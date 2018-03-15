Чому взялися за Савченко: думки експертів

Копирайт изображения Getty Images

Генеральний прокурор України вніс до Верховної Ради подання на зняття недоторканності та арешт героя України, депутата парламенту, колишнього військового Надії Савченко.

Її звинувачують відразу за кількома статтями кримінального кодексу: у тексті, який підготували в генпрокуратурі, йдеться про те, що пані Савченко збиралася захопити владу в країні, здійснивши теракт в стінах Верховної ради.

Сама ж пані Савченко поки що предметно не коментувала висунуті їй звинувачення, зазначивши, що знає чимало військових "згодні з тим, що військовий переворот в Україні - це досить очікувана і, напевно, досить правильна подія".

BBC попросила київських експертів допомогти розібратися, що може стояти за висунутими проти пані Савченко звинуваченнями.

Теракт і переворот

Копирайт изображения УНІАН Image caption Прокурор Юрій Луценко заявив, что пані Савченко начебто планувала обстріляти Раду з мінометів

Згідно з офіційною версією представників влади, пані Савченко планувала провести кривавий теракт у стінах українського парламенту.

Генпрокурор сподівається, що регламентний комітет Верховної Ради розгляне надані прокуратурою докази наступної середи.

Голосування за зняття з пані Савченко недоторканності відбудеться наступного дня. Очікується, що саме тоді громадськість отримає доступ до аудіо- та відеозаписів, що підтверджують звинувачення прокуратури.

Проте справу пані Савченко вже зараз пов'язують із затриманням керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого минулого тижня затримали на лінії розмежування на Донбасі з арсеналом зброї.

Директор політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко вважає представлений владою сценарій путчу від пані Савченко - в цілому правдоподібним.

"Є заяви правоохоронних органів про те, що Савченко збиралася проводити теракти. Є заяви самої Савченко про те, що вона підтримує такі форми держперевороту. В принципі, цього вже достатньо для того, щоб її закрити. Всі інші версії можна розглядати в порядку творчої маячні", - упевнений пан Романенко.

Копирайт изображения AFP

На його думку, якщо подані силовиками докази протиправних дій пані Савченко будуть досить переконливими, її майбутньому не позаздрити: з неї знімуть депутатську недоторканність, відберуть звання Героя України і посадять до в'язниці.

"Порошенку не можна лякати когось жорсткими покараннями, а тоді не вживати жодних заходів. Напівзаходами не можна обмежуватися, інакше навіщо потрібно було починати цей маневр?" - запитує політолог.

Війна спецслужб

Однак у реалістичність планів пані Савченко підірвати український парламент - вірять не всі.

Військовий експерт Олег Жданов каже BBC, що зброя, з якою затримали Володимира Рубана, не підходить для здійснення поставлених завдань ймовірними змовниками.

"У нас п'ять тисяч нацгвардійців стоять біля Верховної ради в чотири ряди, весь урядовий квартал вдень і вночі проглядається відеокамерами. Йти на штурм з гранатами Ф-1 і автоматами? Ви смієтеся?" - каже він.

На думку пана Жданова, вірогіднішою версією подій щодо пана Рубана та пані Савченко є та, яку назвала журналістам на суді над керівником "Офіцерського корпусу" сама депутат - "війна спецслужб".

Річ у тім, пояснює експерт, що згідно з ухваленим нещодавно законом про "деокупацію Донбасу", контроль над прифронтовими територіями і власне лінією фронту має перейти від Служби безпеки України до військових.

А це, натякає пан Жданов, може призвести до різноманітних ексцесів.

"На шляху контрабанди, в тому числі зброї (через лінію фронту), з'являються конфліктні ситуації. Ймовірно, це не перший і не останній скандал", - говорить він.

СБУ відрапортувала про запобігання наймасштабнішого теракту, який пов'язаний із контрабандою зброї із самопроголошених "республік", - це може бути однією з таких "конфліктних ситуацій", говорить експерт.

За такою логікою, пан Рубан і пані Савченко могли бути другорядними об'єктами в цій комбінації.

