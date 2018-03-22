Baselworld: чи вимруть швейцарські годинники?

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Ми можемо жити у все більш цифровий час, однак є ще частина земної кулі, де правлять бал аналогові речі. Ласкаво просимо до Baselworld - найбільшої виставки годинників та ювелірних виробів на планеті.

Протягом наступних шести днів у швейцарському місті Базель майже 800 учасників демонструватимуть свої новітні вироби.

Однак йдеться не про стандартні годинники, які можна купити у вашому місцевому універмазі. Це світ, де навіть найдешевші вироби можуть коштувати декілька тисяч фунтів - і ця ціна зростає до сотень тисяч.

Це унікальні вироби, що часто існують у єдиному екземплярі або лімітованих серіях, виготовлення яких може тривати не один рік. Звичайний механічний наручний годинник має близько 100 деталей. А, приміром, у карманному годиннику Calibre 89 від Patek Philippe їх 1 728.

І задля того, щоб підкреслити свою відмінність, великі бренди запрошують на презентацію знаменитостей, артистів та спортсменів.

Серед них зокрема будуть Марадона, Усейн Болт та Жозе Моурінью - і це лише гості Hublot, швейцарського люксового бренду, що є частиною французької групи LVMH.

Та чи варто воно цього?

"Baselworld залишається найважливішим місцем збору годинникової індустрії, - каже виконавчий директор Hublot Рікардо Гуадалупе. - Так приємно представляти приголомшливий годинник. Ми йдемо туди, де наші клієнти".

За його словами, одним з експонатів компанії стане перший у світі годинник з яскравої кераміки, на виготовлення якого, за його словами, команда розробників витратила чотири роки.

Копирайт изображения Hublot Image caption Таких годинників Hublot зроблять лише 500

Зазвичай інформацію про нові продукти не розголошують до дати їхньої презентації. Однак цілком можна припустити, що новинки компанії Rolex, яка вперше брала участь у виставці в Базелі 1939 року, знову стануть одними з основних принад для відомих продавців, колекціонерів та ентузіастів.

Також представлять кілька нових гібридних розумних годинників - які виглядають як традиційні, однак мають можливість підключення до смартфону.

Виробники годинників зазвичай люблять робити ставку на свою спадщину, але водночас багато хто з них усвідомлює майбутню загрозу, яку становить Apple та інші виробники розумних годинників.

Поціновувачі справжньої швейцарської годинникової традиції прямують до стендів Patek Philippe. У 1851 році королева Вікторія та принц Альберт купили собі по годиннику Patek на Великій лондонській виставці.

Компанія продовжує зберігати традиції емалювання та інкрустації, і їхня колекція Rare Handcrafts - це завжди велика принада.

Як і виробники перегонових автомобілей, висококласні виробники годинників вважають себе виробниками високотехнологічних машин - лише в мініатюрі. І, як і у модельєрів, деякі з їхніх робіт мають скоріше вражати, аніж продаватися.

Женевська компанія Maximilian Busser and Friends (MB&F) має історію створення незвичайних та авангардних витворів.

"Немає реальних раціональних причин (їх робити. - Ред.), за винятком того, що вони є чудовими витворами мистецтва, - каже представник компанії Чарріс Ядігароглу. - Причина - це краса і механіка".

Копирайт изображения Alex Stephen Teuscher Image caption Цей прилад під назвою П'ятий елемент поєднує годинник, барометр, термометр та гігрометр

Тим не менш, блиск і гламур Baselworld не можуть приховати, що годинникова промисловість переживає не найкращі часи. Хоча, після двох років рецесії, є певні ознаки поліпшення.

Тривалість цьогорічного шоу - яке проходить уже 101-й рік - скоротилася з восьми до шести днів, а кількість учасників знизилася приблизно на 400.

Існують сумніви щодо вартості участі у виставці, яка, за повідомленнями, складає понад 5 млн доларів за більш-менш пристойне розміщення на арені, і декілька виробників вирішили провести свої заходи окремо у прилеглих готелях та будівлях.

Існує також суперництво між годинниковими виставками. Швейцарія є відомим центром годинникового всесвіту - у цій галузі працює близько 700 фірм - і Baselworld не є єдиною такою подією в країні.

І з грошими все ще є проблеми. Глобальний економічний спад у поєднанні з боротьбою з корупцією у Китаї (дорогі годинники - гарний подарунок) та популярність розумних пристроїв серед молодих споживачів вплинули на виробників.

Копирайт изображения Stefan Schmidlin Image caption Минулого року Baselworld відвідали 135 тисяч гостей та 4,4 тисячі журналістів

Проте, світло в кінці тунелю все ж є.

За даними Федерації швейцарської годинної промисловості, вартість експорту швейцарських годинників у 2017 році зросла на 2,7% до 20 млрд франків у порівнянні з 2016 роком.

Додайте сюди прибутки роздрібних торговців і дистриб'юторів, і загальна вартість швейцарських виробів, ймовірно, є в три чи чотири рази більшою, говорить президент федерації Жан-Даніель Паше.

Незважаючи на те, що загальна кількість наручних годинників, проданих минулого року, знизилась на 4,3% до 24,3 млн одиниць, це підкреслює зміни, що відбулись у галузі останнім часом - продажі більш дорогих годинників йдуть добре, в той час як продажі годинників, дешевших ніж 200 фунтів, падають.

Це добре для швейцарської промисловості. Пан Паше зазначив, що хоча на Швейцарію припадає лише 2% - 3% вироблених годинників - найбільшим виробником є Китай - саме швейцарські бренди займають 50% ринку за вартістю.

"Середня ціна китайського годинника становить близько $4. Для швейцарських - це $800. Японці за ціною знаходяться десь посередині", - каже пан Паше.

Зростання експорту Швейцарії продовжилося і 2018 року, а обсяг поставок у січні зріс на 12,6%, а у лютому - на 12,9%, порівняно з аналогічними місяцями минулого року, оголосила федерація на цьому тижні.

Такий ріст зумовлений відродженням експорту до Азії, зокрема Китаю та Гонконгу. Навіть експорт до США, який відставав від інших країн, в лютому зріс на 26%.

Покращення справ у галузі підтвердила компанія Swatch Group, найбільший у світі виробник, якому належать такі бренди як Omega, Tissot, Breguet та Longines. Вона повідомила про повернення до прибутковості.

Однак наразі ніхто не прогнозує повернення до років розквіту.

Погіршення продажів останніх років навіть і близько не було схожим на так звану Кварцову кризу 1970-х і початку 80-х років, коли нові японські годинники на батарейках стали справжнім потрясінням для Швейцарії і призвели до втрати 60 тис. робочих місць.

Але зараз, коли продажі дешевих годинників падають, Японія знову становить загрозу. Президент Seiko Watch Шудзі Такахасі заявив цього місяця в інтерв'ю Bloomberg: "Природно, що ми починаємо рухатись у напрямку (створення годинників. - Ред.) середнього і високого рівня".

Також загрозу становить постійний ріст популярності розумних годинників. Насправді, Apple наразі є єдиним найбільшим виробником годинників.

Чи може відновлення швейцарської промисловості бути нетривалим?

"Ми не боїмося конкуренції, - каже на це пан Паше. - Наші бренди мають зберегти своє лідерство".