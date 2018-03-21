Найкращі фото за версією Sony World Photography Awards 2018

Копирайт изображения Nick Dolding Image caption "Портрет Еміля" Ніка Долдінга

Журі конкурсу Sony World Photography Awards визначило найкращі фотографії "Відкритого конкурсу" 2018 року.

Зараз переможці у різних категоріях боротимуться за звання "Відкритого фотографа року". Його ім'я оголосять 19 квітня.

Переможцем у номінації "Портрет" стала робота британського фотографа Ніка Долдінга "Портрет Еміля".

Копирайт изображения Mikkel Beiter Image caption "Будинок на Лофотенах" Міккеля Бейтера

"Ця робота сподобалась моїм колегам. І я можу зрозуміти чому", - розповідає Міккель Бейтер, який отримав приз за найкраще фото в номінації "Подорожі".

"На ній - прекрасний вид на гору Олстінден, форма якої повторює дах будинку, що стоїть поруч. А жовтий колір його стін створює дивовижний контраст із засипаними снігом схилами гори", - додавє він.

Фото зроблено на Лофотенських островах в Норвегії. Бейтер зазначив, що трохи відредагував його. Він розповідає: "Я заретушував сарай, який знаходився зліва. Крім того, підкорегував колір, яскравість і контраст за допомогою програм Lightroom і Photoshop".

Копирайт изображения Klaus Lenzen Image caption "Кожен твій подих" Клауса Ленцена

Робота Клауса Ленцена "Кожен твій подих" - найкраща в категорії оброблених зображень - складена з 35 окремих фотографій плавців, зроблених в дюссельдорфській Медіа-гавані влітку 2017 року.

"Мені пощастило опинитися на пішохідному мосту, коли вони пропливали внизу, і я зміг впіймати індивідуальну техніку дихання кожного з них", - розповідає Ленцен.

"Мене надихнула робота Андреаса Гурскі (німецький фотограф, візитівка якого - широкоформатні знімки з високої точки, в тому числі зображення людей у ​​басейнах - Ред.). Тому я зробив окремі фотографії максимально високого розширення. Це дозволило мені зібрати дуже чітку картину більшого формату", - каже фотограф.

Копирайт изображения Veselin Atanasov Image caption "Пейзаж і природа" Веселіна Атанасова

Веселін Атанасов сфотографував дерева влітку в національному парку Болгарії і став переможцем у номінації "Пейзаж і природа".

Копирайт изображения Richard Frishman Image caption "Недільний буфет в ресторані Джеррі Мікеска" Річарда Фрішмана

"Недільний буфет в ресторані Джеррі Мікеска" Річарда Фрішмана отримав приз за найкращий натюрморт.

"Я натрапив на цей цікавий інтер'єр, коли шукав місце, щоб перекусити в техаській глибинці - в серці цього краю мисливців ", - розповідає автор.

"Ресторан Джеррі Мікеска славиться своїм недільним барбекю-буфетом і мисливськими трофеями на стінах. Це зображення складене більш ніж зі 100 окремих фото, що ретельно підігнані одне до одного".

Копирайт изображения Fajar Kristianto Image caption "Найвища платформа" Фахара Крістіано

На фото Фахара Крістіано "Найвища платформа" - новий водний стадіон в Джакарті. Знімок отримав приз у номінації "Рух".

Копирайт изображения Panos Skordas Image caption Портрет сина в костюмі Мінотавра, фотограф Панос Скордас

У розділі "Культура" переміг грецький фотограф Панос Скордас з портретом сина в костюмі Мінотавра.

"Фото зроблене в справжньому палаці мінойського царя на Криті. Маску і костюм Мінотавра я зробив сам", - розповідає Скордас.

Копирайт изображения Justuna Zduńczyk Image caption Приз у номінації "Жива природа" отримала Юстина Здунчик

"Я збиралася піти з національного парку Секвойя, коли краєм ока помітила красиву поляну, залиту туманом", - каже Юстина Здунчик, що отримала приз у номінації "Жива природа".

"На щастя, ведмедів не було. Замість цього я побачила цікавого чорнохвостого оленя, який рухався до мене. Незабаром до нього приєднався ще один. І ми стояли там і дивилися один на одного", - додає авторка світлини.

"Це був один з найкрасивіших моментів моєї подорожі по Каліфорнії", - розповідає Юстина Здунчик.

Копирайт изображения Manuel Armenis Image caption "Старі друзі" Мануеля Арменіса

Робота "Старі друзі" Мануеля Арменіса завоювала нагороду "Вулична фотографія". Автор розповідає, що стара жінка, попри вантаж років, "виглядає елегантною".

"Завжди зі смаком і яскраво одягнена, в гарному настрої, з посмішкою, вона ніколи не скаржиться, не дивлячись на те, що кожен день для неї - нелегке випробування. І вона ніколи не розлучається зі своїм кращим другом - маленьким песиком", - каже фотограф.

Копирайт изображения Andreas Pohl Image caption "Людина і загадкова вежа" Андреаса Пола

"Людина і загадкова вежа" Андреаса Пола названа найкращою в номінації "Архітектура".

Фотограф зробив знімок вертикальної аеродинамічної труби, збудованої в 30-ті роки минулого століття в Берліні для студентів, які вивчають аеронавтику.

Усі фото надані Sony World Photography Awards