Хоча, каже експерт, цю "війну спецслужб" могла використати українська влада, щоби досягти певних політичних цілей.

Тінь Медведчука

У день затримання Володимира Рубана користувачі соцмереж заговорили, що метою спецслужб у цій операції може бути український громадський і політичний діяч Віктор Медведчук.

Пан Медведчук має в Україні неоднозначну репутацію - не в останню чергу через свої кумівські стосунки з Володимиром Путіним. Попри це на останній прес-конференції Петро Порошенко високо оцінив заслуги пана Медведчука як переговорника з обміну полоненими.

Очільник СБУ Василь Грицак під час спеціально скликаному брифінгу з нагоди затримання пана Рубана не коментував чутки про зв'язок цієї справи з паном Медведчуком. Однак роздав журналістам роздруковані на принтері матеріали, які нібито свідчили: Рубан і Медведчук - пов'язані.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Проте, справу пані Савченко вже зараз пов'язують із затриманням керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

У прес-службі руху пана Медведчука "Український вибір" BBC заявили, що пан Рубан ніколи не був ані членом їхньої організації, ані помічником її лідера.

Подейкують у Києві і про те, що з паном Медведчуком пов'язана і Надія Савченко. У будь-якому випадку, беззаперечним фактом є ключова роль пана Медведчука в тому, що в травні 2016 року пані Савченко обміняли на росіян Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.

"Наїжджаючи на Савченко, швидше за все, хочуть вийти на Медведчука. Президент якось необережно і необдумано його похвалив, тепер потрібно його поставити на місце, щоб він не загордився", - іронізує Олег Жданов.

Українсько-російські відносини і так перебувають у глибокій кризі через анексію Криму.

Оприлюднене рішення Стокгольмського арбітражу за позовом "Нафтогазу України" до "Газпрому" призвело до нового витка "газової війни" між двома державами. Нещодавно міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про намір Києва денонсувати Договір про дружбу і співробітництво з Росією.

Керівник київського Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, навпаки вважає, що "рвати останню нитку зв'язку з Москвою", створюючи проблеми "неформальному послу Росії в Києві" - ніяк не може входити до планів української влади.

Вулична озброєна опозиція

Втім, Вадим Карасьов не виключає, що справа Савченко може мати інші політичні наслідки: вона може свідчити про зачистку владою найнебезпечнішого для неї сегмента опозиції напередодні виборів - наступного року Україну чекають президентська і парламентська кампанії.

"У нас є опозиція парламентська, непарламентська, вулична і вулична зі зброєю", - говорить політолог.

"Такі, як Савченко, своїм буйством, своєю непередбачуваністю і антивладним (настроєм - Ред.) несе (для влади - Ред.) небезпеку, попри свою нечисельність", - говорить політолог.

За словами пана Карасьова, приблизно такою логікою керувався офіційний Київ щодо видворення опального екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

А наступним, прогнозує політолог, до об'єктиву спецслужб може потрапити інший український парламентарій, колишній комбат батальйону "Донбас" і соратник пана Саакашвілі - Семен Семенченко.

Копирайт изображения Getty Images

Однак на користь цій версії не грає той факт, що Надію Савченко складно зарахувати до найбільш рейтингових українських політиків: не всі соціологічні фірми зараховують її ймовірним кандидатом у президенти до своїх опитувань. Дослідження Центру Разумкова, проведене торік в жовтні, показало, що за неї готові проголосувати лише 0,8% виборців.

"Якщо (в Україні - Ред.) почнуться більш-менш масові протести, я не знаю сильнішої людини, яка могла б повести за собою натовп", - говорить директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський.

"Багато людей... ставляться до неї погано. Але вони вірять у те, що вона говорить. А для натовпу, зарядженого на те, що треба знести "корумповану владу", - вона - подарунок. Тому наїзд на неї з боку Порошенка виправданий", - резюмує політолог.

Сама ж Надія Савченко поки не пояснила, з чим вона пов'язує наміри її арешту. Очікують, що вона висловиться щодо цього в четвер увечері в ефірі одного з українських телеканалів.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram!