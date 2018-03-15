"Не дуже легітимна": експерти про омбудсмена Денісову

Копирайт изображения unian Image caption Людмилу Денісову вітають в парламенті з новою посадою, 15 березня

280 депутатів парламенту проголосували за обрання на посаду уповноваженого з прав людини Людмили Денісової. Вона відразу склала присягу

На посаді омбудсмена Денісова обіцяє в першу чергу зайнятися питаннями полонених, внутрішньо переміщених осіб та судовою реформою.

"Виступаю за комплексне впровадження широкомасштабної судової реформи. Сьогодні громадян хвилює право на справедливий суд", - додала вона.

П'ятирічний строк повноважень омбудсмена Валерії Лутковської завершився наприкінці квітня 2017 року. Однак вибори її наступника кілька разів відкладали.

Пізніше депутати змінили процедуру виборів.

Через це експерти ставлять легітимність нового уповноваженого під сумнів.

"Не дуже легітимна"

У липні 2017 року Рада змінила процедуру обрання омбудсмена - з таємного голосування бюлетенями на відкрите натискання на кнопки.

"В одному законі - про Уповноваженого - залишилась стара процедура, а в законі про регламент - нова. І цей конфлікт законів неспростовний. І внаслідок цього пані Денісова не дуже легітимна, на превеликий жаль", - розповів BBC News Україна Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи.

На думку правозахисника, у колізії винна не Денисова, а парламент, який "грає в політичні ігри проти принципів права".

Згоден з паном Захаровим і голова правління "Експертного центру з прав людини" Юрій Бєлоусов.

"Процедура призначення може підірвати легітимність омбудсмена. На скільки її буде сприймати правозахисна спільнота, міжнародна спільнота?"- розповів він BBC News Україна.

Політичні торги

Перед складанням присяги, пані Денісова наголосила, що написала заяву про припинення членства в партії Народний фронт та передала її в секретаріат парламенту.

Перший заступник голови фракції "Народний Фронт" Андрій Тетерук привітав рішення парламенту та розмістив фото з Денісовою у мережі Fscebook.

Людмила Денісова народилася 1960 року в російському Архангельську Освіта "Вихователь дитсадку" (Архангельське педагогічне училище)

"Правознавство" (Ленінградський державний університет")

"Облік та аудит" (Таврійський інститут підприємництва та права") Досвід роботи Вихователь у дитсадку

Секретар у суді

Міністр економіки, міністр фінансів ВР Криму

Голава спостережної ради підприємства текстильної промисловості

Міністр соціальної політики України (двічі)

Та експерти ставлять під сумнів політичну незалежність Денисової.

"Були політичні торги. Відомо, що домовлялись, що народний фронт голосує за представника блоку Петра Порошенка на посаду голови Нацбанку, а БПП голосує за Денісову. Тобто вона апріорі політично залежна," - розповідає правозахисник Захаров.

На думку Євгена Захарова обрання зробили відкритими, щоб набрати потрібну кількість голосів. Адже під час таємного - невідомо як голосували б депутати.

Водночас він наголошує, що європейські омбудсмени підтримували Лутковську.

Однак кандидатуру попереднього омбудсмена депутати цього разу навіть не виносили на розгляд.

"Вона є представником партії, яка очолює силовий блок. Правоохоронний, який найчастіше порушує права людини, чи зможе ефективно розслідуватиці справи? Враховуючи, що очільник МВС є представником цієї політсили". - зазначає інший експерт пан Білоусов.

Відсутність досвіду: наскільки це критично?

Експерти вказують на брак правозахисного досвіду у Денісової, але не вважають це проблемою.

"Вона менш досвідчена, ніж Лутковська. Але у неї є досвід роботи у секретаріаті судів. У неї добра освіта, вона закінчила юрфак Петербурзького університету. Працювала в суді 10 років, потім у пенсійному фонді", - розповідає правозахисник Євген Захаров.

Експерт вважає, що пані Денісова дуже принципова.

"Ці всі питання соцдопомоги, пенсії, інші соцвиплати - все це вона добре знає і завжди виходить з інтересів людей, а не інтересів держави. І це дає надію, що вона і в інших питаннях з прав людини буде успішна", - вважає Захаров.

Експерт прогнозує, що на початках пані Денісовій буде складно впоратися з обов'язками, оскільки, імовірно, команда Лутковської теж залишать офіс омбудсмена.