Як оминути загрози від переведення годинника

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25 березня о третій ночі українці переведуть стрілку на годину вперед. Так у неділю українцям доведеться спати менше. Які ж загрози виникнуть для здоров'я та що радять?

BBC News Україна спитали про це лікарів та науковців.

Терапевт рекомендує

Терапевт-кардіолог вищої категорії Вікторія Форосенко наголошує, що якщо до цього готуватися і дотримуватися кількох порад, то наслідки переведення годинника будуть мінімальні.

За її словами, після переведення годинника людина відчує всі ті проблеми, які є від недосипання.

"Треба намагатися десь за тиждень до переведення годинника раніше на 15 хвилин лягати спати і раніше вставати", - каже медик в розмові з BBC News Україна.

Так само, за її словами, варто поступово переносити прийом їжі.

Пані Форосенко радить не планувати в перші дні після переведення годинника важливі справи та зустрічі.

"Варто спробувати зробити ці дні на роботі більш легкими", - додає вона.

Думка психіатра

Психіатр Андрій Мухоморов каже, що переведення годинника дуже погано впливає на організм.

"Людський організм - це ритмічна система, яка має стабільні денні та нічні ритми", - пояснює він.

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В коментарі BBC News Україна лікар каже, що кожні півроку примушувати його переадаптуватися з одного часу на інший - це серйозне навантаження.

Універсальних порад, як краще мінімізувати ризики, немає. "Протягом місяця людина налаштовується на новий ритм і організм адаптовується", - пояснює пан Мухоморов.

Якщо ж людина відчуває труднощі досить довгий період, то варто звернутися до лікаря.

Він також вважає, що український парламент має скасувати переведення годинника, оскільки це "знущання з організму".

"Єдине, що радує, що тим, хто приймає такі закони, теж годинник треба переводити і вони будуть страждати так само, як і всі люди", - додає психіатр.

Поради науковця

Здорові люди, особливо ранкові хронотипи та ритміки, які швидко адаптуються (або жайворонки та голуби, простою мовою) можуть майже не відчути переведення годинника, каже кандидат біологічних наук Ольга Маслова.

Але для вечірніх хронотипів, а також для людей, у яких життя дуже жорстко розписано по годинах, можуть відчувати дискомфорт.

"Є відомості про підвищені ризики для тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання, обережними треба бути водіям", - звертає увагу науковець.

За її словами, переведення годинника впливає на ритміку клітин організму, а також на багато функцій.

"І хоча одна година - це не критично для здорових людей, і вони протягом кількох днів адаптуються, однак ризики ДТП у перші дні та деякі впливи на людей з серцево-судинними захворюваннями показані у багатьох дослідженнях", - каже пані Маслова BBC News Україна.

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Що стосується порад, то за словами науковця, готуватися варто за кілька днів. "Лягати і вставати на 15-30 хв раніше", - радить науковець.

Також вона закликає бути більш уважними на дорозі та прислухатись до свого організму, не перевантажувати його.

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