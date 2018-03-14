Що казав про Україну та Росію новий держсекретар США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майк Помпео

13 березня Дональд Трамп відправив у відставку держсекретаря Рекса Тіллерсона. На його посаду він запропонував директора ЦРУ Майка Помпео.

Кандидатуру пана Помпео на посаду має ще затвердити більшістю голосів Сенат у квітні 2018 року. Проте немає жодних сумнівів, що це рішення ухвалять.

Відставку Рекса Тіллерсона президент США пояснив розбіжностями з ним щодо питань зовнішньої політики, зокрема стратегії щодо домовленості з Іраном щодо ядерної програми, досягнутої 2015 року.

"Ми справді дуже добре співпрацювали, але ми не погоджувалися в деяких питаннях. Щодо домовленості з Іраном, я думаю вона жахлива. Гадаю, він думав, що з нею все добре", - сказав Трамп.

"З Майком, Майком Помпео, ми маємо дуже подібний спосіб мислення", - додав він.

Нового керівника Держдепартаменту називають яструбом. Він ніколи не приховував негативного ставлення до домовленості з Іраном по ядерній програмі.

Проте, на відміну від Дональда Трампа, пан Помпео від самого початку був скептиком і щодо будь-яких домовленостей з Росією.

"Росія напала на Україну"

У квітні 2014 році після анексії Криму пан Помпео, на той час був конгресменом, відвідав Україну та розкритикував адміністрацію Барака Обами через слабку допомогу Києву.

"Тією мірою, якою ми можемо продемонструвати підтримку українського уряду, ми можемо змінити розрахунки Путіна та збільшити ризик для нього і для Росії щодо переміщення військ ближче до Києва", - наголосив він.

Під час затвердження Конгресом на посаду директора ЦРУ Майк Помпео зазначив, що Росія є загрозою не тільки для України, але й для всієї Європи.

"Росія знову почала агресивну політику, напала на Україну та окупувала її, вона становить загрозу для Європи", - наголосив політик у січні 2017 року на слуханнях комітету з розвідки Сенату.

А пізніше пан Помпео акцентував увагу на бажанні Росії нашкодити інтересам США в різних регіонах світу.

"Ми живемо в світі, де у росіян є великий ядерний потенціал, і при цьому вони зміцнюють свої позиції в Сирії. Вони захопили Крим в України. Вони люблять надокучати Америці та шукають будь-яке місце в світі, де можуть ускладнити життя нам, а в Америки є обов'язок протистояти цьому", - зазначив він на Форумі з питань безпеки в Аспені у липні 2017 року.

"Росіяни намагаються підірвати американську демократію"

Майк Помпео визнає спроби російського впливу на вибори в США відвертою загрозою американській демократії, проте зазначає, що ця загроза має давню історію.

"Розвідувальна спільнота зазначила, що на цих виборах (2016 року. - Ред) росіяни втручалися шляхом, який, якщо чесно, не є особливо оригінальним. Вони займаються цим протягом шалено довгого часу. Десятиліттями Росія намагається підірвати американську демократію", - наголосив Помпео в інтерв'ю телеведучому MSNBC Г'ю Г'юїтту у червні 2017 року.

Голова ЦРУ повідомив тоді, що його відомство вивчає всі можливі шляхи, як зупинити спроби російського втручання у майбутньому.

В інтерв'ю BBC у січні 2018 року Майкл Помпео наголосив, що попри співпрацю у сфері боротьби з тероризмом, як і раніше, бачить у Росії супротивника.

Голова ЦРУ зазначив, що поділяє побоювання багатьох європейських країн щодо підривної діяльності російських спецслужб.

"Я не помітив, щоб вони стали менш активно діяти", - сказав він.

Пан Помпео також повідомив, що очікує втручання Росії у проміжні вибори до Конгресу США у листопаді 2018 року.

"Я очікую, що вони (російські спецслужби, - Ред.) спробують зробити щось, але я впевнений, що Америка зможе провести вільні та справедливі вибори, і що нам удасться добитися того, щоб їх спроби не вплинули серйозно на результат голосування", - повідомив голова ЦРУ.

Копирайт изображения AFP Image caption Відставку Рекса Тіллерсона президент США пояснив розбіжностями з ним щодо питань зовнішньої політики

За пару днів до оголошення про призначення держсекретарем, Майк Помпео дав інтерв'ю улюбленому телеканалу Трампа Fox News, в якому прокоментував заяви президента Росії Володимира Путіна про новітню російську зброю.

"Ми слідкуємо за цим дуже уважно, як і наші колеги в Міністерстві оборони, і американці повинні перебувати в повній впевненості, що у США є дуже добре розуміння російської військової програми, і ми зможемо нейтралізувати всі загрози, які надходять від Володимира Путіна", - пообіцяв він.