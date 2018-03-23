Де шукати і як обрати лікаря "по-новому"

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Із квітня в Україні починається кампанія з вибору лікаря. Це - одне з нововведень медичної реформи, мета якого - відійти від прив'язки людей до лікарень за місцем прописки та дати їм можливість самостійно обирати медиків.

Обирати можна буде лікарів первинної ланки, тобто терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів. Кожен пацієнт повинен буде підписати з обраним лікарем угоду - "декларацію".

Як відбуватиметься цей процес, з'ясовувала ВВС News Україна.

Де шукати лікаря?

У МОЗ радять підписувати декларацію з тим лікарем, якого пацієнт знає і обслуговуванням якого задоволений, також питати поради у родичів, сусідів і друзів.

Крім того, можна звернутись у місцевий відділ охорони здоров'я, де мають розповісти, які лікарі працюють у місті чи районі. Інший варіант - звернутися у медзаклад, прочитати на сайті, якщо вони є, запитати в реєстратурі.

Водночас ті, хто вже почав визначатися з вибором, нарікають на відсутність єдиної бази даних, з якої можна обрати лікаря, і закликають владу попрацювати над цим питанням.

"Було б непогано, як би був державний ресурс, де були б описані всі доступні лікарі з можливістю залишити відгук, як про лікаря, так і про лікарні", - пише у Facebook харків'янин Сергій Сеніщев.

"Не про всіх є інформація в інтернеті. Було б добре, якби в реєстратурі була інформація про кожного, де вчився, де працював", - розповіла ВВС News Україна киянка Світлана Зимня, яка вже кілька тижнів займається питанням вибору лікаря.

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Скільки пацієнтів може бути у лікаря?

Лікар може відмовитися підписувати декларацію, зазначають у МОЗ, якщо він уже набрав максимальну кількість пацієнтів.

Для сімейного лікаря це 1 800 пацієнтів, для терапевта - 2 000, для педіатра - 900.

Питання кількості пацієнтів у одного лікаря турбує мешканців сіл, де лікарів мало.

"Живу в селі, у лікарні аж два сімейних лікарі. При цьому на кожного припадає десь по 4 тисячі пацієнтів. Якщо можна лише 1800, то куди дівати решту?" - пише у Facebook на сторінці МОЗ Інна Бабкіна з Кіровоградщини.

Підписувати угоди можна буде лише з тими лікарнями, які підключені до системи "Електронне здоров'я", - бази даних з обліку і управління всіх медичних послуг. Її також запустили в рамках медреформи.

Станом на 22 березня 2018 року, з трьох тисяч медзакладів в Україні у системі зареєструвалися майже 900, тобто третина.

Як підписати декларацію: інструкція

Наступний крок після вибору лікаря - підписання декларацій. У медзаклад, де працює лікар, треба прийти з паспортом, податковим номером і мобільним телефоном. Аби підписати угоду з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, треба свідоцтво про її народження.

Представник лікарні повинен внести дані пацієнта у систему "Електронне здоров'я".

У МОЗ наголошують, що декларації будуть лише в електронній формі - паперових бланків, форм, печаток не буде. Додаткову перевірку проводитимуть за допомогою коду, який пришлють на телефон пацієнта. Далі код введуть у систему "Електронне здоров'я".

Якщо немає мобільного, представник лікарні сфотографує документи, щоб додати їх до декларації в електронній системі.

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Пацієнт має підписати два примірники декларації - один залишається у нього, інший - у медзакладі.

Представник лікарні накладає електронний цифровий підпис на декларацію та надсилає її в систему "Електронне здоров'я".

Декларація не підписується назавжди, запевняють у МОЗ, у будь-який момент лікаря можна буде змінити.

"Ми ще самі не знаємо, як все буде"

Питанням про наявність у медзакаладах комп'ютерів, інтернету і принтерів, необхідних для всієї процедури, залишається відкритим.

У МОЗ кажуть, що техніку мають забезпечити самі медзаклади.

Крім того, лікарні мають обрати уповноваженого, який буде організовувати підписання декларацій.

Кожен медзаклад має самостійно визначити, як це відбуватиметься, - у спеціальні години прийому, чи впродовж всього робочого дня. Весь процес вибору лікаря ще може змінитися, зараз його погоджують в центральних органах влади.

У деяких медзакладах до нововведень ставляться з пересторогою, як от у поліклініці №3 Подільського району Києва, де киянці Світлані Зимній, коли вона запитала, як буде з деклараціями, відповіли: "Ми ще самі не знаємо, як все буде, адже дуже багато змін останнім часом".

Чи можна обрати приватного лікаря ?

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Реформа передбачає, що декларацію можна підписати і з лікарем у приватній клініці, якщо вона уклала угоду з державою.

Кожен заклад (і державний, і приватний), який бажає отримувати кошти за пацієнта, має укласти договір з Національною службою здоров'я (НСЗУ) і за цим договором працювати.

Хто і як платитиме лікарям?

Після підписання декларації Національна служба здоров'я почне перераховувати гроші за лікування пацієнта саме у цей медзаклад.

За рік обслуговування одного дорослого пацієнта держава сплачуватиме лікарні 370 гривень 2018 року, 450 - 2019-го. За дітей та літніх людей ця сума буде майже вдвічі більшою.

Гроші мають піти відразу, щойно лікарня приєднається до реформи та укладе договір з Національною службою здоров'я.

За прогнозами Олега Петренка, який виграв конкурс на посаду голови НСЗУ, до кінця 2018 року служба здоров'я укладе угоди і буде оплачувати послуги за первинну медицину з третиною лікарень у країні.

Як запевняють у МОЗ, у 2018 році заклад, в якому працює сімейний лікар, терапевт чи педіатр, почне отримувати пряму річну оплату за обслуговування кожного пацієнта, який уклав з ним договір. Якщо лікар матиме 2000 пацієнтів, його річний дохід може скласти близько 740 000 грн у 2018 році.

У цей бюджет входять оренда кабінету, оплата роботи лікаря, медсестри (фельдшера), прості витратні матеріали та часткове покриття аналізів. Близько половини цих коштів — видатки практики, все інше — зарплата працівників (лікаря, медсестер, фельдшерів).