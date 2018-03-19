"Нова пошта" і бізнес-клімат: у чому суть скандалу

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Нова пошта" заявила про тиск силових структур

Керівники компанії "Нова пошта" заперечили звинувачення прокуратури у несплаті податків і заявили, що за минулий рік їхня компанія заплатила до бюджету 2,3 мільярда гривень.

У понеділок керівники "Нової пошти" провели у Києві спеціальну прес-конференцію через кримінальну справу та обшуки ГПУ у відділеннях компанії.

16 березня ввечері генеральна прокуратура провела обшуки у відділеннях "Нової пошти" у низці міст України, а також в головному офісі компанії та кабінеті співвласника Володимира Поперешнюка.

Ще один співвласник компанії В'ячеслав Клімов розповів, що обшуки тривали вісім годин, протягом яких співробітники були заблоковані.

Пан Клімов запевнив, що жодних порушень з боку компанії під час обшуків правоохоронці не виявили.

Він закликав припинити силові дії проти компанії і сказав, що готовий відповісти на всі питання правоохоронців "через запити та цивілізовані зустрічі".

Причини обшуків

Речник генпрокурора Лариса Сарган ще ввечері 16 березня розповіла про причини обшуків, запевнивши, що спецпідрозділи під час цього не застосовувались.

Вперше в моїй практиці роблять обшук мого кабінету і мене особисто. Забирають особистий комп'ютер. Відчуваю, як просто на очах покращується інвестиційний клімат в країні Володимир Поперешнюк, співзасновник "Нової пошти"

Пані Сарган повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування кримінальної справи "за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ "Нова пошта".

Вона пояснила, що, за даними Державної фіскальної служби, представники "Нової пошти" та споріднених компаній використовували злочинну схему для переведення грошей у готівку та мінімізації податкових платежів.

Нібито за допомогою підроблених документів фіктивних підприємств компанія не сплатила податки у "особливо великих розмірах".

Вона пообіцяла, що цього тижня генпрокурор заслухає матеріали справи, і, якщо доказів порушень не буде, справу закриють.

У ГПУ повідомили, що обшуки провели за рішенням Печерського суду Києва. Лариса Сарган також згодом додала, що у "Нової пошти" вилучили "необліковану" готівку.

Поки що правоохоронці нікому з працівників "Нової пошти" підозр не оголошували та нікого не затримували.

"Силовий наїзд"

"Вперше в моїй практиці роблять обшук мого кабінету і мене особисто. Забирають особистий комп'ютер. Відчуваю, як просто на очах покращується інвестиційний клімат в країні", - емоційно прокоментував обшуки Володимир Поперешнюк. Він стверджує, що обшук у нього тривав до першої години ночі.

Усі звинувачення керівник "Нової пошти" заперечує, а дії правоохоронців пан Поперешнюк назвав "силовим наїздом".

Він нагадав, що "Нова пошта" заплатила за минулий рік 2,3 мільярда гривень податків і загалом створила 30 тисяч робочих місць.

Копирайт изображения UNIAN Image caption За 16 років приватна "Нова пошта" стала одним з лідерів на ринку послуг з доставки в Україні

Вилучення готівки компанія назвала порушенням процедури та пообіцяла оскаржувати це у суді.

Як уточнив пан Клімов, мова може іти про вилучені у касі відділення №1 в Харкові 130 тисяч гривень, які належали фірмі-клієнту "Нової пошти".

Бізнес-клімат

Обшуки у "Нової пошти" викликали хвилю обурення в експертів та політиків, які назвали компанію однією з найуспішніших та найбільш інноваційних у країні.

За останні роки вона стала найпотужнішим гравцем на ринку поштових та транспортних послуг, якими користуються велика кількість українців.

Сотні людей у Facebook приєднались до акції "Я підтримую Нову пошту". До неї у своєрідний спосіб долучився навіть міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Наступного дня після обшуків на своїй сторінці у Facebook пан Данилюк звернув увагу, що дії прокуратури шкодять інвестиційному клімату України.

"Проведу публічну лекцію для керівництва ГПУ на теми: принципи залучення інвестицій в економіку країни; чого інвестор чекає від держави; принципи формування держбюджету".

На захист "Нової пошти" виступили Спілка українських підприємців та Українська спілка промисловців та підприємців.

Там вказали, що подібні дії прокуратури шкодять бізнес-клімату, а проблеми роботи "Нової пошти" можуть зашкодити тисячам дрібних підприємців, які з нею працюють.

Приватну поштову компанію "Нова пошта" заснували в 2001 році. Вона займається експрес-доставкою документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу.

Мережа компанії складається з 2300 відділень у понад тисячі міст та сіл. У 2014 році "Нова пошта" відкрила представництва у Молдові та Грузії.

У рейтингу найбільших платників податків України компанія перебуває на 35-й сходинці.