тому, коли увечері 1 серпня 1995 року банкіру раптом стало погано і він втратив свідомість, його близькі вважали, що це знову дає про себе знати його слабке здоров'я.

Але на наступний день зі схожими симптомами до лікарні потрапила секретар Ківеліді Зара Ісмаїлова. У молодої жінки були судоми і порушення кровообігу, вона втрачала свідомість. На наступний день після госпіталізації Ісмаїлова померла. Ще через день помер сам Ківеліді.

Під час обшуків в офісі Ківеліді декільком співробітникам правоохоронних органів теж стало погано: вони скаржилися на головний біль і запаморочення, у них сльозилися очі, декількох довелося госпіталізувати.

Після цього обшуки продовжили вже фахівці цивільної оборони і співробітники санепіднагляду; так само як і поліція, яка працює на місці отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері, вони вважали за краще працювати в костюмах хімзахисту.

Поки фахівці з'ясовували, якою саме речовиною отруїли Ківеліді і його секретаря, помер ще один чоловік - фахівець Центру судової експертизи при Мін'юсті, який проводив розтин тіла банкіра і вивчав його печінку.

Розслідування вбивства проходило важко. Експерти прийшли до висновку, що отруту - високотоксичну фосфоровмісну речовину - додали на телефонну трубку в кабінеті Ківеліді. Бізнесмен надихався токсичних випарів, коли говорив по телефону, а його секретарка отруїлася, нібито прибираючи з телефону пил.

Підозра слідчих майже відразу впала на члена ради директорів Росбізнесбанка Володимира Хуцішвілі - в останні місяці перед вбивством банкіра у них були складні відносини. Ківеліді планував додаткову емісію акцій Росбізнесбанка, і це викликало невдоволення у Хуцішвілі: випуск акцій істотно знизив би його частку в статутному фонді.

Ще в 1995-му році Хуцішвілі заарештували на 30 діб. Але пов'язати чоловіка і отруту у слідства не виходило: було неясно, як саме отруйна речовина потрапила до бізнесмена. Хуцішвілі довелося відпустити через відсутність доказів.

Але в 1999 році слідчі, нарешті, змогли знайти людину, яка зізналася, що продала бізнесмену отруту. Хуцішвілі, дізнавшись про це, виїхав з Росії. Через кілька тижнів прокуратура повідомила, що вбивство Ківеліді розкрито і заочно пред'явила Хуцішвілі звинувачення.

Втікач повернувся до Росії тільки в 2006 році, розраховуючи на те, що справу проти нього припинять у зв'язку із закінченням терміну давності. Але замість цього в Росії бізнесмена затримали.

Суд проходив в закритому режимі, оскільки в матеріалах справи згадувалася формула секретної отрути, а також адреса лабораторії державного оборонного хімічного центру Шихані в Самарській області, де виготовили отруйну речовину.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Колишній офіцер російської розвідки Сергій Скрипал потрапив до лікарні у критичному стані.

Прокурор Марія Семененко тоді наполягла на закритому розгляді справи і не дозволяла адвокатам Хуцішвілі знімати копії з матеріалів справи. Семененко пояснювала це тим, що "справа має гриф" для службового користування "(ДСК), оскільки містить документи, що розкривають дані про виробництво і виготовлення отруйної речовини, від якої і загинули пан Ківеліді і його секретарка", писав тоді "Комерсант".

Попри те, що справу проти бізнесмена засекретили, а суд йшов в закритому режимі, адреса лабораторії, де синтезували отруту, все одно стало відомою. Журналісти дізналися про це від Дмитра Аяцкова, який в ті роки працював губернатором Саратовської області. Аяцков заявив, що військовим хімікам місяцями не платять зарплату, тому їм доводиться шукати заробіток на стороні.

Суд прийшов до висновку, що отрута потрапила до Хуцішвілі через декількох посередників. Речовина в скляній ампулі спочатку через знайомих потрапила до ризького омонівця, який мав знайомих в лабораторії в Шиханах. Омонівець нібито збирався "отруїти свою оскаженілу собаку" або "деяких особистих ворогів", але в підсумку так і не використав отруту. Замість цього він віддав отруту своїм московським знайомим, а ті продали її Хуцішвілі.

Через те, що справу про вбивство Ківеліді було засекречено, ім'я людини, яка продала отруту Хуцішвілі, так і не оприлюднили. Адвокати бізнесмена розповідали, що до цієї людини отрута потрапила від професора з саратовської лабораторії Ігоря Рінка (він же, за їхніми словами, і синтезував отруту).

Рінка, як і людину, яка продала отруйну речовину вже самому Хуцішвілі, засудили, він отримав умовний термін; його судили за перевищення повноважень, тому що він незаконно виробляв небезпечні речовини.

За підсумками розгляду Хуцішвілі визнали винним у вбивстві Ківеліді і засудили на дев'ять років позбавлення волі. Звинувачення у заподіянні смерті з необережності (секретарю Зорі Ісмаїлової) з бізнесмена зняли у зв'язку із закінченням термінів давності.

Хуцішвілі свою провину так і не визнав, а його адвокати звертали увагу журналістів на те, що в справі так і не з'явилося чіткого пояснення того, як і де їх клієнт придбав отруту.