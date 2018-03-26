По всьому світу висилають російських дипломатів: хто і скільки
США, Канада, Україна та 14 країн ЄС висилають російських дипломатів через скандал із отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля у Британії.
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон у своєму Twitter заявив, що скоординована висилка російських дипломатів із США, Канади та низки європейських країн є "найбільшою колективною висилкою російських шпигунів, яка коли-небудь мала місце".
"Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно", - написав він.
МЗС Російської Федерації висловило протест через висилку дипломатів та назвало такий крок "недружнім."
"Недружній крок цієї групи країн не пройде безслідно і ми відреагуємо на нього", - йдеться у заяві.
У четвер на саміті у Брюселі лідери ЄС погодилися із позицією Великої Британії, що Росія "дуже ймовірно" несе відповідальність за атаку в Солсбері.
У понеділок президент Європейської Ради Дональд Туск написав у мережі Twitter, що 14 країн ЄС вирішили вислати російських дипломатів.
"Не виключаються і додаткові заходи, в тому числі подальші вислання у найближчі дні та тижні", - написав він.
Багато країни синхронно почали оголошувати рішення про висилання дипломатів. В деяких країнах їх одразу оголошували персонами нон грата.
|Висилання російських дипломатів
|Країна
|Кількість дипломатів чи розвідників
|США
|60
|Британія
|23
|Україна
|13
|Канада
|4
|Німеччина
|4
|Франція
|4
|Польща
|4
|Чехія
|3
|Литва
|3
|Італія
|2
|Данія
|2
|Нідерланди
|2
|Швеція
|1
|Естонія
|1
|Латвія
|1
|Румунія
|1
|Фінляндія
|1
|Хорватія
|1
|Загалом:
|130
Рекордсменом за кількістю висланих стали США, які вислали 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб - з ООН у Нью-Йорку, а також закрили консульство РФ у Сіетлі.
Також значну кількість, а саме 13 дипломатів, вирішила вислати Україна.
"У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися. Бо як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені," - написав Петро Порошенко у Facebook.
Британія оголосила про висилання 23 дипломатів ще 14 березня. Росія відповіла аналогічним висланням 23-х британців.
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