Новий кадр у Білому домі: яструб, впевнений, що Путін бреше Трампу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джона Болтона багато років вважають одним із найзапекліших зовнішньополітичних яструбів в Америці

У Вашингтоні розгортається черговий раунд політичного дійства, що зазвичай називають міністерською шарпаниною.

Держсекретаря Рекса Тіллерсона замінив директор ЦРУ Майк Помпео, на місце головного економічного радника Білого дому Гері Кона призначений консервативний коментатор бізнес-каналу CNBC Ларрі Кадлоу, а радником президента з нацбезпеки замість генерала Герберта Макмастера став професійний дипломат і говорюча голова каналу Fox News Джон Болтон, який має репутацію лицаря холодної війни.

Шеф Пентагона генерал Джеймс Меттіс, якого ЗМІ вважають останнім прагматичним діячем адміністрації Трампа, поки що сидить міцно, але преса багатозначно доповідає, що у вівторок його бачили за вечерею із Тіллерсоном.

Із статті в статтю переходить дієслово "стишував", що характеризує вплив, який Макмастер, як вважають, мав на поведінку президента Дональда Трампа.

"Тепер не залишилося нікого, хто міг би врятувати світ від Трампа". Такий заголовок має стаття ліберального оглядача Джонатана Чейта в журналі New York.

Від самого початку свого правління, до якого він не був підготовлений, Трамп був оточений захисним колом радників, як дитина-монарх, починає Чейт.

Вони вчили свого поривчастого підопічного уму-розуму, він врешті-решт приходив до тями і шкодив країні не більше, ніж будь-який нормальний президент-республіканець, продовжує автор. Здавалося, якось перезимуємо.

Нині ж Трамп ламає цей захисний кордон, пише Чейт. Кона і Тіллерсона більше немає. Трамп реорганізовує свою адвокатську команду, готуючись до битви зі спецпрокурором Робертом Мюллером.

Головного приборкувача трампівських поривів Макмастера замінить 9 квітня Болтон, який на початку нинішнього президентства цілив у Держдеп, куди його проштовхував стратегічний радник Трампа Стів Беннон, що нині в опалі, і керівник телеканалу Fox News Роджер Ейлс, нині покійний.

Яструб із вусами моржа

Ходили чутки, що Трамп не взяв Болтона через його моржеві вуса. Вуса сиві, але голос, що лунає з-за них, звучить молодо.

Президент і надалі дивився виступи Болтона по телевізору, у якого Трамп проводить по кілька годин на день, і викликав його до Білого дому для щиросердних розмов. Хоч вони, здавалося б, є антиподами, Трамп, очевидно, почувався комфортніше із Болтоном, ніж із суворим генералом Макмастером, і от, генералу ввічливо показали на двері.

У п'ятницю оглядач Washington Post Аарон Блейк перелічив світоглядні розбіжності Трампа із Болтоном у ґрунтовній статті під заголовком "Погляди Болтона щодо Росії, Іраку і Північній Кореї суперечать майже всьому, що говорить Трамп".

Трамп якось зауважив, що йому подобаються конфлікти у Білому домі, і навіть хаос. Із Болтоном він отримає і те, й інше, пише Блейк, хоча Болтон не є новачком на горі і чудово розуміє, що останнє слово завжди залишається за президентом.

Він працював у Рейгана та обох Бушів, останній з яких у 2005 році призначив його американським представником в ООН, вибравши момент, коли сенат був на канікулах, бо в іншому разі Болтона ніколи б не затвердили.

Його нинішнє призначення затвердженню не підлягає.

Копирайт изображения EPA Image caption Джордж Буш під кінець свого президентського терміна розчарувався у Болтоні. Як і Болтон у Буші

Працюючи в ООН Болтон не приховував своєї зневаги до цієї організації і казав, що якщо у подарованій Рокфеллером 38-поверховій будівлі секретаріату на Іст-Рівер раптом стане на 10 поверхів менше, нічого не зміниться.

Критики називають Болтона нетерпимим, особливо до тих, кого він вважає дурнішими за себе, і згадують, що він не розумівся із держсекретарями Коліном Павеллом і Кондолізою Райс, а молодший Буш під кінець у ньому розчарувався. Як і Болтон у Буші.

Болтона багато років вважають одним із найзапекліших зовнішньополітичних яструбів в Америці, тоді як Трамп прийшов у Білий дім практично як ізоляціоніст.

"Путін йому бреше"

Якщо Трамп заперечував втручання Росії в американські вибори 2016 року або ж висловлювався індиферентно щодо цього, то Болтон заявив, що Путін бреше Трампу, коли заперечує це втручання.

"Спроба підірвати американську конституцію є набагато гіршою, ніж звичайна таємна операція. Це фактично casus belli, справжній акт агресії, якого Вашингтон ніколи не подарує", - заявив з цього приводу Болтон.

Болтон каже, що Трамп повинен сприймати путінські заперечення як образу.

"Спостерігати за тим, як Путін йому бреше, - заявив Болтон, - має бути для Трампа чудовим уроком звичаїв російського керівництва".

Трамп же заявив, що вірить Путіну, коли той каже, що не втручався у вибори.

