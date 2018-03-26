Вогняне пекло у Кемерові: що відомо

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Десятки людей загинули під час пожежі в торговому центрі

Внаслідок пожежі у торговому центрі "Зимова вишня" загинули щонайменше 64 людини. Шістьох людей вважають зниклими.

У Міністерстві внутрішніх справ Росії попередили, що дані про кількість загиблих можуть бути не остаточними.

Раніше "Інтерфакс" з посиланням на заступника голови управління МНС у Кемеровській області Євгена Дедюхіна повідомило, що серед загиблих - щонайменше дев'ять дітей.

Від початку пожежі за медичною допомогою звернулися 44 людини, з них 10 осіб залишаються в лікарнях, повідомила представник Слідчого комітету Світлана Петренко.

Міністр охорони здоров'я Росії Вероніка Скворцова зазначила, що впізнати всіх загиблих неможливо, необхідна генетична експертиза.

З 64 жертв пожежі упізнали лише 15 осіб.

У торговому центрі також знаходився контактний зоопарк. Там були морські свинки, кози, їжаки і кішки. Директор зоопарку Євген Відеман заявив ТАСС, що вони, швидше за все, загинули.

Як сталася трагедія?

Пожежа в торговому центрі "Зимова вишня", який ввели в експлуатацію в 2013 році, спалахнула вдень у неділю.

Як повідомляв "Інтерфакс", після початку пожежі з будівлі вивели приблизно 250 людей.

Пожежна сигналізація в торговому центрі не спрацювала.

Багато відвідувачів були заблоковані всередині приміщень.

Також жертв виявили в кінозалах, біля місця загоряння на четвертому поверсі будівлі.

Через сигналізацію, яка не працювала, відвідувачі кінозалів дізнавалися про пожежу лише від співробітників торгового центру та інших людей.

На гасіння пожежникам знадобилося 17 годин. Дах торгового центру обвалився майже на всій площі пожежі в 1,5 тисячі квадратних метрів, повідомили в МНС Росії.

До деяких приміщень рятувальникам вдалося дістатися тільки у понеділок.

Вранці пожежу локалізували, але не погасили остаточно.

Копирайт изображения Reuters Image caption На гасіння вогню пожежникам знадобилося 17 годин

Причини пожежі: версії

Заступник губернатора Кемеровської області Володимир Чернов розповів агентству "Інтерфакс", що, за попередньою інформацією, пожежа почалася в кімнаті, де знаходився батут.

"Попередня версія - що у когось з дітлахів була запальничка… в цій батутній (кімнаті.- Ред.) загоряння почалося з поролона в батутному басейні, який спалахнув як порох", - повідомив він.

Деякі ЗМІ з посиланням на аніматора, який працював у торговому центрі, повідомили, що причиною пожежі могли стати свічки, які запалили на дитячому святі. Також ЗМІ писали про те, що вогонь міг спалахнути через несправну електропроводку.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption За інформацією Слідчого комітету Росії, пожежні виходи в торговому центрі були заблоковані

Перші результати розслідування

Слідчий комітет Росії в зв'язку з пожежею порушив кримінальну справу. Відомство повідомило про затримання чотирьох підозрюваних у справі.

"Затримано і допитано четверо людей, в тому числі орендар приміщення, в якому, імовірно, знаходився епіцентр загоряння. Також затримано керівника компанії, яка обслуговувала даний торговий центр", - повідомляє СК Росії.

Також можуть затримати п'яту людину - охоронця, який при отриманні сигналу про пожежу, за твердженнями Слідчого комітету Росії, вимкнув сигналізацію.

Раніше ЗМІ повідомляли про затримання власника торгового центру "Зимова вишня" Надії Суддєнок.

Копирайт изображения EPA

Як повідомляє РБК, частина виходів у будівлі торгового центру була зачинена. Співробітники "Зимової вишні" начебто зачиняли деякі двері, щоб у приміщення кінозалів не потрапляли без квитків.

Інформацію про закриті двері підтвердила знайома співробітників торгового центру Яна. "Мої знайомі працюють там. За їхніми словами, один кінозал був закритий на ключ контролером, щоб діти не бігали", - повідомила вона РБК.

Свідок трагедії Мар'яна Лебедєва під час пожежі знаходилася в спортзалі торгового центру. "Нас з тренажерного залу супроводив з аварійного виходу охоронець, який відкрив двері на вулицю. Двері відчинилися не з першого разу", - розповіла вона.

У Слідчому комітеті Росії підтвердили, що пожежні виходи в торговому центрі були заблоковані.

Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення очевидців, що охоронці після початку пожежі нібито перекрили проходи на сходах, не даючи дітям з ігрової кімнати на четвертому поверсі спуститися вниз.

Копирайт изображения EPA Image caption До будівлі торгового центру несуть квіти та іграшки

Не перший раз

Пожежа в торговому центрі у Кемерові - не перший випадок масової загибелі людей від пожеж в приміщеннях розважальних закладів у Росії.

У грудні 2009 року внаслідок пожежі в нічному клубі "Хромая лошадь" у Пермі загинули 156 людей - 111 людей одразу і 45 у лікарнях. Причиною назвали недбале використання піротехнічних засобів під час святкування річниці створення закладу.

У 2013 році вісьмох людей - власника клубу, співробітників закладу та піротехнічної компанії, чиновників, - засудили до різних термінів ув'язнення. Найбільший термін - 9 років і 10 місяців - отримав власник клубу Анатолій Зак.

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