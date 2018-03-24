Непроґавте: Україна - найдешевша у Європі та арешт Савченко

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Заява "Нової пошти" про тиск з боку силовиків і арешт депутата Савченко, Україна в списку найдешевших країн світу та суд Telegram із ФСБ.

Все це - у нашій традиційній рубриці #Непроґавте про найцікавіше за тиждень.

Україна посіла третю позицію у списку найдешевших країн світу. Водночас серед європейських держав Україна визнана найбільш доступною.

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Також цього тижня Служба безпеки України затримала Надію Савченко.. Рада позбавила її депутатської недоторканності та дала дозвіл на арешт.

За версією, яку озвучив Юрій Луценко, пані Савченко готувала атаку на парламент з використанням гранат, автоматів, а також хотіла підірвати купол Верховної Ради.

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У понеділок керівники "Нової пошти" заявили про тиск силових структур через обшуки ГПУ у відділеннях компанії.

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Також цього тижня стало відомо, що аеропорт "Бориспіль" успішно завершив перемовини з лоукостером Ryanair, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

І ще про транспорт. Uber зупиняє випробування безпілотного автомобіля після загибелі людини.

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А в пакистанському порту Карачі під час причалювання один з контейнеровозів зачепив борт іншого.

Тим часом на дорожніх знаках у місті Дідкот в англійському графстві Оксфордшир, з'явилися позначки, що вказують шлях до вигаданих світів Нарнія, Середзем'я, Неверленду та міста Ґотем-Сіті.

А в Росії переобрали старого президента. Після підрахунку 99,65% бюлетенів Володимир Путін набрав на президентських виборах у Росії 76,66% голосів. Це рекорд його багаторічної політичної кар'єри.

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А ще у нас був матеріал про те, як сім років тому у Сирії розпочався мирний протест проти президента, який переріс у повномасштабну громадянську війну.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Конгресі США та британському парламенті хочуть вислухати Марка Цукерберга щодо збору даних користувачів Facebook британською приватною компанією

Цього тижня ми багато говорили про соціальні мережі да доступ до інформації. Спочатку технологічний гігант Facebook опинився у центрі скандалу через збір і використання персональних даних своїх користувачів.

Водночас американські та британські політики закликали засновника та виконавчого директора Facebook Марка Цукерберга надати свідчення щодо цього інциденту.

Потім і в Британії вимагали доступ до серверів фірми, яка збирала дані для Трампа.

А Верховний суд Росії відхилив позов Telegram, який просив визнати незаконним наказ Федеральної служби безпеки (ФСБ) надати ключі для розшифровки повідомлень користувачів.

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Тим часом світ ламає голову про те, якого насправді кольору тенісні м'ячики: жовті чи зелені?

Також ми розповідали про те, як треба готувати страви, "лише розігрівши в мікрохвильовій печі". Але часто бувають майже неїстівними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Власник центру Xdolls вважає секс-ляльок звичайними секс-іграшками, і не вважає, що їх використання якось принижує жінок

А у Парижі феміністки вимагають закрити "бордель" з секс-ляльками.

Копирайт изображения KLAUS LENZEN Image caption "Кожен твій подих" Клауса Ленцена

І наостанок пропонуємо вам подивитися найкращі фото за версією Sony World Photography Awards 2018.

А ще у нас був матеріал про те, як за часів "холодної війни" радянський острів Відродження в Аральському морі був надсекретним випробувальним майданчиком для смертоносної біологічної зброї.

Копирайт изображения AFP Image caption Судан, 2016 рік

І про природу. В Кенії після місяців хвороби помер останній у світі північний білий носоріг-самець. 45-річний Судан мешкав у заповіднику Ol Pejeta Conservancy.

А ще вчені кажуть, що протягом найближчого десятиліття кількість пластику в морях та океанах може збільшитися втричі.

Також учені дослідили 15-сантиметровий муміфікований скелет з Чилі та встановили, що він належить новонародженому з численними мутаціями в ключових генах.