Де працюють родичі Путіна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Путін, 18 березня 2018

"Газпром" може ввести в своє правління Михайла Путіна - двоюрідного племінника президента Росії Володимира Путіна.

Чоловік дійсно є далеким родичем глави держави, підтвердив у четвер, 22 березня, прес-секретар президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів.

"Мені не відомо про те, що у них є якесь спілкування, тобто фактично вони не спілкуються", - додав чиновник.

Члени правління "Газпрому" отримують в середньому понад 10 млн рублів на місяць (за даними 2016 року).

Сім'я президента Росії Володимира Путіна веде непублічне життя і намагається триматися осторонь від скандалів.

Спорідненість з деякими з людей, яких ЗМІ називали дітьми Путіна (наприклад, з Катериною Тихоновою), досі не підтверджена офіційно.

Ось що відомо про деяких далеких родичів президента і те, чим вони займаються.

Михайло Путін

Ступінь споріднення: двоюрідний племінник (син двоюрідного брата).

Вік: 51 рік.

Місце народження: Іваново.

Освіта: медицина.

Незабаром після отримання ступеня кандидата медичних наук почав працювати в керівництві держпідприємства "Медтехснаб" міністерства охорони здоров'я Росії.

Згодом перейшов на роботу в мінохоронздоров'я, де через рік роботи очолив економічний департамент.

У 2004 році очолив медичне управління "Газпрому".

Три роки по тому обійняв посаду заступника голови правління страхової компанії "Согаз".

За підсумками минулого року, ця компанія була визнана найбільшим страховиком країни за обсягом зібраних премій (158 млрд рублів).

Михайло Шеломов

Ступінь споріднення: двоюрідний племінник (син двоюрідної сестри).

Вік: 50 років.

Місце народження: Ленінград (Санкт-Петербург).

Багато років був провідним фахівцем петербурзької філії судноплавної компанії "Совкомфлот" і паралельно ставав власником великих активів.

У 2000 році придбав 12% акцій "Согаз" за 15 млн доларів. Через дев'ять років вартість його частки зросла майже до 200 млн доларів, йдеться в публікації Центру досліджень корупції та організованої злочинності (OCCRP) з посиланням на оцінку Газпромбанку.

Структурам Шеломова належать 8,4% банку "Россия" і компанія "Согаз-Недвижимость" (підрозділ "Согазу") з активами на суму понад 30 млн доларів.

Основним акціонером "России" є близький до президента Росії мільярдер Юрій Ковальчук. Активи банку становлять 868 млрд рублів - за цим показником банк перебуває на 14-ому місці, порахували "Банки.ру".

За даними ЗМІ, компанії Шеломова заробили в 2016 році більше 2 млрд рублів, тобто в середньому по 5,5 млн рублів в день.

Ігор Путін

Ступінь споріднення: двоюрідний брат.

Вік: 64 роки.

Місце народження: Ленінград (Санкт-Петербург).

Освіта: військова справа, державна служба.

В кінці 1990-х звільнився з військової служби та працював в держорганах Рязанської області. З середини 2000-х входив в керівні органи різних компаній і банків, включаючи "Мастер-банк" і "Русский земельный банк" (РЗБ).

У 2007 році "Мастер-банк" був згаданий в розслідуванні журналу The New Times як організація, через яку велося відмивання грошей. Через шість років його позбавили ліцензії. Банк порушував вимоги законів щодо відмивання злочинних доходів, а також підробляв звітність, з'ясувала перевірка "Банка России".

У свою чергу "Русский земельный банк" в період, коли в його керівництво входив Ігор Путін, був задіяний у схемі "мегапральні" з відмивання і виведення грошей з Росії, з'ясували "Новая газета" та OCCRP.

Всього через цю схему, в якій брали участь й інші банки, з країни вивели 20 млрд доларів, стверджують журналісти. У 2014 році "Банк России" позбавив РЗБ ліцензії.

Роман Путін

Ступінь споріднення: двоюрідний племінник (син Ігоря Путіна).

Вік: 40 років.

Місце народження: Рязань.

Освіта: військова справа.

Після закінчення Санкт-Петербурзької Військової академії тилу і транспорту три роки відслужив у Федеральній службі безпеки. Обіймав різні посади в адміністрації Рязанської області, а в 2007-2008 році керував рязанською мережею офісів мобільного оператора МТС.

У 2011 році очолив раду директорів групи компаній МРТ. Компанії обслуговували російську залізницю.

У 2014 році Роман Путін створив власну компанію Putin Consulting, яка надавала консультаційні послуги бізнесу за високими для ринку розцінками, писали "Ведомости".

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