"Кожного разу, як він мене бачить, він каже: "Я цього не робив!" І я вірю, я дійсно вірю, що коли він каже мені це, він говорить правду... Чесно кажучи, я думаю, для нього це є дуже образливо. І що запропонуєте? Пустити в хід кулаки?" - говорив Трамп.

Болтон назвав отруєння у Британії агента-двійника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії неприйнятним і закликав до цілком чутливих заходів у відповідь.

Трамп підписав різку спільну заяву із лідерами Франції і Німеччини, і цим обмежився, а потім привітав Путіна з перемогою на виборах, хоча силовики закликали його не робити цього.

Трамп наголосив у Twitter, що Барак Обама також вітав Путіна, і відзначив: "ЗМІ зі своїми фейковими новинами дерлися на стінку, тому що хотіли, аби я його лаяв. Вони неправі! Розумітися з Росією (та іншими) добре, а не погано..."

Болтон закликає до ще більш жорстких санкцій проти Москви. Трамп опирався санкціям, схваленим конгресом, і казав, що обмежуючи гнучкість виконавчої влади, цей законопроект ускладнює укладання Сполученими Штатами угод, корисних для американського народу, і ще більше згуртує Китай, Росію і Північну Корею.

Копирайт изображения AFP Image caption Працюючи в ООН, Джон Болтон не приховував своєї зневаги до цієї організації

Трамп регулярно говорить, що, на його погляд, війна в Іраку була колосальною помилкою. "Джордж Буш зробив помилку, - заявив він. - Ми робимо помилки. Але ця була особливою. Нам нема чого було робити в Іраку. Ми дестабілізували Близький Схід!"

Водночас Болтон агітував за війну і досі вважає, що рішення скинути Саддама було правильним.

"Я вважаю, що неправильними були рішення, ухвалені після цього ", - заявляв він.

КНДР і Іран

Щодо КНДР, то Болтон вважає, що санкції і переговори не працюють.

"Тепер, коли у Північної Кореї є ядерна зброя, у США залишилося мало реалістичних варіантів, - каже він. - Нові переговори і санкції завершаться провалом, як це відбувається вже 25 років... Беззаперечний факт полягає у тому, що економічні санкції ще ніколи не перешкоджали тому, щоб упертий режим отримав бомбу".

У лютому Болтон опублікував у Wall Street Journal колонку, в якій обґрунтовував правочинність превентивного ядерного удару по КНДР.

На початку березня писав на сайті Hill: "Вести переговори із Північною Кореєю ще гірше, ніж марнувати час. Переговори легітимізують режим і дають йому додатковий час на зміцнення свого ядерного і ракетного потенціалу. Сьогодні залишився лише один дипломатичний вихід, і він не передбачає переговорів із Пхеньяном. Замість цього президенту Трампу варто переконати президента Сі Цзіньпіна у тому, що возз'єднання Корейського півострова відповідає національним інтересам Китаю".

Скептики відзначають, що на такий варіант не пристане не лише Північ, але, можливо, Південь півострова.

Трамп, з іншого боку, говорить, що санкції дають плоди, і поголився зустрітися із Кім Чен Ином.

Болтон закликав до зміни режиму і Ірані.

"Я вже десять років говорю, що офіційно проголошеною політикою США повинно бути повалення режиму мулл у Тегерані! - заявив він. - Поведінка і цілі цього режиму не зміняться, тому єдине рішення - це є зміна самого режиму!"

Копирайт изображения EPA Image caption Трамп і Болтон вважають ядерну угоду 2015 року із Тегераном великою помилкою Обами

Білий дім відкрито не закликав до зміни режиму в Ірані, хоча й натякав на такий варіант. Проте і Трамп, і Болтон вважають ядерну угоду 2015 року із Тегераном великою помилкою Обами, і у травні можуть взяти курс на вихід з угоди.

Напередодні підписання угоди Болтон опублікував у New York Times статтю із заголовком "Щоб зупинити іранську бомбу, треба розбомбити Іран!"

"Незручна істина полягає у тому, - йшлося у статті, - що лише військова операція, така, як ізраїльський удар 1981 року по реактору "Осирак" Саддама Хусейна в Іраку або знищення у 2007 році сирійського реактора, сконструйованого і збудованого у північній Кореї, може досягти бажаної цілі. Часу залишилося надто мало, але удар може бути успішним".

На гальмах

Колишній юридичний консультант Ради національної безпеки і держдепу Джон Беллінжер, який два роки працював із Болтоном, заявив журналу New Yorker, що не здивується, якщо потрапивши у Білий дім, той спустить на гальмах найбільш різкі формулювання.

Перші ознаки говорять про те, що Болтон не збирається суперечити своєму новому начальнику.

Отримавши посаду радника президента з національної безпеки, Болтон знову виступив на Fox New, проте вже відмовився відповідати на конкретні зовнішньополітичні запитання.

Він процитував Діна Ачесона, держсекретаря при Гаррі Трумені, щодо того, чому вони так добре розумілися із президентом.

"Ніхто з нас ніколи не забував, хто тут президент", - пояснив Ачесон.

Болтон пригадав і епізод зі своєї власної практики. Коли він був заступником держсекретаря при Буші-молодшому і гнівався, що той відхилив якусь його ідею, держсекретар Джеймс Бейкер сказав Болтону: "Чолов'яга, якого обрали, не хоче цього робити".