Арешт Савченко: проблема чи досягнення влади?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надія Савченко добровільно пішла у СІЗО СБУ після того, як Верховна Рада дала дозвіл на арешт

Дозвіл парламенту арештувати Надію Савченко може стати як досягненням влади, так і появою нової серйозної проблеми для команди президента, вважають українські експерти.

22 березня Верховна Рада дала дозвіл на арешт Надії Савченко, яку звинувачують у плануванні теракту в Києві за допомогою завезеної з "ДНР" зброї.

Оперативні записи спецслужб, на яких зафіксовані імовірні плани мінометного обстрілу центру Києва, масового вбивства у залі парламенту та вбивства керівників країни настільки вразили депутатів, що на захист пані Савченко, крім "Опозиційного блоку", практично ніхто не став.

Сама Надія Савченко заперечує намір вчинити теракт, і каже, що просто планувала "політичну провокацію".

Чи отримає українська влада додатковий головний біль від арешту Савченко, як це вплине на президентські амбіції Юлії Тимошенко та чи зачепить Віктора Медведчука - про свої міркування розповіли українські політологи.

Проблема чи виграш

Політолог Михайло Погребинський у розмові з ВВС News Україна розповідає, що, на перший погляд, українська влада створила собі чергову серйозну проблему.

Проте, швидше за все, значних незручностей для влади від арешту Савченко не буде, каже він.

"Якщо Савченко посадять, а критичної реакції від "старших товаришів" з Вашингтона та Брюсселя не буде, то влада, скоріше, вирішила проблему", - вважає пан Погребинський.

Володимир Фесенко додає, що влада пішла на ризик, почавши таку гучну справу проти "Героя України" Надії Савченко.

Але, з одного боку, СБУ мала показати, як розкриває резонансні змови, а з іншого - Савченко "сама розгубила" колишню народну підтримку, вважає політолог.

Копирайт изображения AFP Image caption Ще два рооки тому Надія Савченко була у російській в'язниці, тепер має всі шанси опинитись в українській

"Ризики для влади від справи проти Савченко менші, ніж у випадку з Саакашвілі. Певна підтримка у неї є, але не масова. Надія сама зруйнувала свою репутацію вщент", - додав пан Фесенко.

Причиною цього, на думку експерта, стала її скандальна комунікація з ватажками бойовиків на Донбасі.

Надія сама зруйнувала свою репутацію вщент Володимир Фесенко , політолог

Натомість політолог Вадим Карасьов в ефірі каналу "112 Україна" звернув увагу на негативний міжнародний аспект справи.

За його словами, російські ЗМІ зможуть вдало використати образ Савченко, яка з героїні у російській в'язниці перетворюється на злочинця в українській.

"Для європейців це буде дуже дивна ситуація, яка характеризує внутрішню українську нестабільність та емоційні гойдалки від героїв до злочинців", - вважає пан Карасьов.

Перспектива у суді

Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв передати справу Савченко до суду за кілька місяців, а суд обере їй запобіжний захід вже у п'ятницю.

І, скоріше за все, це буде арешт, вважає пан Карасьов, адже статті обвинувачення, яке їй висунули, не передбачають іншого заходу.

Михайло Погребинський припускає, що кваліфікований адвокат міг би "розвалити" справу в суді, якби пані Савченко "поводилася тонше".

За його словами, Савченко могли б допомогти її попередні пояснення - про намір вчинити провокацію. Але у виступі з трибуни парламенту вона про ці аргументи практично не згадала.

Савченко себе не дуже адекватно повела, захищаючись у парламенті. Можна було тонше провести лінію захисту Михайло Погребинський, експерт

"Савченко себе не дуже адекватно повела, захищаючись у парламенті. Можна було тонше провести лінію захисту", - припускає пан Погребинський.

Вже у п'ятницю суд обиратиме запобіжний захід Надії Савченко, і, можливо, увесь світ знову облетять її фотографії - цього разу за українськими ґратами.

Удари по Тимошенко і Медведчуку?

Надія Савченко зайшла у парламент першим номером виборчого списку "Батьківщини", тож, експерти припускають, що цю справу можуть використати для протидії Юлії Тимошенко на президентських перегонах.

"Тимошенко не випадково не прийшла до Ради в день голосування щодо Савченко. Вона буде ігнорувати цю тему максимально. Влада вже намагається вдарити по Тимошенко", - вказує пан Погребинський.

Зараз Юлія Тимошенко - лідер президентських симпатій, тож, на думку експертів, Петро Порошенко міг би використати цей аргумент.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Суд над Надією Савченко можуть використати проти Юлії Тимошенко, припускають політологи

"Влада намагатиметься використати Савченко проти Тимошенко. Але, скоріше за все, серйозних втрат у Тимошенко не буде", - вважає пан Фесенко.

Він нагадує, що Тимошенко і Савченко "розійшлися" вже давно, і спроби пов'язати її зараз з іменем Тимошенко не будуть ефективними.

Ще цікава деталь: у виступі в Раді Юрій Луценко натякнув, що "ляльководом" Савченко міг бути Віктор Медведчук.

В організації пана Медведчука "Український вибір" вже заявили, що така позиція генпрокурора є маніпуляцією.

Влада намагатиметься використати Савченко проти Тимошенко. Але, скоріше за все, серйозних втрат у Тимошенко не буде Володимир Фесенко, експерт

Українські експерти часто пов'язують його ім'я з Надією Савченко, але обидва політики це заперечують. Пан Медведчук веде перемовини про обмін полоненими від імені України та має гарні стосунки з російським президентом Володимиром Путіним.

"Можливо, ближче до виборів, можуть розпочати якусь справу проти Медведчука - це буде виграшно для влади", - припускає Володимир Фесенко.

Хоча він сумнівається, що проти пана Медведчука правоохоронці можуть знайти серйозні докази.

"Що стосується Медведчука - то ця фігура їм не по зубах", - вважає Михайло Погребинський.

Тож, серйозної небезпеки для Медведчука, попри натяки генпрокурора, експерт не бачить.

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