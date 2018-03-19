Пілот і герой: що відомо про обставини смерті Владислава Волошина

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29-річний Владислав Волошин, колишній військовий пілот і керівник миколаївського аеропорту, вистрілив собі у груди вдома, у неділю, 18 березня.

Він не залишив передсмертної записки, не сказав нічого ні рідним, які були поруч, ні медикам, які ще живим привезли його у лікарню, де він і помер.

Дружина Волошина розповіла правоохоронцям, що останнім часом чоловік був пригнічений, але чому - не знала.

Поліція відкрила справу за статтею "навмисне убивство" і планує розглянути всі версії, які могли призвести до трагедії, у тому числі ситуацію, пов'язану з миколаївським аеропортом.

ВВС Україна розповідає, хто такий Владислав Волошин, і що сталось у Миколаєві.

Військовий пілот, народний герой

Владислав Волошин служив у 299 бригаді тактичної авіації у Миколаєві. На винищувачі Су-25 у 2014 році він здійснив 33 бойових вильоти проти проросійських сепаратистів на Донбасі.

Влітку 2014 року його літак збили над підконтрольною бойовиками територією.

"Він вижив просто дивом, отримав важкі травми під час катапультування біля самої землі. І ще одне диво - поранений, вирвався з облави до своїх", - розповідав про порятунок Волошина журналіст і його друг Юрій Бутусов.

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Портрет Волошина з виставки у Адміністрації президента

Льотчик отримав орден "За мужність" III ступеня і нагороду "Народний герой України". Його портрет експонувався у Адміністрації президента на виставці, присвяченій 16 героям АТО.

У 2014 році Росія звинувачувала Волошина у збитті малайзійського боїнга МН17 і загибелі 298 людей.

Міжнародна слідча група російську версію про причетність Волошина спростувала, довівши, що літак знищила російська ракета "Бук".

"Волошин - це людина, яку декілька раз збивали, він пережив тиск, коли росіяни сказали, що він збив "Боїнг", і він це все нормально переніс. Але не лишився служити, його не влаштовувала якість служби", - розповів ВВС News Україна волонтер Тарас Чмут, який знав пілота.

Скандал навколо аеропорту

Після відставки з армії Волошин став заступником директора місцевого комунального аеропорту, який місцева влада вирішила відремонтувати і перетворити на міжнародний.

Проте з реконструкцією летовища склалась дещо сумнівна історія - ремонт почали без тендеру, його провели лише через півроку, а потім відразу скасували. У грудні через хабар затримали директора аеропорту. Після цього Волошин виконував обов'язки директора.

На Волошина могли тиснути з обладміністрації через цю проблему з реконструкцією, припускає у розмові з ВВС News Україна місцевий журналіст Андрій Лохматов, який розслідував скандал на летовищі.

Копирайт изображения unian Image caption Такий вигляд аеропорт мав у 2013 році

"Колеги з аеропорту розповідають, що останнім часом голова ОДА Олексій Савченко вимагав від Волошина підписати акти виконаних робіт і заплатити приватній компанії "Житлопромбуд-8, яка без тендеру і жодної документації відремонтувала майже третину аеропорту. Волошин відмовлявся", - розповів Андрій Лохматов.

Журналіст оприлюднив ймовірну переписку пана Волошина з колишнім колегою, де він нібито скаржиться на непорозуміння з чиновниками ОДА і розповідає про суїцидальні думки.

Голова ОДА Олексій Савченко другий тиждень перебуває на лікарняному. Він назвав нісенітницею інформацію про мільйонні тендери в аеропорту. Його заступник Валентин Гайдаржи у розмові з журналістами заперечив тиск на Владислава Волошина і заявив, що не знає, що має на увазі колектив аеропорту.

За його словами, в облдержадміністрації взагалі не просили приватну компанію "Житлопромбуд-8" проводити ремонт аеропорту. Але при цьому знали, що вони ремонтують летовище.

Нічого підозрілого напередодні

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Портрет Волшина (перший зліва) на виставці аеропорту "Бориспіль"

Колеги з аеропорту, з якими спілкувався Лохматов, не бачили нічого підозрілого у поведінці Волошина напередодні його самогубства - він був спокійний, в суботу їздив купувати одяг, мав плани на наступний тиждень.

"Щось сталося у неділю, щось змусило Владислава Волошина здійснити ті суїцидальні думки", - вважає журналіст.

Копирайт изображения facebook.com/butusov.yuriy Image caption "Він не дозволяв собі розкисати, ніяких депресій не було і в помині, і поводився завжди як зразковий офіцер", - згадує Юрій Бутусов Владислава Волошина

Його гнітила неможливість літати, розповідає про пілота його знайомий Тарас Чмут, але він мав купу планів, ще місяць тому шукав нове орендоване житло для родини.

"Він хотів літати, придумав план, що закінчить аеропорт, і піде на курси льотчиків цивільної авіації. Про жодних ворогів або про нерозв'язні проблеми я від нього не чув, ми розмовляли в кінці лютого", - написав про Волошина у Facebook його друг Юрій Бутусов.