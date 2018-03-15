Життя у путінській Росії в графіках

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Ось уже майже двадцять років Володимир Путін є беззаперечним лідером російської політики.

По черзі обіймаючи посади то президента, то прем'єр-міністра, він провів Росію шляхом економічного підйому, військового зміцнення та відновлення на позиціях ключової світової сили.

Рівень життя більшості росіян покращився, і до людей повернулися відчуття стабільності та національної гордості. Та багато хто каже, що за це довелося заплатити ослабленням молодої російської демократії.

Як змінилося життя пересічних росіян за цей час?

1. Стало менше бідних

Відсоток людей, які живуть у бідності, суттєво зменшився порівняно з попередніми роками; втім, він усе ще вищий від середнього, якщо розглядати провідні економіки світу.

2. Але зростання заробітної плати нещодавно пригальмувало

Під час перших двох президентських термінів пана Путіна зарплати щороку стабільно зростали більш ніж на 10%. Однак у 2012 році, коли він повернувся у президентське крісло після роботи прем'єр-міністром, суттєво збільшувати зарплати виявилось непросто. Країну спіткала низка криз і економічних санкцій.

У період між 2011 і 2014 роками "чистий" дохід населення зріс на 11%. Загалом, у путінську епоху споживацький ринок у Росії сильно розрісся.

3. Багато хто придбав автомобіль, а мікрохвильовок стало більше, ніж сімей

Тривалий роман росіян із Ладою продовжується: з 1 595 737 нових автомобілів, проданих у 2017 році, 311 588 - це Лади.

Частка автомобілістів у Росії приблизно така ж, як у інших країнах колишнього Східного блоку (наприклад, у Польщі чи Угорщині), але значно менша, ніж у сусідній Фінляндії, де на 100 домівок припадає 76 машин, за даними Асоціації європейських виробників автомобілів.

4. Росіяни закохалися в IKEA

Перший російський магазин IKEA відкрився у 2000 році у торгівельному центрі "Мега", що в московському передмісті Хімки. Він одразу ж увійшов до світової десятки найприбутковіших магазинів цього бренду.

Станом на 2015 рік Росія посіла друге місце за темпами зростання цієї імперії меблів.

Нині IKEA має 14 магазинів по всій країні від Санкт-Петербурга до Новосибірська, а у Москві їх аж три.

Але не завжди все було гладко. IKEA закрила російську версію свого онлайн-журналу, щоб не порушувати суперечливий путінський закон про заборону пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх. Немало сил пішло й на те, щоби зберегти безкомпромісну антикорупційну етику компанії, роблячи бізнес у Росії.

5. І про шампанське…

Скільки росіяни п'ють? Це питання неоднозначне.

За офіційною статистикою, менше, ніж раніше - але не на 80%, про які заявила міністр охорони здоров'я.

Зменшення споживання горілки частково зумовлене популяризацією "західної" культури споживання вина і пива. Раніше росіяни практично прирівнювали пиво до безалкогольних напоїв.

Останнім часом деякі олігархи завели власні виноробні господарства.

6. Як і скрізь, інтернет набрав обертів

Російський сегмент інтернету зростив власних гігантів. Найпопулярніший - це соціальна мережа ВКонтакте, яка має близько 90 мільйонів користувачів, проти 20 мільйонів у Facebook, свідчить звіт Світового банку.

Друге місце посідає пошукова система Yandex. Вона базується на російській мові та відповідних алгоритмах пошуку, що дає їй перевагу над Google.

7. Але цирк втрачає популярність

Російський цирк можна назвати установою державного значення. Він має понад 60 власних будівель у різних куточках країни, починаючи з Великого Московського державного цирку. Та західні конкуренти, такі як Cirque du Soleil, дедалі більше переманюють до себе як глядачів, так і артистів.

З 2010 року інтерес до циркових видовищ зменшився аж на 60%.

Нам не вдалося встановити єдиної причини такої немилості - напевно, тут зіграли роль мінливі смаки, конкурентні шоу та поширення інтернету.

8. Бібліотеки також занепадають

Як і по всьому світу, разом зі стрімким поширенням інтернету скромні бібліотеки втрачають клієнтів.

9. Населення Росії знову зростає

Одна з масштабних цілей президента Путіна - зупинити колосальний демографічний спад, який тривав з кінця комуністичної епохи у 1991 році, і зробити так, щоби населення знову збільшувалось.

У президентській передвиборчій програмі 2012 року Путін запропонував витратити 1,5 трлн рублів (53 млрд доларів) на збільшення народжуваності.

Мабуть, за збігом обставин у тому ж 2012 році народжуваність у Росії вперше за 21 рік перевищила смертність.

Коли у 2017 році вона знову відкотилась назад, опоненти Путіна побачили в цьому нагоду для нападу на нього, підкреслюючи, що лише за рік - з 2016 по 2017 - народжуваність скоротилася на 10,6%. На практиці це означало, що на кожну тисячу росіян прийшлося не 12,9, а 11,5 новонароджених немовлят.

Найвища народжуваність - у республіках Кавказу, таких як Чечня та Дагестан, а найпопулярніші імена, що дають немовлятам у Москві - Олександр і Софія.

10. Путін витрачає на армію більше, ніж будь-коли

Сильна армія завжди була ключовою складовою російської національної ідентичності. По суті, СРСР збанкрутував, намагаючись зрівнятися зі США у холодній війні.

Розпад СРСР прирік збройні сили на зубожіння, адже всі бюджетні витрати сильно урізали. Зброя та обладнання застаріли, а бойовий дух вивітрився.

Володимир Путін від самого початку висловлював наміри виправити цю ситуацію та відбудувати Росію як потужну і сучасну військову силу.

Він провів низку заходів з модернізації армії, і витрати на неї майже подвоїлись (рахуючи у відсотках від ВВП).

За час президентства Путіна Росія вже випробувала свою військову потужність у Чечні, Грузії, на сході України та нещодавно у Сирії.

Продюсери: Алекс Мюррей, Том Хаусден

Аналітика: Анастасія Напалкова, Російська службі Бі-бі-сі

Графіка: Сандра Родрігес Чілліда, Джой Роксас, Зої Бартолом'ю