DeleteFacebook: як захистити приватні дані

Копирайт изображения Getty Images Image caption Людей дедалі більше цікавить те, яку інформацію про них зберігають IT-компанії

Через скандал навколо дослідницької компанії Cambridge Analytica, яка буцімто не за призначенням використала дані 50 мільйонів користувачів Facebook, знову розпочалися дебати про те, скільки інформації поширюється в цій соцмережі та хто може її бачити.

Для Facebook інформація — як для бізнесменів нафта. Вона приваблює в соцмережу рекламодавців, які на ній заробляють.

Facebook має можливість створювати детальні, ретельно розроблені профілі користувачів — на підставі "лайків", осудливих реакцій, стилів життя й політичних уподобань.

Постає найголовніше питання — якими даними соцмережа ділиться з іншими компаніями і що можуть зробити користувачі, щоб відновити контроль над власною інформацією?

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Гендиректор Cambridge Analytica Александр Нікс повідомив депутатам, що його компанія використовувала дані з "тестів у Facebook"

Усі ми бачили ці тести. Вони пропонують перевірити IQ, дізнатись, який ви молодець, або ж показати, якою вродливою кінозіркою ви могли би бути.

Інформацію з одного такого тесту в Facebook — "Твоє цифрове життя" — Cambridge Analytica нібито використала, щоб зібрати дані мільйонів людей.

Багато подібних тестів запевняють вас, що особисті дані — в безпеці.

Усі ці тести та ігри створено як приманку для користувачів. Втім, занадто часто виявляється, що вони — тільки ширма для масового збирання даних. Цілком дозволеного, згідно з умовами використання Facebook.

Фундація Electronic Frontier, що виступає на захист приватності, заявила, що ці тести збирають інформацію відповідно до "структури умов надання послуг та інтерфейсу прикладних програм Facebook".

Після цього Facebook змінила умови користування, щоб обмежити доступ до інформації, яку дозволено збирати третім сторонам. Зокрема, тепер вони не мають доступу до даних про друзів користувача.

Наразі залишається нез'ясованим, яку інформацію отримала Cambridge Analytica. Розслідування проводить британське управління захисту даних — ICO.

Як користувачі можуть захистити свою інформацію?

Увійдіть у Facebook і відкрийте сторінку "Додатки" в налаштуваннях.

У розділі "Додатки, веб-сайти і плагіни" натисніть кнопку "Редагувати".

Натисніть кнопку "Disable platform" (Вимкнути платформу).

Надалі ви не зможете користуватися сайтами сторонніх розробників у мережі Facebook. Якщо це занадто радикальний крок, то є спосіб обмежити доступ до персональної інформації, яку отримують додатки, і водночас ними користуватися:

У налаштуваннях Facebook зайдіть на сторінку "Додатки".

Зніміть позначки з усіх категорій інформації, яку ви надаєте додатку: біографія, день народження, склад сім'ї, релігійні погляди, статус "У мережі", дописи у вашому життєписі, журнал активності та зацікавлення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цифрові відбитки пальців збільшуються, бо люди викладають в інтернет усе більше інформації

Ось іще декілька корисних порад.

"Ніколи не натискайте кнопку "Подобається" на службовій сторінці продукту. А якщо хочете пограти в ці ігри чи пройти тести, не заходьте в них через Facebook, а робіть це безпосередньо на веб-сайті гри чи тесту", — радить Пол Бернал, лектор курсів інформаційних технологій, інтелектуальної власності та медіа-права в правничій школі Університету Східної Англії.

"Увійшовши через Facebook, легше користуватися цими додатками, але водночас це дає розробнику додатка доступ до профілів користувачів та інформації, що в них міститься", — додає викладач.

Як ще можна захистити свої дані у Facebook?

На думку доктора Бернала, насправді є лише один залізобетонно надійний спосіб зберегти приватність своєї інформації. "Покинути Facebook".

"Facebook матиме стимул краще захищати інформацію людей тільки в тому разі, якщо люди масово покидатимуть Facebook. А поки що у компанії дуже мало стимулів для змін", — зазначив він в інтерв'ю BBC.

І здається, він не єдиний, хто до цього закликає. Нині в Twitter стрімко набирає поширень хештеґ #DeleteFacebook (Видали Facebook) — внаслідок скандалу з Cambridge Analytica.

Але доктор Бернал визнає — малоймовірно, що соцмережу покине багато користувачів. Особливо ті, для кого Facebook став "частиною інфраструктури життя".

Чи можна дізнатися, які дані про вас зберігаються?

Копирайт изображения Getty Images Image caption З 2011 року пан Шремз активно подає скарги на Facebook

Згідно з сучасними нормами захисту даних, користувач може подавати в окремі компанії запити й отримувати інформацію про те, який обсяг даних користувачів має компанія.

Коли австрійський правозахисник, прибічник конфіденційності інформації, Макс Шремз направив такий запит у Facebook ще 2011 року, йому видали компакт-диск, на якому зберігалося 1 200 файлів.

Як з'ясувалося, соціальна мережа зберігала всі IP-адреси пристроїв, якими він користувався для доступу до сайту, всю історію повідомлень і розмов, місця його перебування та навіть усю інформацію, яку він видалив: повідомлення, оновлення статусів та дописи на стіні.

Однак тепер інформація з Facebook все частіше потрапляє до рук сторонніх компаній, і робити такі запити стає дедалі важче.

"Як ви будете запитувати свої дані, коли не знаєте, до кого звертатися?" — розводить руками доктор Бернал.

Але влітку 2018 року все може змінитися, коли в Європі набудуть чинності "Загальні правила захисту даних" (General Data Protection Regulation, GDPR). Вони мають значно полегшити користувачам життя, щоб ті могли швидше відновити контроль над своїми даними.

Компаніям, які не будуть відповідати на ці запити, загрожуватимуть великі штрафи. Можливо, це змусить їх охочіше надавати користувачам цю інформацію — у "чіткій і зрозумілій формі".

Чи довго зберігаються дані?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи можна видалити свій профіль у соцмережі?

За європейськими законами про захист персональних даних, компанії повинні зберігати дані користувачів "у міру доцільності". Але тлумачити це розмите формулювання можна по-різному.

У випадку Facebook це означає, "доки користувач, який опублікував інформацію, не видалить її, вона залишатиметься онлайн протягом необмеженого періоду часу".

Чи можна видалити дані за минулі роки?

Користувачі можуть видаляти свої акаунти. Теоретично так вони "вбивають" усі свої дописи. Але якщо ви бажаєте перепочити від соцмережі, Facebook заохочує просто деактивувати ці дописи на якийсь час — на випадок, якщо потім захочете повернутися.

Також необхідно пам'ятати про те, що значна частина інформації про вас залишиться на платформі, через дописи ваших друзів.

Право людини на забуття стане однією з найвагоміших змін, які запровадять GDPR. Теоретично це має значно полегшити стирання журналу вашої активності в соцмережі (та й взагалі будь-якої онлайнової історії).