Тонни бруду: як Олександра Ройтбурда призначали керівником музею

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Скляний дах, що протікає, тріщини у штукатурці і температура в залі не вище 10 градусів. Це Одеський художній музей, де є картини Василя Кандинського, Іллі Рєпіна, Івана Шишкіна та Миколи Реріха.

Поки працівники у березні 2018 року підставляли відра, збираючи воду, за музей, а точніше посаду його директора розгорнулася ціла битва. Вона вийшла за межі міста, у ній звучали звинувачення у порнографії, малюванні лайном. Сварилися політики і митці.

Після великого скандалу музей очолив один з найвідоміших і найдорожчих сучасних українських художників Олександр Ройтбурд.

ВВС Україна розповідає історію конфлікту.

Виграв конкурс

Конкурс на посаду керівника Одеського художнього музею відбувся ще на початку грудня 2017 року.

Обійшовши чинного директора музею Віталія Абрамова, у якого закінчувався контракт, і отримавши більшість голосів комісії, конкурс виграв Олександр Ройтбурд.

Проте, обійняти посаду художник, чиї роботи експонувалися у MoMA, Третьяковській галереї, продавались на аукціонах Sotheby's і Phillips de Pury, зміг лише через три місяці.

Копирайт изображения ВВС Image caption Фото з музею за березень 2018 року

Після перемоги у конкурсі проти Ройтбурда виступили депутати від "Опозиційного блоку" з Одеської облради, які й заблокували його призначення.

Негативно висловлювався про події 2 травня в Одесі, називав цей день святом, писав картини лайном, є автором порнографічних робіт та має погану репутацію - ось, що закидали художнику місцеві політики.

Один з головних одеських опонентів митця, депутат облради Віталій Саутьонков назвав Ройтбурда "людиною із сумнівною діловою репутацією" і закликав рятувати музей від нього.

Копирайт изображения unian Image caption Учасники мітингу на чолі зі старшим науковим співробітником Музею західного і східного мистецтва Володимиром Островським (другий зліва) проти призначення Олександра Ройтбурда

До кампанії проти художника долучилися і деякі його колеги.

Мистецтвознавець Володимир Островський звинуватив його в тому, що той писав свої картини екскрементами. І запевняв, що має докази.

"Я надаю вам конкретні дані і показання свідків… Ройтбурд говорить, що це фальсифікація. Я, та велика кількість свідків, говоримо, що то свята правда", - із такою промовою Островський виступив на мітингу проти призначення художника.

На акцію протесту, що проходила під стінами облдержадміністрації, прийшло десять людей, які тримали портрети Ройтбурда на фоні фрагменту його картини, де зображені статеві органи.

За словами Островського, наявність картин з лайна підтвердила експертиза, яку провели на замовлення Музею західного та східного мистецтва. Проте, в самому музеї від такої експертизи відхрестилися.

Пан Ройтбурд впевнений, що така реакція з боку колеги пов´язана з тим, що Островський сам хотів сісти у крісло директора - йому цю посаду обіцяли на місцевому рівні.

Таку увагу до себе з боку політичних сил він пов´язував зі своєю проукраїнською позицією в Одесі.

Приводом для обурення депутатам опоблоку слугувало інтерв'ю "Радіо Свобода" від 2014 року, де він говорив, що 2 травня, "треба проголосити днем перемоги над "Русской весной".

Мавпа з рисами Тимошенко

На сесії Одеської облради 14 березня, яка розглядала питання керівника музею, митця підтримали тільки дві політичні сили - БПП та Відродження.

"Батьківщина" та "Опозиційний блок" не дали жодного голосу.

За словами художника, депутатам перед голосуванням розсилали ролики, де була мавпа з рисами Юлії Тимошенко, робота художника Іллі Чічкана, яку видавали за його власний витвір, а також показували документи про те, що він додає у фарбу екскременти.

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У результаті голосування провалилося. При цьому претензій до програми розвитку музею, яку представив Ройтбурд на конкурсі, не прозвучало.

Ще до голосування в облраді конфлікт з призначенням в Одеському музеї вийшов за межі міста.

Півсотні діячів культури і мистецтва, журналісти, політики, популярні блогери публічно підтримали Ройтбурда.

Битву за музей назвали протистоянням цінностей: радянського способу мислення - проти європейського.

Депутат від "Радикальної партії" Андрій Лозовий закликав "дати ваті по зубах".

Лист за призначення митця директором підписали міністр культури Євген Нищук, письменники Сергій Жадан та Юрій Андрухович, галерист Павло Гудімов.

"Це історія не про мистецтво, не про менеджмент у культурі, а про те, наскільки ми не Росія. Так ніколи нормальні люди не підуть працювати на державу, якщо проросійський люмпен буде і далі блокувати зміни", - написав у Facebook журналіст Вахтанг Кіпіані, який пропонував закінчувати бразильсько-одеський серіал з призначенням Олександр Ройтбурд підписом голови ОДА.

Огидна компанія

Останню крапку в скандалі дійсно поставив одеський губернатор Максим Степанов, який назвав кампанію проти Ройтбурда огидною і таки призначив його директором музею. З художником підписали п´ятирічну угоду.

"Вилити на голову людини стільки бруду... Я, насправді, не почув жодної аргументованої критики програми", - заявив голова ОДА.

Копирайт изображения unian Image caption Роботи Ройтбурда називають провокативними

На церемонію призначення у музей прийшли і противники митця з "Опозиційного блоку", які розкритикували і сам конкурс, і право голови ОДА затверджувати переможця.

"Згідно з юридичною думкою, превалює спеціальний "Закон про культуру", який чітко визначає, при чому не дає право, а зобов´язує людину, яка перемагала на конкурсі, призначити. Більше того конкурс ніяким чином не оскаржується", - пояснив Максим Степанов своє право призначити Ройтбурда.

Депутати зазначили, що сьогодні ОДА керує закладами культури тільки тому, що ці повноваження їм делегувала обласна рада. І пообіцяли виступити із ініціативою про відкликання цих повноважень.

Від Ройтбурда наостанок вони вимагали лише одного - сказати, чи вважає він 2 травня святом.

Художник відповів, що "це трагедія, але Одеса зробила свій вибір".

Плани у музеї

Новопризначений директор пообіцяв осучаснити музей і знайти фінансування для нього серед меценатів та через краудфандинг.

"Перше, що необхідно - це створення громадської ради музею. В неї мають увійти авторитетні діячі культури. Далі - опікунська рада музею, куди увійдуть представники середнього та великого бізнесу, які хочуть та можуть нас підтримати", - розповів про свої плани Олександр Ройтбурд.