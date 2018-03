Вибори і Донбас: як Cambridge Analytica впливала на Україну

Копирайт изображения UNIAN Image caption Strategic Communications Laboratories (SCL) каже, що працювала на "помаранчеву команду" в 2004 році

У США та Європі розгорається скандал навколо використання британською компанією Cambridge Analytica персональних даних із соціальних мереж для впливу на вибори. Фігурує у цьому скандалі й Україна.

Соціальна мережа Facebook передавала інформацію щодо користувачів аналітичним компаніям Cambridge Analytica і Strategic Communication Laboratories, які на основі цих даних могли впливати на результати виборів у провідних країнах світу.

Вважається, що ці компанії могли допомогти Дональду Трампу перемогти на президентських виборах у США 2016 року.

Cambridge Analytica також, імовірно, могла зіграти певну роль під час проведення референдуму з питання про вихід Британії з ЄС.

В Україні компанія могла працювати у 2004 та 2014 роках.

Робота в Україні

Як дізнались у своєму розслідуванні журналісти каналу Channel 4, компанія Cambridge Analytica у своєму міжнародному портфоліо не приховує успішну роботу під час виборчих кампаній, зокрема, її підрозділ міг працювати в Україні.

Журналісти змогли знайти на сайті компанії інформацію про участь у близько 200 виборчих кампаній на п'яти континентах.

Сама компанія заперечує будь-яку протиправну діяльність.

Cambridge Analytica працює з 2013 року і спеціалізується на аналізі інформації із соціальних мереж. Проте її материнська компанія Strategic Communications Laboratories (SCL) працювала ще з 90-х років.

Судячи із сайту компанії, вона мала кілька проектів в Україні.

Cambridge Analytica використовувала дані користувачів Facebook

Найперша згадка - про президентські вибори 2004 року та перемогу Віктора Ющенка.

У своєму портфоліо SCL стверджує, що допомогла Помаранчевій революції, щоправда, ця згадка містить суттєву фактологічну помилку.

Зокрема, там вказали, що Помаранчева коаліція звернулась до них у 2004 році по допомогу після розпуску парламенту. Насправді, Верховну Раду розпустили аж у 2007 році.

"Як частина мультинаціональної команди консультантів, за допомогою сучасних досліджень та ефективних методів втручання у кампанію, SCL зберегла згуртованість коаліції для забезпечення перемоги у важкій боротьбі", - показано на сайті компанії.

Журналісти також знайшли більш сучасну історію про співпрацю SCL та України.

Українська влада нібито уклала угоду з компанією для збирання інформації, аналізу та розробки стратегії повернення під контроль Донецька.

Аналітики дійшли висновку, що підтримка центрального уряду України у цьому регіоні була надзвичайно низькою, а бажання мати єдину країну не втілювалось у підтримку уряду в Києві.

Компанія вважала, що будь-яка загальнонаціональна комунікаційна інформаційна кампанія у цьому регіоні могла провалитись.

Компанія SCL також нібито на замовлення влади України вивчала настрої у "ДНР"

"Ці висновки застосували для розробки локалізованих комунікаційних кампаній для послаблення "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Звіт нібито передали президенту України та міністерству оборони Великої Британії.

Ще одного разу Україну згадали на прихованому відео, на якому директор Cambridge Analytica Олександр Нікс розповідав про можливу тактику дискредитації політиків у мережі.

Як приклад можливого "глибокого копання" під кандидата, він розповів про можливість підіслати до будинку опонента чи кандидата "українських дівчат…, які дуже гарні".

Як це працювало?

У центрі скандалу опинився професор психології Кембриджського університету Александр Коган, який розробив мобільний додаток This is your digital life ("Твоє цифрове життя").

Ця програма складала психологічні портрети користувачів на основі постів у Facebook, особистих даних, зазначених у соціальній мережі, і реакцій на публікації інших користувачів.

В Конгресі США, британському парламенті та Європарламенті хочуть вислухати Марка Цукерберга щодо збору даних користувачів Facebook британською приватною компанією

А ще додаток мав доступ до особистих даних друзів 270 тисяч користувачів, які встановили This is your digital life.

Всю зібрану інформацію могли використати у приватних бізнесових цілях.

Фірма Cambridge Analytica стверджує, що на вимогу Facebook негайно видалила всю отриману інформацію про користувачів додатка This is your digital life.

Загалом у розпорядження компаній могли потрапити дані понад 200 мільйонів користувачів Facebook.

Американські та європейські політики закликають засновника та виконавчого директора Facebook Марка Цукерберга надати свідчення щодо ситуації зі збором даних користувачів приватною компанією.

Вже відомо, що заслухати керівника Facebook планує Європарламент, а також парламенти США і Великої Британії.