Від Росії до Ради: шлях Савченко в цитатах

Копирайт изображения AFP Image caption Російський суд дав Надії Савченко 22 роки ув'язнення

Надія Савченко останні чотири роки постійно в центрі уваги ЗМІ.

Влітку 2014 року вона воювала на сході Україна у складі добровольчого батальйону "Айдар".

Звідти потрапила до Росії, де її судили.

А в травні 2016 року українська влада домовилася з російською про її обмін на двох російських військових.

Після повернення в Україну, пані Савченко занурилася у непросте політичне життя, часто роблячи неоднозначні заяви та дії.

І от 15 березня генпрокурор вніс депутатам подання на зняття недоторканності та арешт Героя України Надії Савченко.

BBC News Україна спробувала зібрати найгучніші заяви та висловлювання пані Савченко з моменту її перебування в російському СІЗО.

"В Україні рабами не народжуються"

Під час судового процесу в Росії Надія Савченко говорила українською мовою, оголошувала голодування, нецензурно лаялася, а після заслуховування вироку заспівала гімн України.

"Фізично я відчуваю себе нормально. Морально - фігово. Як інакше людина може відчувати себе у в'язниці? В Україні рабами не народжуються", - говорила вона в інтерв'ю виданню "Відкрита Росія" в 2015 році.

"Я не визнаю ні провини, ні вироку, ні російського суду. У разі обвинувального вироку - апеляції не буде. Я хочу, щоб весь цивілізований демократичний світ зрозумів, що Росія - це країна третього світу з тоталітарним режимом та диктатором-самодуром, в якій плюють на права людини і міжнародне право", - такими словами починається текст останнього слова Савченко в російському суді.

Копирайт изображения AFP Image caption В російському СІЗО Надія Савченко оголошувала сухе голодування, стан її здоров'я суттєво погіршився

Про неї постійно говорили найвпливовіші світові політики, питання її звільнення звучало на багатьох міжнародних переговорах, а в Росію на судові засідання постійно їздили політики, журналісти та правозахисники.

Поки Надія Савченко перебувала в Росії, президент Петро Порошенко дав їй звання Героя України, а партія "Батьківщина" включила до своїх лав, віддавши перше місце у списку. І вже в 2014 році вона стає народним депутатом та членом постійної делегації України в ПАРЄ.

Копирайт изображения AFP Image caption Поки Надія Савченко перебувала в Росії, її образ став одним із головних візуальних та ідейних символів України

"Дайте мені не скурвитися"

25 травня 2016 року Надію Савченко повернули в Україну. Після прибуття вона боса, у футболці з гербом України та на емоціях підійшла до ЗМІ та відповіла на їхні питання.

"Дякую тим, хто бажав мені добра, тому що завдяки вам я вижила. Дякую тим, хто бажав мені зла, тому що на зло вам я вижила", - заявила вона.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Савченко повернули в Україну 25 травня 2016 року

Тоді ж вона запевнила, що зробить все, аби допомогти у звільненні всіх українських заручників. "Дайте мені не скурвитися, дайте мені не спаскудитися. Я зроблю все, щоб ви в мені не розчарувалися", - сказала вона.

І похвалила Мінські домовленості: "Дуже добре, що є Мінські домовленості. Ми зробимо все, щоб вони виконувалися".

"Сподіваюся, що з часом із цих почуттів у мене залишиться тільки мудрість. Точніше, з цих почуттів у мене виникне мудрість", - поділилася своїми думками Надія Савченко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Надія Савченко вийшла до журналістів боса та в футболці з гербом України

І вже з цього моменту періодично вона робить низку резонансних заяв щодо Донбасу, які в багатьох в Україні викликали несприйняття. Найгучнішою стала її думка про необхідність прямих переговорів з лідерами "ДНР" та "ЛНР".

В одному зі своїх інтерв'ю, відповідаючи на питання про кроки, які необхідні для вирішення конфлікту на сході, Савченко відповіла: "Перший - продовжити санкції проти Росії, бо вона ще не зрозуміла, що їй потрібно піти. Другий - вийти на прямий внутрішній зв'язок, без Мінських домовленостей, з "ДНР" та "ЛНР", без третьої та четвертої сторони".

Тоді ж вона заявила, що готова долучитися до таких переговорів. Згодом ЗМІ почали повідомляти, що такі зустрічі Надії Савченко з лідерами "ДНР" та "ЛНР" мали місце.

Сама Савченко такі зустрічі підтвердила: "Я обіцяла людям, що вийду із в'язниці і буду говорити навіть з чортом. Так, я сиділа за столом переговорів із людьми, з якими ми стріляли одне в одного. Я в них чорта не побачила, бо якби я хотіла побачити в них чорта, то ми б ні про що не домовилися".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Зустріч президента та Надії Савченко відразу після її повернення в Україну

Савченко все частіше почала критикувати українську владу та висловлювалася за її "перезапуск".

