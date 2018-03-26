По всьому світу висилають російських дипломатів: хто і скільки

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США, Канада, Україна та 14 країн ЄС висилають російських дипломатів через скандал із отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля у Британії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон у своєму Twitter заявив, що скоординована висилка російських дипломатів із США, Канади та низки європейських країн є "найбільшою колективною висилкою російських шпигунів, яка коли-небудь мала місце".

"Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно", - написав він.

МЗС Російської Федерації висловило протест через висилку дипломатів та назвало такий крок "недружнім."

"Недружній крок цієї групи країн не пройде безслідно і ми відреагуємо на нього", - йдеться у заяві.

У четвер на саміті у Брюселі лідери ЄС погодилися із позицією Великої Британії, що Росія "дуже ймовірно" несе відповідальність за атаку в Солсбері.

У понеділок президент Європейської Ради Дональд Туск написав у мережі Twitter, що 14 країн ЄС вирішили вислати російських дипломатів.

"Не виключаються і додаткові заходи, в тому числі подальші вислання у найближчі дні та тижні", - написав він.

Багато країни синхронно почали оголошувати рішення про висилання дипломатів. В деяких країнах їх одразу оголошували персонами нон грата.

Висилання російських дипломатів Країна Кількість дипломатів чи розвідників США 60 Британія 23 Україна 13 Канада 4 Німеччина 4 Франція 4 Польща 4 Чехія 3 Литва 3 Італія 2 Данія 2 Нідерланди 2 Швеція 1 Естонія 1 Латвія 1 Румунія 1 Фінляндія 1 Хорватія 1 Загалом: 130

Рекордсменом за кількістю висланих стали США, які вислали 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб - з ООН у Нью-Йорку, а також закрили консульство РФ у Сіетлі.

Також значну кількість, а саме 13 дипломатів, вирішила вислати Україна.

"У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися. Бо як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені," - написав Петро Порошенко у Facebook.

Британія оголосила про висилання 23 дипломатів ще 14 березня. Росія відповіла аналогічним висланням 23-х британців.

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