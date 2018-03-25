"День волі" по-білоруськи: масові затримання та дозвіл на прапор

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У Білорусі затримали понад 100 людей, які планували взяти участь у несанкціонованому марші з нагоди 100-річчя проголошення Білоруської Народної Республіки.

Про це повідомляють опозиційні білоруські інтернет-видання.

Точна кількість затриманих невідома.

Видання "Білоруський партизан" розповідає про 90-річного дідуся, якого також затримали.

На запитання журналістів, чи не боявся той виходити на "День волі", мешканець Мінська відповів: "Так мені вже 90 років, і буду рекламою! Якщо буду живий - піду до Оперного".

Копирайт изображения TATYANA ZENKOVICH / EPA Image caption До автозаку потрапив 90-річний дідусь

Як повідомила у мережі Facebook одна з опозиційних активісток Алена Талстая, більшість затриманих тримають на подвір’ї одного з райвідділків.

Окрім того, зранку неділі арештували на 10 діб білоруського опозиціонера Миколая Статкевича.

Пан Статкевич також планував взяти участь в акції до "Дня волі" у центрі Мінська та щойно вийшов з дому, як був затриманий за звинуваченнями щодо участі у незаконній акції осінню минулого року.

Правозахисники повідомили, що напередодні також проходили арешти інших політичних активістів у різних регіонах Білорусі.

Що святкують?

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9 березня 1918 року було проголошено Білоруську Народну Республіку, а трохи згодом 25 березня і її незалежність.

10 грудня Червона армія зайняла Мінськ, а на середину лютого 1919 р. по всій території Білорусі знову встановилася влада більшовиків.

БНР не володіла багатьма формальними атрибутами держави та сильно залежала від німецької окупаційної влади.

Але її проголошення створило історичний прецедент та стало підґрунтям для створення незалежної білоруської держави у 1991 році.

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"День Волі" при Лукашенку

Святкування 25 березня, також відоме як "День Волі", відновилося в 1989 році, але не стало державним святом.

Замість цього влада вибрала для офіційного дня незалежності 3 липня - дату звільнення Мінська від нацистів в 1944 році.

У Білорусі святкування 25 березня зазвичай проводиться у формі антиурядових акцій і часто закінчуються вуличними сутичками та арештами.

У 1996 році в "День Волі" на вулиці Мінська вийшло близько 30 тисяч людей.

У 2000 році влада використовувала проти мирної демонстрації військову техніку і підрозділи ОМОН.

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Сторіччя БНР

На відміну від звичайного сценарію, цьогоріч влада пішла на деякі поступки.

25 березня дозволили провести мітинг та концерт в центрі Мінська біля Оперного театру.

Більше того, дозволили використовувати незареєстровані національні біло-червоні прапори і герб "Погоня" із зображенням лицаря, який часто використовують білоруські опозиціонери.

Напередодні у кількох місцях відкрили пам’ятні дошки, присвячені 100-річчю БНР.

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