І вже через два місяці після повернення в інтерв'ю Deutsche Welle вона заявить, що готова стати президентом.

"Треба? Буду! Якщо народ скаже - "треба", солдат відповість - "так". Жодних страхів, жодних проблем. І жодного бажання. Але скаже народ "треба" - я піду", - заявила вона.

Все частіше вона давала зрозуміти публічно, що є самостійною одиницею в політиці.

"Президент сказав мені, що я ще досить молодий політик і маю різкі висловлювання. Він пояснив позицію, як це виглядає на політичній арені. Я його вислухала. Частково я приймаю думку людей, які мені радять, ще вчусь. Частково я залишаюсь на своїх позиціях", - говорила вона в інтерв'ю BBC News Україна в червні 2016 року.

"Перше враження від парламенту - працюємо, як на базарі", - говорила вона про роботу Верховної Ради.

Після гучних заяв багато хто почали називати її "агентом Кремля", а деякі навіть запідозрили, що Савченко могли завербувати під час перебування в Росії.

В ще одному інтерв'ю BBC News Україна вона скаже: "Всі спекуляції на тому, що "Савченко - це рука Кремля", ініціює влада, щоб замилити людям очі. Я вважаю, що людям потрібно бачити і внутрішні українські проблеми. Є таке висловлювання: "Путін - х...о". Це так, але коли ми державу будувати будемо?".

Саме через неоднозначні заяви в неї дуже стрімко почали псуватися відносини з партією "Батьківщина".

Там заявили, що депутат не координує свої дії з політсилою. А вже в грудні 2016 року її виключили з фракції в парламенті. Слідом за цим скасували і рішення про її обрання до делегації в ПАРЄ.

Копирайт изображения УНІАН Image caption В кінці 2016 року Надію Савченко виключили з фракційї "Батьківщина"

"Щодо будь-якого майбутнього? Та перестаньте ви, журналісти, фантазувати. Коли я щось вирішу, ви про це дізнаєтеся. Але ходити і збирати плітки по базару, і придумувати самостійно, я вам не раджу", - говорила вона журналістам.

А вже в квітні 2017 року Надія Савченко очолює новостворену партію "НАСТУП".

Вона активно продовжує критикувати роботу парламенту, дії президента та уряду.

"Хто знає, що таке граната, собі уявить. Решті показую, що таке еспандер. У нас Україна - це зараз граната. У неї є кільце - це Конституція, є чека - це Донбас. І основне тіло гранати - це наша Україна. Ми беремо, зжимаємо чеку з тілом гранати і дьоргаєм Конституцію і кільце викидаємо", - говорить вона і додає, що "в руках Україна вибухає і розривається".

Вона продовжила озвучувати свої пропозиції щодо вирішення конфлікту на Донбасі, в тому числі шляхом відмови від Криму.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Савченко звинуватила владу у здачі Криму в 2014 році

"Як би не кричали і не рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, скільки б вони не кричали, що ми не здамо. Вони повинні відмовитися від Криму. Він зараз залишається невизнаною окупованою територією. Крим - це чергове Придністров'я. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас - вони будуть робити це так, що залишать окупованим Крим і заберуть Донбас. Іншого мирного шляху я поки що не бачу", - впевнена заявила вона.

Савченко звинуватила владу в "здачі Криму" в 2014 році та намірах відмовитися від Донбасу: "Ті, хто прийшов після Майдану, вже здали Крим у 2014 році. Фактично, не юридично. Мені здається, що все йде до того, влада може вкотре відмовитись від цих територій".

А програмі "Світське життя", відповідаючи на питання про особисте, вона заявить: "Я була тією жінкою, навіть до популярності, яку чоловіки завжди боялися і далі продовжують боятися. Тому нічого не змінилося. До мене можуть підійти тільки сміливі чоловіки". І додасть: "У Верховній Раді немає чоловіків, у Верховній Раді є народні депутати".

"Військовий переворот - правильна подія"

15 березня генпрокурор Юрій Луценко зробив гучну заяву під куполом парламенту: Савченко планувала теракт у Верховній Раді.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Надія Савченко з сестрою йде на допит в СБУ

У відповідь на такі звинувачення вона сказала: "Українці, задайтеся питанням: хто хоч раз не думав знищити цю владу? Знести цю владу, як закликали на всіх майданах. Хто не думав підірвати Верховну Раду або Банкову?"

"Ми що, живемо у 1937 році, у сталінські часи, коли це є злочином? Про це не можна говорити на вулиці? У нас про це не говорить тільки лінивий. Про це говорять всі", - додала Надія Савченко.

Вона активно закидає владі "злочини", які, за її словами, "почалися задовго до Революції гідності".

"Генпрокурору Луценку треба було стати генпрокурором, щоб ніколи не розслідувалися його злочини проти українського народу. Як і діючій владі", - стверджує вона.