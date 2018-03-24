Які тварини на Землі невдовзі можуть зникнути

Копирайт изображения WWF Image caption Вакіта - рідкісна тварина, яку відкрили 1958 року

Після смерті останнього в світі самця північного білого носорога цей підвид тварин занесли у перелік зниклих.

Це означає, що надії на збереження цього підвиду на Землі тепер пов'язані тільки з технологіями штучного запліднення.

Останній на планеті 45-річний самець довго хворів і його довелося приспати. Залишилися лише дві самки цього підвиду великих ссавців, які за розмірами поступаються тільки слонам.

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Ця ситуація унікальна у своїй складності, вважає Колін Батфілд з Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

Те ж саме може статись щонайменше з ще двома видами: це вакіта (морська тварина, яку ще називають каліфорнійської морською свинею) і яванський носоріг.

Однак під загрозою вимирання перебувають і багато інших тварин.

Серед них: суматранський носоріг, чорний носоріг, далекосхідний леопард, африканський лісовий слон, калімантанський орангутан.

Чисельність деяких з цих видів або підвидів тварин скоротилась до менш ніж 100 особин.

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) видає Червону книгу, в якій зібрані рідкісні види рослин, ссавців, птахів, амфібій і морських мешканців в семи категоріях: від "викликають найменші побоювання" до "перебувають під загрозою зникнення", "тих, що зникають", "які перебувають на межі зникнення", і "ймовірно зниклих".

Згідно з Червоною книгою, зараз критична небезпека зникнення загрожує 5583 видам.

Копирайт изображения WWF Image caption Калімантанський орангутан - під загрозою зникнення

Щонайменше 26 з них потрапили в цей перелік у 2017 році - з менш небезпечної категорії, де вони перебували у 2016 році.

Так сталось з каліфорнійською морською свинею (вакіта). У листопаді 2016-го, за оцінками МСОП, популяція цих тварин налічувала лише 30 особин.

Вчені остерігались, що такими темпами за 10 років ці рідкісні темноокі китоподібні можуть зовсім вимерти.

Слово "вакіта" означає іспанською "маленька корова". Це найдрібніша з морських свиней: її довжина не перевищує 1,5 м, а вага - до 50 кг. Мешкає в мілководних лагунах поодинці або дрібними групами, харчується рибою, плаває повільно, уникає контактів з людиною, через що її вкрай рідко можна спостерігати в природі.

Встановити точну кількість особин популяції тварин можливо не завжди. Однак організації, що надають дані МСОП, використовують низку методів, що дозволяють зробити найбільш точні прогнози.

Для підрахунку наземних ссавців фахівці з охорони природи використовують комбінації різних методів і пристосувань. Серед них:

GPS-трекери

Приховані камери, що розпізнають відмінні риси окремих особин

Відстеження вбивств тварин

Дослідження екскрементів

Сліди лап

Подряпини, залишені тваринами на деревах

Однак, щоб визначити кількість особин популяції, отримані дані використовують разом з оцінками ще низки показників.

Наприклад, скільки корму є на певній території і скільки видів там могло зберегтися.

Але навіть так підрахувати, скільки саме збереглося представників конкретного виду, вдається не завжди.

Копирайт изображения WWF Image caption Далекосхідний леопард

Щороку з'являється інформація про нові відкриті види.

Це не означає, що в світі стає більше тварин. Ми продовжуємо втрачати види з небувалою швидкістю.

Це лише показує, наскільки складно точно встановити, скільки видів перебуває під загрозою вимирання, наскільки великі або малі популяції цих видів, і яким тваринам загрожує найбільша небезпека.

Копирайт изображения AFP Image caption Блакитний ара - вид, який, як вважалось донедавна, зберігся тільки у неволі

За даними фахівців з охорони природи, деякі види можуть зникнути навіть раніше, ніж ми дізнаємося про їхнє існування.

Зокрема, папуга блакитний ара в дикій природі вважається вимерлим. Однак у 2016 році в Бразилії виявили представника цієї рідкісної родини папугових.

Одна особина цього птаха була зафіксована на відео: на ньому видно, як блакитний ара летить між деревами у бразильському штаті Баія.

Але, щоб оцінити загрозу вимирання конкретного виду, одних цифр недостатньо.

Як оцінюють загрозу вимирання?

Де живуть тварини - на одній території або розділені географічно? Якщо на одній - зростає ризик, що один несприятливий чинник може знищити весь вид.

Тривалість репродуктивного циклу - наскільки швидко може популяція відновитися, чи є в ній достатню кількість пар, здатних до розмноження?

З якою небезпекою стикаються представники цього виду?

Наскільки ця популяція генетично різноманітна?

Наскільки небезпечною є природне середовище проживання цих тварин?

Тобто, види, у популяції яких залишилося 500 особин, можуть вважатися під більшим ризиком вимирання, ніж ті, що налічують 300 тварин. Але це може бути за умови, якщо перший вид проживає на одній території і має тривалий репродуктивний цикл, тобто популяція не може швидко рости.

Наприклад, порівняйте фауну тропіків і мешканців лісів помірних широт.

У тропічних лісах набагато більше видів, які більше ніде не зустрічаються.

Так само, якщо щось трапиться з однією річкою, то можуть одночасно зникнути всі види у ній, незалежно від розміру популяцій.

Крім того, це потягне за собою згубні наслідки для інших видів даної екосистеми.