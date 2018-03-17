#Непроґавте: смерть Гокінга, справа Савченко та нові гривні
Смерть легенди, шпигунський скандал у Британії, справа Савченко в Україні, новий голова НБУ та нові гривні, спалений тризуб, унікальна українська кав’ярня у Польщі, політ на Марс та новий рекорд кубика Рубіка.
Все це у нашій традиційній рубриці #Непроґавте про найцікавіше за тиждень.
Цього тижня у віці 76 років помер Стівен Гокінг - британський вчений, один з найбільш знаменитих фізиків-теоретиків.
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Це сталося у Британії на фоні продовження дипломатичного скандалу через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля.
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ексклюзивному інтерв'ю BBC News Україна заявив, що Росія фактично веде третю світову війну.
Російський президент Володимир Путін цього тижня зізнався, що ще у 2014 році наказав збити пасажирський літак, який летів з України в Туреччину.
Головною темою цього тижня в Україні стала справа Надії Савченко. Наступного тижня парламент може зняти з неї депутатський імунітет та дати дозвіл на арешт.
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Перед висуненням звинувачень пані Савченко запросили до СБУ свідчити в іншій резонансній справі щодо керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана.
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Верховна Рада цього тижня нарешті обрала омбудсмена - Людмила Денісову. Однак правозахисники стурбовані і називають її "не дуже легітимною".
Також депутати нарешті проголосувал за голову Національного банку країни. Валерію Гонтареву замінив Яків Смолій. Ми розповідали де працював і чим володіє новий голова НБУ.
Перед призначенням пан Смолій встиг розповісти про грошову реформу - НБУ планує замінити банкноти до 10 гривень. Монети 1 та 2 грн запровадять вже наприкінці квітня, 5 і 10 грн - у 2019 році.
Президент України завершив АТО. Юридично. Ми розібрались, що це означає для України.
Ще ми розповідали як правильно сортувати сміття. Із 1 січня такий розподіл став обов'язковим.
А от у Тернополі студент-поляк спалив у каміні бару стилізований тризуб. 12 березня СБУ його депортувала з України в Польщу.
А от у самій Польщі ми віднайшли українця, який відкрив там найменшу кав'ярню, розміром усього шість квадратних метрів.
Ще ми розповідали про один із найбільших замків України - Старосільський.
Відомий інженер та винахідник Ілон Маск цього тижня оголосив про випробувальні польоти його космічного корабля, який у майбутньому полетить на Марс.
А двоє дослідників зі США розробили робот, який може скласти кубик Рубіка за 0,38 секунди. Поточний світовий рекорд складає 0,637 секунди.
Ну і насамкінець історія жінки. Її доля стала ілюстрацією нашого блогу психолога на тему: "Як любити, але залишатися вільною".