Чому блогери зброї переходять з YouTube на PornHub

Копирайт изображения YouTube / InRangeTV

YouTube забороняє відеоролики, які показують, як виробляти чи вдосконалювати зброю та аксесуари до неї.

Натепер вже заборонене будь-яке відео, пов'язане з продажем зброї.

Багато блогерів, як пропагують вогнепальну зброю, помітили, що деякі їхні відео зникли з платформи, а декому взагалі деактивували їхній канал на YouTube.

Популярні оглядачі зброї заявили, що цей крок порушує їхні права як громадян США, а дехто заявив, що перемістить своє відео на популярний порно-сервіс PornHub.

Зараз правила YouTube забороняють відео, які:

показують, як виготовляти вогнепальну зброю, боєприпаси, збільшувати патронник (магазин) або виготовляти саморобні глушники

мають за мету продаж зброї чи аксесуарів, в тому числі місткі магазини і запчастини для перетворення вогнепальної зброї на автоматичну

показують, як перетворити вогнепальну зброю на автоматичну, або на таку, що імітує автоматичну

показують, як встановлювати аксесуари та запчастини

Такі зміни спровокували невдоволення деяких відеоблогерів, які захоплюються вдосконаленням зброї та демонструють свої винаходи як хобі.

Оглядачі Карл Касарда та Ієн МакКолмум, які керують сайтом InRangeTV, заявили, що почали розміщувати свої відео на Facebook та на порнографічному сайті PornHub.

"Нас не цікавить заробляння грошей від PornHub. Ми просто шукаємо безпечне місце для нашого контенту та наших глядачів", - йдеться у заяві блогерів.

Виробник вогнепальної зброї Spike's Tactical назвав зміни спробою "поступово обмежити наші права і свободи".

Копирайт изображения YouTube/Joerg Sprave Image caption В одному з не дуже серйозних відео Джордж Спрейв робить зброю, яка стріляє олівцями

Виробник відео Джордж Спрейв каже, що він розуміє прагнення YouTube "визначити свої принципи" більш чітко. Але зазначає, що зміни були запровадженні без перехідного періоду.

"Багато каналів Youtube, які присвячені зброї, тепер змушені боятися", - сказав він на сайті Motherboard.

"Їм потрібен певний час, щоб очистити свої відео, відповідно до нових правил", - додав він.

Неприпустимо для дітей

У вівторок YouTube розкритикували після того, як газета Sun знайшла покрокові інструкції, як створити пневматичну гвинтівку на YouTube Kids - додатку компанії для дітей.

Додаток був розроблений для дітей, але його вміст перевіряється алгоритмом, тому туди неодноразово "прослизали" невідповідні відеоролики.

У лютому одна з програм BBC знайшла на YouTube Kids інструкцію, як гострити ножі.

У той же час, в YouTube заявили, що на сайті існують різні процеси, щоб запобігти появі невідповідних матеріалів на відеоплатформах.