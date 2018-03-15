Що відомо про справу Савченко

Копирайт изображения УНІАН Image caption За звинуваченнями, озвученими в Генпрокуратурі, Надії Савченко загрожує до 15 років ув'язнення

Наступного тижня Верховна Рада може зняти депутатський імунітет з Надії Савченко та дати дозвіл на її арешт.

У чому саме її звинувачують?

Справа Рубана

Копирайт изображения УНІАН Image caption Надія Савченко розмовляє з Володимиром Рубаном під час судового засідання по його справі. Тоді Рубана заарештували на два місяці

Стартом подій навколо Надії Савченко можна вважати затримання 8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

У мікроавтобусі, на якому він повертався з "ДНР", як стверджує СБУ, виявили цілий арсенал зброї: від автоматів і кулеметів до протипіхотних мін, гранат та мінометів.

Згодом у СБУ розповіли, що Володимир Рубан готував серію масштабних терактів в урядовому кварталі, під час яких планувалися масові вбивства політиків, включно з президентом.

Сам Рубан звинувачення відкидає й каже, що допомагав представнику спецвійськ ЗСУ на позивний "Кедр", якому і належить автобус, а про вантаж не знав.

Надія Савченко висловила готовність взяти Володимира Рубана на поруки.

Обом закидають співпрацю з Віктором Медведчуком, який вважається представником проросійських сил в Україні та є кумом Володимира Путіна. І Рубан, і Савченко зв'язки заперечують.

Надія Савченко у четвер запевнила, що навіть не знайома з Медведчуком.

Виклик Савченко

Копирайт изображения УНІАН Image caption Надія Савченко перед візитом до СБУ

Згодом стало відомо, що у справі про підготовку терактів у Києві СБУ вирішила допитати депутата Надію Савченко.

На допит вона прибула лише у четвер - до цього, як пояснила сама, була в Страсбурзі, де "спілкувалися з європейськими політиками щодо звільнення наших полонених і політв'язнів у РФ".

"Українці, задайтеся питанням: хто хоч раз не думав знищити цю владу? Знести цю владу, як закликали на всіх майданах. Хто не думав підірвати Верховну Раду або Банкову (Адміністрацію президента. - Ред.)?" - запитала депутат перед допитом.

Безпосередньо під час її перебування там Юрій Луценко у Верховній Раді оголосив про те, що має неспростовні докази причетності Савченко до підготовки збройного нападу на Верховну Раду.

"У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе", - розповів генпрокурор.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Юрій Луценко стверджує, що Надія Савченко зі змовниками планувала зруйнувати купол Верховної Ради мінометними обстрілами, коли в залі парламенту перебуватимуть депутати

Він одразу вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко.

Згодом стало відомо, за якими статтями їй висунули обвинувачення:

насильницьке повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;

підготовка злочину, пошук засобів та спільників;

груповий злочин;

посягання на життя державного чи громадського діяча;

терористичний акт;

вербування людей та пошук зброї для терористичного акту;

незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

За деякими з цих статей, як, наприклад, теракт, передбачено до 15 років в'язниці.

Сама Савченко всі звинувачення пов'язує зі своєю активною позицією щодо викриття корумпованості влади.

"Зараз є дуже багато військових, які мене чують і абсолютно погоджуються з точкою зору, що військовий переворот в Україні - досить очікувана і, напевно, досить правильна подія", - констатувала депутат після бесіди в СБУ.

Що далі?

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Колеги можуть позбавити Надію Савченко депутатського імунітету вже у наступний четвер

Подання про зняття імунітету і арешт Надії Савченко тепер має розглянути регламентний комітет Верховної Ради.

Юрій Луценко впевнений, що це відбудеться вже наступної середи (хоча сам комітет теоретично може відкласти розгляд чи відправити подання ГПУ на доопрацювання).

Генпрокурор обіцяє представити комітету докази всіх злочинів, у яких звинувачують Надію Савченко.

За його словами, слідство має близько сотні годин аудіо та відеозаписів, по яких проведена експертиза, і які доводять вину депутата Савченко.

Якщо регламентний комітет розгляне подання проти Савченко у середу, то проголосувати за позбавлення її недоторканності Верховна Рада зможе вже у четвер, 22 березня.