"Я почала створювати сюрреалізм": арешт Савченко в цитатах

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надія Савченко перебуває у СІЗО Служби безпеки України, на п'ятницю запланований суд, який обере їй запобіжний захід

Служба безпеки України затримала депутата парламенту, героя України Надію Савченко після того, як Верховна рада у четвер зняла з неї недоторканність і дала згоду на її арешт.

Савченко звинувачують у підготовці теракту в центрі Києва: жертвою вибухів, які вона нібито планувала, мали стати найвищі посадові особи держави, зокрема президент Петро Порошенко.

Сама депутатка запевняє, що дійсно обговорювала насильницьку зміну влади в Києві, проте реалізовувати такі плани не збиралася.

ВВС, що стежила за розвитком цієї справи, зібрала підбірку найяскравіших цитат як самої Савченко, так і її обвинувачів на чолі з генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Луценко: "Це був теракт, направлений на повалення Української держави, більше мені додати нічого".

Генеральна прокуратура звинувачує Надію Савченко у низці злочинів. Зокрема, мова йде про:

змову з метою насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади;

підготовку до замаху на життя президента, депутатів парламенту, членів уряду за попередньою змовою з групою осіб;

підготовку до терористичного акту;

сприяння діяльності терористичної організації - такою українські правоохоронці вважають самопроголошену "ДНР";

носіння, зберігання, придбання, передачу вогнепальної зброї та боєприпасів.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, організаторами нереалізованого перевороту стали Надія Савченко і затриманий двома тижнями раніше Володимир Рубан - керівник організації "Офіцерський корпус", що займалася обміном полоненими під час конфлікту на Донбасі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Генпрокурор Юрій Луценко стверджує, що Надія Савченко мала намір насильницьки повалити чинну владу

Генпрокурор стверджує, що в листопаді минулого року Рубан і Савченко звернулися до офіцерів збройних сил України з пропозицією взяти участь у запланованому ними поваленні влади. Однак четверо офіцерів хмельницького полку армійського спецназу, що погодилися на цю пропозицію, звернулися до Служби безпеки України.

Надалі, каже Луценко, військовослужбовці діяли під контролем СБУ, і завдяки їхній співпраці зі спецслужбою були отримані докази підготовки наймасштабнішого теракту в центрі Києва.

"Все це була досконало секретна операція, яка зараз підходить до свого фіналу", - резюмував генеральний прокурор України.

Савченко: "Я пропоную переворот".

Під час виступу з трибуни Верховної ради Юрій Луценко продемонстрував депутатам українського парламенту 28-хвилинну нарізку відео- й аудіозаписів.

На одному з фрагментів нарізки Савченко, Рубан і двоє людей у ​​камуфляжі - ними нібито були офіцери ЗСУ Березень і Лящ, які співпрацюють зі слідством - обговорюють сценарії насильницької зміни влади в Києві.

"Я пропоную переворот. Їх треба прибрати фізично, всіх і зразу за один день", - заявляє на цьому відео пані Савченко, маючи на увазі керівництво країни.

На записі співрозмовники обговорюють різні способи такого перевороту. Як варіанти називають: мінометний обстріл урядового кварталу, збройні напади на будинки, в яких проживають найвищі посадові особи України, і підрив гранат у залі Верховної Ради під час виступу там президента України з подальшим добиванням уцілілих з автомата.

"Це робить одна людина впродовж півтори хвилини. Живою, правда, не лишиться", - говорить про гіпотетичний прорив гранат Савченко і пропонує себе в ролі виконавця цього завдання.

"Герої не вмирають. Герої повинні бути мертві", - резюмує вона.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Спільником Надії Савченко слідство називає арештованого два тижні тому Володимира Рубана

На іншому фрагменті, оприлюдненому під час засідання парламенту, Володимир Рубан допускає здійснення "репресій на стадіонах або в шахтах".

Пізніше Юрій Луценко заявив, що, за даними слідства, змовники планували обстріляти центр Києва з мінометів, встановлених на Трухановому острові неподалік від центру української столиці, або на баржі на Дніпрі.

Зброя і боєприпаси для запланованого теракту, сказав Луценко, були переміщені з території самопроголошеної "ДНР". Перше завезення зброї відбулося у листопаді минулого року: її, за твердженням силовиків, зберігали і навіть випробовували на території військової частини у Хмельницькому. Під час переміщення другої партії зброї на лінії розмежування Володимира Рубана арештували.

Савченко: "Не лякайте людей, ніхто у вас не збирався стріляти. Поки що".

Надія Савченко не заперечує існування записів, на яких вона обговорює проведення в Україні збройного перевороту. Однак, за її словами, ці обговорення були лише частиною задуманої нею "політичної провокації".

Вона прокоментувала звинувачення на свою адресу на прес-конференції за два дні до зняття недоторканності.

За словами пані Савченко, останнім часом її кілька разів попереджали про виношувані в Адміністрації президента плани її фізичної ліквідації. Пані Савченко стверджує, що обговорювала плани перевороту з особами, яким доручули її ліквідувати, однак вона не збиралася доводити ці дискусії до реального втілення.

"Я почала створювати сюрреалізм... розповідала всі можливі і неможливі операції", - говорить пані Савченко.

Депутат-герой України також стверджує, що плани фізичного усунення влади підтримала б переважна більшість українців, однак вона всього лише планувала показати лідерам держави, "що вони теж смертні".

