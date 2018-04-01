Що зміниться для українців від квітня

В Україні почнуть діяти нові правила щодо медицини, цін на газ і погашення боргів із зарплати. ВВС News Україна зібрала перелік основних нововведень.

1. Свій лікар

У квітні розпочнеться кампанія із вибору лікаря. Це одне з нововведень медичної реформи. Воно має скасувати прив'язку до лікарень за місцем прописки і дати право обирати свого медика.

Мова йде про лікарів первинної ланки: терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів. З медиком необхідно підписати угоду.

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В МОЗ радять у першу чергу підписувати декларації з тими лікарями, яких пацієнти знають і якими задоволені.

Лікар може відмовити підписувати декларації, зазначають у МОЗ, якщо він уже набрав максимальну кількість пацієнтів.

Підписувати угоди можна буде лише з тими лікарнями, які підключені до системи "Електронне здоров'я" - бази даних з обліку і управління всіх медичних послуг, яку також запустили в рамках медреформи.

2. Газ і ціни

З 1 квітня "Нафтогаз" збільшує ціну на газ для промисловості на 7,4-9,8%.

В компанії заявляють, що запропоновані ціни - диференційовані в залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та попередніх розрахунків з "Нафтогазом".

Оглядачі не прогнозують прямого впливу тарифів на газ для промисловості на загальну інфляцію в Україні.

Проте вони опосередковано і поступово вплинуть й на загальний рівень цін на товари і послуги.

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Що стосується підвищення ціни на газ для населення, то в уряді подібні повідомлення ЗМІ заперечили. Навіть більше, Кабмін заявив, що для цього немає ніяких підстав.

При цьому МВФ вимагає від України зробити цей непопулярний крок.

3. Електроенергія та RAB тарифи

Зростуть тарифи на електроенергію.

Нацкомісія з врегулювання у сфері енергетики ухвалила рішення про підвіщення оптової ринкової ціни на електроенергію у 2018 році на 16,2%.

Це має відбуватися в два етапи: з 1 січня - на 9,5%, а з 1 квітня - ще на 6,1%.

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Експерти прогнозують, що після цього зросте і вартість водопостачання у низці міст на 6-17%.

Крім того, з квітня Нацкомісія має право затверджувати нові тарифи для обленерго. Вони передбачають виділення окремої частки прибутку на модернізацію електромереж.

Запевняють, що нові тарифи не почнуть діяти одразу. Ще мають пройти громадські слухання у регіонах, а їхні підсумки має розглянути НКРЕКП. Відтак, термін фактичного запровадження нових тарифів дещо змінюється.

Це не впливатиме напряму на ціни на електрику для споживачів. Проте експерти погоджуються, що з часом подорожчання електрики не уникнути.

4. Стягнення заборгованості по зарплаті

Міністерство юстиції створило список недобросовісних підприємців, з яких з 1 квітня 2018 року стягуватимуть заборгованість за тривалу невиплату зарплати.

До такого антирейтингу увійшли підприємства усіх форм власності.

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Мінюст діятиме в рамках судових рішень. Будуть створені мобільні штаби і групи, які виїжджатимуть на конкретні підприємства, де є проблеми з виплатою зарплат.

В органах виконавчої служби знаходиться 15,6 тис. справ на 371,8 млн гривень. Загальна ж сума заборгованості по заробітній платі в Україні станом на березень 2018 року становила 2,5 млрд гривень.

5. Тарифи "Укрзалізниці"

В лютому уряд погодив підвищення тарифів на пасажирські перевезення у цьому році в два етапи.

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У квітні планують підвищити вартість квитків на потяги на 12%, ще на стільки ж - у жовтні.

Проте остаточно таке рішення міністерство інфраструктури ще має погодити.

"Укрзалізниця" пояснює подорожчання загальним зростанням цін. При цьому компанія обіцяє покращити якість пасажирських перевезень, модернізувати та закупити нові вагони.

6. Пенсії для військових

Військовослужбовці у квітні отримають більші пенсії. Володимир Гройсман повідомив, що в середньому підвищать на 1500 грн. При цьому суми виплат збільшили "заднім числом" - з 1 січня 2018 року.

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Перерахунок відбудеться автоматично. Це стосується 498 тисяч військових пенсіонерів.

Крім того, з квітня зміниться порядок перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.

Раніше кожні два роки такі люди могли звертатися до територіальних управлінь пенсійного фонду із заявою. Тепер ці звернення не потрібні, відповідні структури робитимуть перерахунок автоматично.

7. Штрафи за неякісну продукцію

З 4 квітня більш жорсткими стануть санкції щодо недобросовісних виробників харчових продуктів.

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Раніше перевірки виробників проводили один раз на два - п'ять років. Згідно з новим законодавством такий контроль стане орієнтованими на ризики і проводитиметься в залежності від необхідності.

За порушення закону передбачені санкції. В уряді повідомили, що сума штрафу для юридичних осіб може сягати 70 тисяч гривень.

У разі виявлення на виробництві факторів, що становлять небезпеку для людей, інспектор може ухвалити рішення про припинення виробництва та реалізації продуктів.

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