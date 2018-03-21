Найкращі фото за версією Sony World Photography Awards 2018
Журі конкурсу Sony World Photography Awards визначило найкращі фотографії "Відкритого конкурсу" 2018 року.
Зараз переможці у різних категоріях боротимуться за звання "Відкритого фотографа року". Його ім'я оголосять 19 квітня.
Переможцем у номінації "Портрет" стала робота британського фотографа Ніка Долдінга "Портрет Еміля".
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"Ця робота сподобалась моїм колегам. І я можу зрозуміти чому", - розповідає Міккель Бейтер, який отримав приз за найкраще фото в номінації "Подорожі".
"На ній - прекрасний вид на гору Олстінден, форма якої повторює дах будинку, що стоїть поруч. А жовтий колір його стін створює дивовижний контраст із засипаними снігом схилами гори", - додавє він.
Фото зроблено на Лофотенських островах в Норвегії. Бейтер зазначив, що трохи відредагував його. Він розповідає: "Я заретушував сарай, який знаходився зліва. Крім того, підкорегував колір, яскравість і контраст за допомогою програм Lightroom і Photoshop".
Робота Клауса Ленцена "Кожен твій подих" - найкраща в категорії оброблених зображень - складена з 35 окремих фотографій плавців, зроблених в дюссельдорфській Медіа-гавані влітку 2017 року.
"Мені пощастило опинитися на пішохідному мосту, коли вони пропливали внизу, і я зміг впіймати індивідуальну техніку дихання кожного з них", - розповідає Ленцен.
"Мене надихнула робота Андреаса Гурскі (німецький фотограф, візитівка якого - широкоформатні знімки з високої точки, в тому числі зображення людей у басейнах - Ред.). Тому я зробив окремі фотографії максимально високого розширення. Це дозволило мені зібрати дуже чітку картину більшого формату", - каже фотограф.
Веселін Атанасов сфотографував дерева влітку в національному парку Болгарії і став переможцем у номінації "Пейзаж і природа".
"Недільний буфет в ресторані Джеррі Мікеска" Річарда Фрішмана отримав приз за найкращий натюрморт.
"Я натрапив на цей цікавий інтер'єр, коли шукав місце, щоб перекусити в техаській глибинці - в серці цього краю мисливців ", - розповідає автор.
"Ресторан Джеррі Мікеска славиться своїм недільним барбекю-буфетом і мисливськими трофеями на стінах. Це зображення складене більш ніж зі 100 окремих фото, що ретельно підігнані одне до одного".
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На фото Фахара Крістіано "Найвища платформа" - новий водний стадіон в Джакарті. Знімок отримав приз у номінації "Рух".
У розділі "Культура" переміг грецький фотограф Панос Скордас з портретом сина в костюмі Мінотавра.
"Фото зроблене в справжньому палаці мінойського царя на Криті. Маску і костюм Мінотавра я зробив сам", - розповідає Скордас.
"Я збиралася піти з національного парку Секвойя, коли краєм ока помітила красиву поляну, залиту туманом", - каже Юстина Здунчик, що отримала приз у номінації "Жива природа".
"На щастя, ведмедів не було. Замість цього я побачила цікавого чорнохвостого оленя, який рухався до мене. Незабаром до нього приєднався ще один. І ми стояли там і дивилися один на одного", - додає авторка світлини.
"Це був один з найкрасивіших моментів моєї подорожі по Каліфорнії", - розповідає Юстина Здунчик.
Робота "Старі друзі" Мануеля Арменіса завоювала нагороду "Вулична фотографія". Автор розповідає, що стара жінка, попри вантаж років, "виглядає елегантною".
"Завжди зі смаком і яскраво одягнена, в гарному настрої, з посмішкою, вона ніколи не скаржиться, не дивлячись на те, що кожен день для неї - нелегке випробування. І вона ніколи не розлучається зі своїм кращим другом - маленьким песиком", - каже фотограф.
"Людина і загадкова вежа" Андреаса Пола названа найкращою в номінації "Архітектура".
Фотограф зробив знімок вертикальної аеродинамічної труби, збудованої в 30-ті роки минулого століття в Берліні для студентів, які вивчають аеронавтику.
Усі фото надані Sony World Photography Awards