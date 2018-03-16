Порошенко юридично завершив АТО. Що далі?

Копирайт изображения Адміністрація президента Image caption Президент виступив перед особовим складом штабу АТО на території Донецької та Луганської областей

Формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об'єднаних сил. Про це, перебуваючи у зоні АТО, заявив президент Петро Порошенко.

"Тепер уже і юридично АТО завершується. Дякую Верховній Раді, яка підтримала більшістю президентський закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях," - заявив пан Порошенко.

Також президент призначив командувача операції Об'єднаних сил. Ним став генерал-лейтенант Сергій Наєв.

На командувача покладатиметься керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань, залучених до виконання завдань в нинішній зоні АТО.

Новий командувач

Копирайт изображения Міноборони Image caption Сергій Наєв за трибуною

Сергія Наєва 7 березня 2018 року було призначено заступником начальника Генштабу Збройних Сил України.

До цього він проходив службу на посаді начальника штабу - першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ.

У 2016 році був командувачем військами оперативного командування "Схід".

Розпочинав військову кар’єру на посаді командира взводу.

"Я бачив його на фронті, в АТО. Переконаний, що його рівень підготовки та досвід керівництва органами військового управління різного рівня дозволять йому якісно та відповідально здійснювати керівництво силами та засобами ЗСУ, інших військових формувань у відсічі і стримуванні російської агресії проти України," - заявив Петро Порошенко після підписання наказу про призначення.

Що зміниться в АТО

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бойова операція у Лисичанську у січні 2015 року

18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Нововведенням законопроекту стало фактичне переформатування АТО в "заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ".

Для цієї операції на Донбасі весь особовий склад, зброя та всі можливі силові підрозділи підпорядковуються Об'єднаному оперативному штабу ЗСУ.

Це стосуватиметься Нацгвардії, армії, СБУ, розвідки, прикордонної служби та управління державної охорони.

"Ми змінюємо формат організації, управління та відповідальності в АТО. Відтепер вся повнота управління процесами переходить від СБУ з її Антитерористичним центром до Збройних сил." - розповів BBC News Україна керівник "Українського мілітарного центру" Тарас Чмут.

На думку експерта, такі нововведення позитивно відіб’ються на іміджі України, оскільки нарешті будуть врегульовані правові моменти застосування армії на Сході України.

До цього антитерористична операція здійснювалася під керівництвом СБУ.

Зони безпеки біля лінії розмежування

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У кінцевій редакції закону про реінтеграцію Донбасу також є положення про так звані "зони безпеки" на контрольованих урядом територіях поруч з лінією розмежування.

Наразі зоною АТО є вся Донецька та Луганська область, а тому після її скасування підконтрольним Києву районам надають спеціальний режим.

У тих районах силовики матимуть розширені повноваження.

Межі цих зон безпеки буде визначати начальник Генштабу ЗСУ.

Це стосуватиметься використання зброї, перевірки документів, огляду речей та транспортних засобів і обмежень на дорогах.

Окрім того, в інтересах національної безпеки правоохоронці зможуть проникати у приміщення громадян та організацій, а також за згодою громадян використовувати їхні транспортні засоби та засоби зв'язку.

Саме до цих положень висували багато застережень правозахисники. Зокрема, вони остерігаються, що новації щодо зон безпеки та нові обмеження можуть суттєво звузити права українців, які живуть поблизу лінії розмежування.