Копирайт изображения UNIAN Image caption У відповідь на звинувачення у пронесенні бойових гранат до приміщення Верховної Ради, Савченко принесла на засідання регламентного комітету парламенту два гранати

Надія Савченко не заперечує свою причетність до переміщення зброї через лінію розмежування на Донбасі - вона називає це "спецоперацією", яка дозволила визначити походження цієї зброї.

"Зброю противника випробувати завжди цікаво", - заявила вона на прес-конференції у вівторок.

"Кожна вивезена міна і патрон - це снаряд, який не розірвався по наших солдатах", - додала пані Савченко в четвер вранці на засіданні регламентного комітету.

На засіданні парламенту вона ще раз запевнила, що не планувала теракти в залі Верховної Ради, адже при цьому могли б постраждати невинні люди - технічний персонал парламенту і журналісти, яких вона назвала "ангелами-охоронцями" депутатів.

"Не було б їх, ця б люстрація у вас була вже давно", - заявила Надія Савченко з трибуни парламенту, додавши, що її дії багато в чому аналогічні діям організаторів Майдану.

Виправдання Савченко не вразили генпрокурора.

"Сьогодні за незаконне повідомлення про мінування по телефону дають п'ять років. Тому не прикидайтеся, що це були лише ілюзії ісюрреалізм. Це був злочинний умисел, план, підготовка, завезення зброї, вербування виконавців для замаху на конституційний лад України", - заявив він.

Савченко: "Не треба боятися мене, бійтеся українців".

Переважна більшість депутатів дивилися представлене генпрокурором Луценком відео з доказами винуватості пані Савченко з похмурими виразами облич. Деякі з них, наприклад, Євген Рибчинський з групи "Воля народу", прямо визнавали, що ще вранці у четвер збиралися голосувати за зняття з Савченко недоторканності, але проти дозволу на її арешт, проте після доповіді генпрокурора вирішили підтримати й арешт.

"Я як твій побратим проголосую сьогодні "за".., і якщо ти невинувата, я буду намагатися довести цю невинуватість. Але якщо є твоя вина - ну, вибач, я голосую за зняття недоторканності", - заявив з трибуни Ради Євген Лапін, колишній боєць добровольчого батальйону "Айдар", у складі якого воювала і Надія Савченко.

Втім, колишній командир цього ж підрозділу Сергій Мельничук у своїй промові частково погодився з аргументами пані Савченко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Незабаром після зняття недоторканності Савченко затримали прямо в будівлі Верховної Ради

"Ми маємо зробити все, щоб змінити владу, ми людей дістали. Якщо ми це не зробимо, вони будуть діяти далі радикальніше, і вони це зроблять - не Надія, то хтось інший", - заявив він, додавши, втім, що "тероризм у країні неприпустимий".

Сама пані Савченко у своєму "останньому слові" перед голосуванням за зняття з себе недоторканності несподівано виступила за зміну політичної системи України - зокрема, за призначення "конституційного конвенту, який повинен написати нову Конституцію".

Пані Савченко заявила, що за останні чотири роки влада не зробила нічого, щоб "війна не прийшла до вас в парламент". "А далі ви побачите, що буде... Не я буду вашою небезпекою в парламенті. Вашою небезпекою буде народ", - застерегла вона.

Луценко: "Сьогодні тільки початок процесу, а не кінець".

Генпрокурор Луценко назвав діяльність "терористичного дуету Рубана-Савченко" елементом більш широкого "внутрішнього антиукраїнського фронту".

"І Служба безпеки України, і військова прокуратура має головне завдання - встановити того ляльковода, який заряджає листівками, грошима, мінами, гранатами проти української держави", - заявив Луценко з трибуни Верховної Ради.

Ця заява прозвучала під скандування частиною депутатів парламенту прізвища "Медведчук".

ЗМІ називали Володимира Рубана причетним до діяльності українського політичного і громадського діяча Віктора Медведчука, який нині активно займається обміном полоненими між Україною, Росією і самопроголошеними "народними республіками". Матеріали на цю ж тему поширювала серед журналістів СБУ.

Пан Медведчук має неоднозначну репутацію в Україні, не в останню чергу через свої близькі стосунки з Володимиром Путіним, що є хресним батьком його дочки. Побічно підозри про зв'язок справи Савченко та Рубана з паном Медведчуком підтвердив у четвер і сам пан Луценко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надія Савченко заявляє, що не збирається добровільно відмовлятися ані від мандату депутата парламенту, ані від звання героя України

"Ми здогадуємося, хто цей ляльковод, бо чуємо тут гасла так званого "Українського вибору" (руху, лідером якого є Медведчук. - Ред.)", - заявив генпрокурор з парламентської трибуни.

"Я дуже розраховую, що члени антиукраїнської мережі все ж таки визнають свою вину, покаються перед Українською державою і народом і назвуть того, хто зарядив ці "торпеди" проти нашого народу", - заявив він.

Крім того, заявив Луценко, реалізація змовниками їхніх планів могла б призвести до повернення "на кривавий трон" Віктора Януковича.

У русі "Український вибір" заявили, що "маніпулятивна спроба влади провести зв'язок" між ними і справою Савченко-Рубана є провокацією і спробою тиску на органи слідства. Раніше "Український вибір" відкидав інформацію про співпрацю з паном Рубаном, а Надія Савченко заявляла, що не знайома з Медведчуком.

За оцінками Юрія Луценка, слідство у цій справі триватиме два-три місяці. Після цього його направлять до суду.

А однією зі слідчих дій щодо Савченко, як анонсував генпрокурор, стане після цього судова психіатрична експертиза. Її проведення, каже Луценко, заплановане вже на четвер.