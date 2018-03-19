Експерти перевірять "солсберійську отруту"

Копирайт изображения EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption 66-річний Сергій Скрипаль та 33-річна Юлія Скрипаль залишаються в критично важкому стані в лікарні

Міжнародні експерти повинні оцінити тип нервово-паралітичної речовини, яку використали для отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері.

Команда з Організації за заборону хімічної зброї (ОЗХО) відвідає військову дослідницьку базу в Портон Даун в англійському графстві Вілтшир.

На сайті організації фахівці повідомляють, що речовина вперше була розроблена росіянами.

Утім президент Путін назвав нісенітницею ідею, що хтось з Росії міг це вчинити напередодні президентських виборів та Чемпіонату світу з футболу.

Виступаючи після того, як він вчетверте виграв президентські вибори, він наполягав на тому, що Росія знищила всю свою хімічну зброю.

Міністр закордонних справ Борис Джонсон раніше звинуватив Москву в зберіганні отруйної речовини, яка використовувалася під час нападу.

Делегація ОЗХО, яка базується в Нідерландах, також зустрінеться із детективами по справі.

Велика Британія запросила їх, щоб провести незалежну перевірку отруйної речовини, яка використовувалася. Результат перевірки буде відомий щонайменше через два тижні.

Версія щодо системи вентиляції

66-річний Сергій Скрипаль та 33-річна Юлія Скрипаль залишаються в критично важкому стані в лікарні. Їх знайшли на лавці біля торгового центру в центрі Солсбері, де вони відвідали бар та ресторан.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Експерти з ОЗХО відвідають Портон Даун

Лондонська поліція розглядає напад як спробу вбивства.

Правоохоронці поновили запит на пошук пасажирського автомобіля пана Скрипаля BMW 320D з реєстраційним номером HD09 WAO.

Згідно з джерелами ABC News в США, пан Скрипаль та його дочка, можливо, були отруєні через систему вентиляції автомобіля.

Поліція стверджує, що вони дослідили 762 речових докази та переглянули 4 000 годин відеоматеріалів.

Офіцери заявили, що вони "роблять гарний прогрес у тому, щоб провести ретельне розслідування, яке може тривати тижні й місяці".

Наступні кроки

Прем'єр-міністр Тереза Май заявила, що минулого тижня військові зазначили, що отруйна речовина, відома як "Новичок", розроблена Радянським Союзом.

Виступаючи на шоу Ендрю Марра на BBC, Борис Джонсон сказав: "У нас є дані, що протягом останніх десяти років Росія не тільки досліджує нервово-паралітичні речовини для вбивств, але також створює та накопичує".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міліція стверджує, що їх розслідування триватиме місяці

У суботу міністерство закордонних справ Росії заявило, що британський персонал буде висланий з Москви протягом тижня у відповідь на рішення Британії вислати 23 російських дипломатів.

Там також заявили, що закриють Британську раду в Росії, яка сприяє культурним зв'язкам між народами, та консульство Британії в Санкт-Петербурзі.

Прем'єр-міністр заявила, що уряд Великої Британії розгляне наступні кроки "в найближчі дні разом з нашими союзниками та партнерами".

Тим часом керівник тіньової генпрокуратури Великої Британії Шамі Чакрабарті знову підтвердила позицію Лейбористської партії, що інцидент був або "втратою контролю" від російської держави, або "зловмисною спрямованою атакою".

Джон МакДоннелл, скарбник тіньового уряду, заявив, що лейбористи дали "конструктивну критику" у відповідь на інцидент, в той час як інші "не праві".

Він сказав в неділю: "Ми підтримуємо саме те, що сказала прем'єр-міністр, і засуджуємо за це Росію, засуджуємо їх".