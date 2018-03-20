Чи потрібна лелекам допомога: 5 пояснень фахівця

Копирайт изображения Галина Марунчак Image caption Фото Галини Марунчак із закликом про допомогу у мережі Facebook перепостили 9 тисяч разів

З новою хвилею морозів та сильних снігів з різних регіонів України почали надходити повідомлення про лелек, які потерпають від холоду.

Соцмережами активно ширилися фотографії птахів у снігу із закликами до порятунку. До флешмобу #рятуємо_лелек долучилися і рятувальники зі Львівської та Чернівецької областей, які організували спеціальні місця підгодівлі.

Та чи насправді ситуація з лелеками настільки критична? Ми запитали в орнітолога та природоохоронця Віталія Грищенка.

Віталій Грищенко Копирайт изображения Канівський природний заповідник заступник директора з наукової роботи Канівського природного заповідника кандидат біологічних наук;

орнітолог, фахівець по білій лелеці;

автор книг "Білий лелека" (1996) та "Чарівний світ білого лелеки" (2005)

1. Чи критична ситуація з лелеками?

Що стосується цих днів, тут, звичайно, ситуація не найкраща для лелек, але назвати її критичною теж важко.

Я розумію, люди емоційно оцінюють ситуацію, рвуться допомогти, але все не так погано, як нам здається.

Лелеки міцніші, ніж можна подумати. Вони можуть пережити кілька днів холодів, навіть сильних морозів, аби була їжа.

Цьогоріч вони прилетіли в нормальні строки. З початку березня почалася міграція.

Їм ще навіть пощастило, вони не встигли залетіти далеко. Зараз на лівобережній частині України їх ще немає, хоча бачили вже одного птаха біля Харкова.

Але в основному це південна частина західної України і частково центральна Україна.

Вони почали летіти, до 17 березня посувалися вперед.

Але потім почалися холоди і вони зупинилися практично, кочують на місцях, шукають де можна пересидіти, перезимувати ці кілька днів.

2. Чи потрібно допомагати?

Копирайт изображения ДСНСУ у Львівській області Image caption Львівські рятувальники разом із місцевими мешканцями облаштували місце для перебування лелек

Перш за все, потрібно тверезо оцінити ситуацію, чи птахи дійсно потребують цієї допомогти.

Якщо лелеки знайшли собі десь місце, де вони знаходять якусь поживу, там, в принципі, вони і без нас можуть кілька днів перечекати.

Бували випадки, коли лелек тримали вдома і годували вареною картоплею чи зерном. Але це для них їжа нетипова. Таким захоплюватися не варто. Віталій Грищенко, орнітолог

Зрештою, зима не на місяць повернулася.

Є якісь джерела, болота, які не замерзають, чи водойми антропогенного походження, скажімо очисні споруди, де підігріта вода стікає, там птахи знаходять поживу.

Якщо птахи дійсно потребують допомоги, тобто знесилені і вже навіть не можуть злетіти, то бажано їх взяти в приміщення до домашньої птахи, до курей чи качок.

Але забирати птаха додому - це вже на крайній випадок.

Уявіть собі - упіймати здорового птаха. Це досить не легко, а якщо ганяти його туди-сюди, то краще йому від цього не стане.

І якщо птах потребує вже медичної допомоги, то тут потрібен ветеринар.

3. Чим годувати, а чим ні?

Копирайт изображения Уніан Image caption Бували випадки, коли лелек годували вареною картоплею чи зерном, як і курей, але це для них їжа нетипова.

Лелеки харчуються тваринною їжею.

Це може бути риба, свіжа чи морожена, якісь м’ясні відходи, курячі шийки, які продаються в супермаркетах.

Таку їжу можна вивезти в місця, де перебувають лелеки.

Годівельний майданчик потрібно розчистити від снігу, солому посипати чи якусь клейонку застелити, щоб воно не засипалось швидко.

Є жорсткий відбір, природа відсіває тих, хто слабший. Віталій Грищенко, орнітолог

Потрібно не забувати, що лелеки ковтають їжу цілком, тому ці шматочки повинні бути невеликими.

Скажімо, якогось кілограмового карася лелека не проковтне. Тобто рибу, якщо вона велика, потрібно порізати чи порубати.

Їжа має бути несолона. Якогось оселедця везти не треба, тут інша фізіологія. Сіль для них небезпечна.

Не варто давати рослинну їжу.

Бували випадки, коли лелек тримали вдома годували вареною картоплею чи зерном, як і курей, вони щось там їли, але це для них їжа нетипова.

Таким захоплюватися не варто.

4. Скільки в Україні лелек?

Копирайт изображения Уніан

Взагалі ситуація з лелеками в Україні більш-менш нормальна.

У 2014 році проводився міжнародний облік.

У 2013 році ситуація була значно гірша. Вони пережили цей катаклізм. Вони міцніші, ніж нам може здатися. Віталій Грищенко, орнітолог

І ось на території України, за нашими підрахунками, було десь 45-50 тисяч пар (пара - це птахи, які займають гніздо).

Щоправда, останні три роки була досить сильна посуха і вони зараз перебувають не в найкращому стані, чисельність дещо скоротилася, була низька продуктивність розмноження.

У цьому році опадів достатньо, тож, будемо сподіватися, все це потроху відновиться.

5. Чи цей рік найгірший для лелек?

Копирайт изображения ДСНСУ у Чернівецькій області Image caption Рятувальники зняли з електроопори і передали на піклування місцевим мешканцям лелеку у с. Атаки на Буковині

У 2013 році ситуація була значно гірша. Тоді в третій декаді березня було сильне похолодання і досить тривале.

Фактично вся третя декада була дуже холодною і теж випало чимало снігу.

І тоді лелеки прилетіли навіть раніше, і вже були у всіх областях України.

Вони пережили цей катаклізм. Повторюся, що вони міцніші, ніж нам може здатися.

Були звичайно випадки загибелі.

Є жорсткий відбір, природа відсіває тих, хто слабший.

Комусь допомогли люди, комусь просто не пощастило, але в цілому популяція досить успішно це перенесла і це не вплинуло на їх чисельність.