Огляд ЗМІ: чому звільнення Тіллерсона непокоїть союзників США

Іноземні ЗМІ 14 березня пишуть про таке:

Чи готовий Помпео до реальної дипломатії?

Привид тортур в призначенні нової очільниці ЦРУ

Гокінг пішов

"Багатовимірний" підхід до корупції в Україні

Критична перестановка

Раптова заміна Державного секретаря США Рекса Тіллерсона на голову ЦРУ Майка Помпео і той факт, що сам Тіллерсон дізнався про своє звільнення з повідомлення у Twitter, "здивувала і збентежила як союзників у всьому світі, так і багатьох членів уряду" США, пише The Washington Post.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трамп звільнив Тіллерсона з посади держсекретаря США

Видання зауважує: "Звільнення Тіллерсона відбулося саме в той час, коли британський уряд шукає конкретної підтримки США у справі можливої хімічної атаки на англійській землі з боку Росії".

"Президент Трамп обрав нового держсекретаря без досвіду в дипломатії, але більш підлаштованого до поглядів президента та його способу ведення закордонної політики в той час, коли перед США стоїть безліч делікатних і потенційно небезпечних для національної безпеки викликів", - зауважує видання.

Газета називає "низку зовнішньополітичних рішень і можливих криз у національній безпеці цієї весни, які б спантеличили навіть найбільш досвідчених дипломатів".

Зокрема згадує заплановану на травень зустріч між Трампом та північнокорейським лідером Кім Чен Ином, плани Трампа визначитися щодо припинення участі США в ядерній угоді з Іраном, а також зустрічі з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару для складних переговорів щодо Ірану, Сирії та ізраїльсько-палестинського мирного врегулювання.

Привиди минулого Джини Госпел

Призначення Джини Гаспел на пост голови ЦРУ, яке ще має затвердити Сенат, неодмінно поверне до порядку денного дискусію про застосування специфічних практик проведення допитів і психологічні наслідки, які вони мали для підозрюваних у тероризмі, пише The New York Times.

Як нагадує видання, за рік після терористичних атак у США 11 вересня 2011 досвідчений офіцер Гаспел стала на чолі таємної тюрми ЦРУ у Таїланді під кодовою назвою "Око кицьки". Невдовзі після цього підрядники управління тричі піддали підозрюваного члена "Аль-Каїди" тортурам водою і іншим брутальним способам допиту, нагадує видання.

Копирайт изображения David Burnett/Newsmakers Image caption ЦРУ очолила Джина Гаспел

Як директор тюрми, Гаспел була активно залучена до контртерористичних операцій ЦРУ і "виявляла готовність брати участь у програмах таємної пересилки затриманих підозрюваних до інших країн, їхньому затриманні та допитах, що і сформувало її кар'єру".

"Її зірка ще сходила, коли темна сторінка історії ЦРУ почала ставати надбанням гласності", - пише видання.

"Підвищивши пані Гаспел, яка наразі є заступником директора агентства, пан Трамп виявив готовність проігнорувати загальне засудження тортур водою, позбавленням сну, утриманням в ящику та інші види, які практикувалися ЦРУ понад 10 років тому", - вважає газета.

Згасла зірка

Guardian віддає шану вченому Стівену Гокінгу, "найяскравішій зірці сучасної космології", яка щойно згасла.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Всесвітньо відомий фізик помер у віці 76 років

"Для колег-науковців і близьких Гокінг вирізнявся серед інших не тільки шаленим інтелектом, який в поєднанні із хворобою став символом необмежених можливостей людського розуму, але й інтуїцією та специфічним почуттям гумору", - пише видання.

Як згадує газета, автор наукового бестселера "Коротка історія часу" вважав, що для виживання людству слід розширити присутність у космос і застерігав проти використання штучного інтелекту у поганих цілях, зокрема в автоматичній зброї.

Гокінга інколи називали сексистом і жінконенависником, у відповідь вчений стверджував, що жінки для нього "повна таємниця".

Деякі з його найбільш відвертих коментарів ображали релігійних людей, згадує газета. У книзі "Великий замисел" він стверджував, що створення всесвіту не потребувало Бога.

"Я уявляю мозок комп'ютером, який припинить працювати, коли його складові вийдуть з ладу. Для зламаних комп'ютерів немає ані раю, ані життя після смерті; це казка для людей, які бояться темряви", - сказав він якось в інтерв'ю Guardian.

Спільна відповідальність

Погляди Заходу на корупцію в Україні не повною мірою беруть до уваги прогрес, досягнутий країною після Майдану 2014 року, натомість відповідальність часто покладається на президента, якого звинувачують у змові з корумпованими олігархами, пише Тарас Кузьо у Financial Times.

"Такі закиди невірні. Відповідальність за боротьбу з корупцією в Україні несуть спільно президент, парламент, українські громадяни та європейські уряди", - стверджує британський політолог українського походження.

Копирайт изображения УНІАН

На його думку, без політичної підтримки з боку президента парламент би не створив нові агенції по боротьбі з корупцією і систему держзакупівель ProZorro. На рахунку президента також розробка законопроекту про антикорупційний суд, як того вимагає МВФ, і перетворення Нафтогазу з "дійної корови корумпованих президентів" на найбільшого платника податків.

Кузьо вважає, що "помилкою в розумінні корупції в Україні є концентрація уваги на олігархах при ігноруванні тіньової економіки, яка попри певне зменшення залишається великою". Він нагадує, що за підрахунками уряду, третина українців продовжує працювати в "паралельній" економіці.

"Українці хочуть, щоб війну проти корупції за них вели інші, перекладаючи відповідальність з себе і забуваючи про власну залученість у тіньову економіку", - пише політолог.

На його думку, багатовимірний підхід і спільна відповідальність всіх учасників процесу принесуть кращі результати у боротьбі з корупцією, аніж "традиційний фокус на президенті".

Огляд преси підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС