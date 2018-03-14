Чому Путін поїхав у Крим перед виборами?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Агітація за Володимира Путіна у Сімферополі

За кілька днів до виборів президента Росії Володимир Путін вирішив відвідати анексований Крим.

Навіщо це керівнику Кремля та як реагувати Києву - про це BBC News Україна спитала в політологів.

Міст і Севастополь

Копирайт изображения kremlin.ru Image caption Керчинський міст у Росії називають "головним будівництвом країни"

Володимир Путін хоче проінспектувати будівництво Керченського мосту, який планують здати у грудні цього року.

Речник російського президента Дмитро Пєсков розповів, що Володимир Путін також "відвідає новий аеровокзальний комплекс міжнародного аеропорту Сімферополь".

Наразі до Криму літають регулярні авіарейси лише з Росії, авіакомпанії з інших країн на півострові не працюють через економічні санкції.

І фінальним пунктом візиту Путіна у Крим стане Севастополь, де він планує побувати на "святковому концерті до четвертої річниці повернення міста до Росії".

Сам концерт відбудеться на площі Нахімова, на ньому виступлять група "Любе", "Хор Турецького" та Олег Газманов.

"Це не електоральний захід, це мітинг, який не пов'язаний з виборами президента", - запевнив Дмитро Пєсков.

Кримський ефект

Копирайт изображения kremlin.ru Image caption Володимир Путін регулярно відвідує Крим. На фото він з учасниками байк-шоу "Русский реактор" у серпні 2017 року

"Путін поїхав до Криму не тому, що це важливо з електоральної точки зору, а, перш за все, для того, щоб нагадати, хто повернув Крим Росії", - розповідає BBC News Україна політичний експерт Володимир Фесенко.

"Крим наш" останні чотири роки - головний ідеологічний ресурс Путіна. Завдяки Криму він планує залишитися в історії. Інша річ - у ролі кого, та як це буде сприйматися не лише в Росії", - додає політолог.

Він відзначає, що таким чином напередодні виборів Володимир Путін прагне "емоційно нагадати і реанімувати кримський ефект..., що вже не такий сильний, як у 2014-2015 роках".

Інший експерт - Тарас Березовець, який сам родом з Криму, - вважає, що через цей візит російська влада хоче підвищити явку на виборах на півострові.

"Всі й так розуміють, що Путін набере багато, у тому числі й в Криму. Головна мета - продемонструвати на півострові високу явку, щоб показати, що кримчани довіряють Путіну й вони не у стані апатії", - пояснює політолог.

Копирайт изображения kremlin.ru Image caption Під час відвідування дитячого центру "Артек" у червні 2017 року

Раніше російський журналіст, головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов припускав, що результат президентських виборів саме у Криму стане особливо важливим для Володимира Путіна.

"Для нього, якщо говорити про "процентовку", наскільки я знаю, важливо, як Крим проголосує. Це буде другим референдумом, в його розумінні", - розповідав Олексій Венедиктов.

Утім, Володимир Фесенко не погоджується з таким порівнянням: "Це не можна сприймати як референдум, адже референдум має проходити в нормальних демократичних умовах. У Криму ж буде штучне завищення явки та примус до голосування".

Референдум, який відбувся на півострові у березні 2014 року, і за результатами якого російська влада оголосила про приєднання Криму і Севастополя до РФ, не визнаний Україною та більшістю країн.

У Києві наголошують, що він проходив під тиском російських військових та з порушенням демократичних процедур.

Копирайт изображения kremlin.ru Image caption Володимир Путін та "глава Криму" Сергій Аксьонов

"Результати виборів у Криму важливі не для Путіна, а для Аксьонова та інших кримських діячів, які мають продемонструвати, що Крим - одностайно за Путіна", - додає Володимир Фесенко.

Зрештою, раніше політичні оглядачі припускали, що Володимир Путін заради символізму може й проголосувати у Криму - російське законодавство віднедавна дозволяє голосувати на виборах не за місцем прописки.

Тарас Березовець каже, що за його інформацією, розглядалася можливість голосування Путіна на одній з дільниць у військовій частині в Севастополі.

Утім, у Кремлі такі плани заперечують.

"Я поки не можу сказати, де буде голосувати президент. Традиційно він це робить у Москві. Якихось підстав вважати, що буде вибране інше місце, немає", - розповідав Дмитро Пєсков на початку тижня.

Реакція України

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна обіцяє ввести санкції проти людей, які організовуватимуть російські вибори в Криму

Українське МЗС з 2014 року традиційно реагує на приїзд російських високопосадовців до Криму нотами протесту про неприпустимість і незаконність таких візитів.

Схожа реакція очікується і зараз.

"Кожен візит російського керівника в Крим отримує відповідну дипломатичну реакцію: засудження, невизнання і фіксація порушень міжнародного права", - відзначає Володимир Фесенко.

"З точки зору дипломатії, це абсолютно правильно, це обов'язкова програма дипломатичного реагування на такі візити, як і на сам факт проведення російських виборів у Криму", - додає він.

В українському МЗС вже пообіцяли застосувати санкції до тих людей, які будуть залучені до процесу організації російських виборів у Криму.

Такі санкції вже вживалися після виборів до Держдуми Росії у 2016 році й, за словами заступниці міністра закордонних справ Олени Зеркаль, вони мали міжнародний ефект.

"Спрацювала наша домовленість із литовцями, які внесли всіх цих людей у санкційні списки... І литовські санкційні списки фактично використовують для всієї Шенгенської зони", - розповідала дипломат.

А Тарас Березовець додає, що теоретично Верховна Рада може ухвалити постанову про нелегітимність виборів президента Росії загалом, адже за нього голосуватимуть в анексованому Криму.