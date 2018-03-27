Як діяти при пожежі в ТРЦ - поради експерта
Після трагедії в Кемерові в Києві теж взялися перевіряти торгово-розважальні комплекси на пожежну безпеку. Столична влада проведе відповідну перевірку спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.
Але що робити, коли пожежа виникла? Чи знаєте ви, як діяти у таких випадках? ВВС News Україна спитала про це в експерта з пожежно-технологічної безпеки Сергія Святошенка.
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Пан Сергій пояснює, що сама будівля має бути спроектована з дотриманням всіх норм пожежної безпеки. Обов'язково має справно працювати система пожежного захисту, а персонал ТРЦ має дотримуватися всіх правил безпеки.
"Мають працювати пожежна сигналізація, система сповіщення та автоматичні системи пожежогасіння", - каже пан Святошенко.
За його словами, протипожежні виходи та шляхи евакуації мають бути вільними та відкритими.
"Ви бачите, що в ТРЦ в Росії виникла складна ситуація, оскільки люди не могли вийти з приміщень, виходи були закриті", - каже він. А оскільки, за словами пана Святошенка, при оздобленні приміщень використовують дуже легкозаймисті та димовиділяючі оздоблювальні матеріали, то пожежа дуже швидко розповсюдилася.
Відвідувачам експерт радить в ТРЦ звертати увагу на план евакуації. Потрібно визначити, де ви знаходитесь та розуміти, де найближчий шлях до виходу з будівлі.
Коли виникла пожежа, експерт радить дотримуватися такого алгоритму дій:
- У жодному разі не панікувати.
- Подзвонити в службу 101 та повідомити про пожежу.
- Прикрити при можливості рот і ніс мокрою тканиною, аби захистити себе від вдихання газу чи диму.
- Триматися стіни і намагатися бути ближче до підлоги. Оскільки дим піднімається вгору, безпечніше рухатися навіть навприсядки.
- Якщо на шляху евакуації є двері, треба обережніше їх торкатися, оскільки вони можуть бути гарячі.
- Якщо поряд комусь погано, допомогти.
- Чітко виконувати інструкції системи сповіщення людей про пожежу.
За його словами, у цій ситуації головне - витримати проміжок часу між виникненням пожежі та прибуттям пожежників.
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