"Метал плавився, що говорити про людей": монолог людини, яка втратила у Кемерові родину

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Вранці у Кемерові відбувся стихійний мітинг, куди прийшли родичі загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" і жителі міста. Мітинг відвідав і віце-губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов. Він зопалу звинуватив фактичного організатора акції Ігоря Вострикова в тому, що той "піариться на трагедії". У відповідь на це пан Востриков відповів, що втратив у пожежі п'ятьох родичів.

У розмові з Російською службою Бі-бі-сі Ігор Востриков розповів, що в місті говорять про трагедію і чому люди не вірять офіційним даним.

"До останнього дзвонили"

"Судячи з відеороликів - ми самі не знаємо, більше немає жодних припущень - загорілося в найбільш віддаленій частині. І полум'я швидко поширилося, був густий дим, але люди всі врятувалися - з третього поверху всі вибігли. Можливо, хтось постраждав, але в принципі всі вибігли.

Там було три кінозали. Один з них був відкритий - звідти теж всі врятувалися.

А два кінозали були замкнені. Замкнені за хворою якоюсь традицією, щоб не проходили без квитка. Знову ж таки, це лише припущення. Має людина сидіти, чергувати, а вони просто були замкнені. Дим дуже стихійно повалив, і люди опинилися просто в пастці. Але дим до них надходив. Вони всі почали телефонувати в служби порятунку, родичам. Мене не було в місті, я лише близько 10:00 приїхав. Але у мене сестричка там була, вона батькам дзвонила.

[Батьки сестри] туди прилетіли на півгодини швидше, ніж пожежники. І була можливість врятувати. Якби не були замкнені двері, всі б вибігли. Був один чоловік, у нього три дівчинки там сиділи. Коли приїхали пожежники, він їм почав говорити: "Туди-туди (в кінотеатр. - Ред.), ходімо". Вони за ним пішли, а потім хтось сказав: "Ні. Інструкція - там пожежа, туди!". І вони просто пішли (в інше місце) гасити вогнище. Ось так все і було. А люди там просто залишилися, вони до останнього телефонували.

27 березня адміністрація Кемерова оприлюднила список загиблих і зниклих без вісти внаслідок пожежі. Імена сестри, дружини і дітей Ігоря Вострикова - в списку зниклих без вісти.

О четвертій годині [вечора] мені зателефонувала дружина [з кінотеатру]. У неї не було паніки вже, паніка була, коли вона мамі дзвонила, коли сестричка батькам дзвонила. Мені дзвінок від дружини пізніше надійшов, і вона прощалася зі мною. Батьки розповідають, що коли сестричка телефонувала, дітлахи мої - два роки, п'ять років і сім - вони задихалися і кричали. Вони (батьки) їх чули. Вже коли Оленка мені телефонувала, дружина моя, я вже дітей не чув. Я не зрозумів, що відбувається.

Вона говорила: "Ігоре, ми замкнені, ми задихаємося". Я говорив: "Олено, падайте на підлогу, прикладайте ганчірки". І це були останні слова: "Ігоре, я тебе кохаю". Все. Після цього я про ганчірки розповідав, але вона не відповідала. Не було паніки, це було вже прощання. Дітки вже, мабуть, на той момент загинули.

"Цифри замовчуються"

Далі ситуація розгорталася наступним чином. Я вчора давав інтерв'ю у моргу. Велика споруда, у нас хлопець випадково заскочив у середину і побачив там просто гори дитячих трупів. Без мішків, без усього, гамузом. А людей для впізнання приводили в самий кут будівлі, їм показували іншу картинку: людина заходить і бачить там 50-60 чоловік.

За даними МНС,внаслідок пожежі загинули 64 людини. Штаб родичів заявив, що серед загиблих 41 дитина. Слідчий комітет заявив, що до моргу доставили тіла 59 загиблих, але крім цього відомство має заяви родичів про зникнення 67людей.

Копирайт изображения Aikin Daniil/TAss Image caption Ігор Востриков на акції в Кемерові

Сьогодні ми тут [на мітингу] зустрілися. І одна заїжджена платівка - що 64 [загиблих] і все, ми, мовляв, вам не брешемо.

Чому [у жителів міста] є переконання, що жертв більше? Всі ці джерела в МНС... Розумієте, у нас місто маленьке. Коли все добре, то кожен сам по собі. Але ми допомагаємо одне одному. Люди під загрозою в'язниці, не знаю, що вони там підписували, все одно інформацію поширюють через родичів.

У соціальних мережах ширилися повідомлення про те, що під час упізнання загиблих у родичів беруть підписку про нерозголошення даних.Слідчий комітет Росії у своєму Telegram-каналі не спростував цю інформацію і повідомив, що "підписання подібних документів передбачене кримінально-процесуальним законодавством і продиктоване насамперед інтересами потерпілих".

Друге - це великий торговий центр, великий майданчик, три зали, канікули, вихідний день, і інформація про те, що на честь виборів квитки безкоштовно роздавали. Зали були повні. Є інформація щодо бронювання, там в трьох залах - близько 300 осіб. Один зал, скажімо, звільнився. Але це ніяк не 64. Завозили дітей, сім автобусів ми нарахували.

І дві зали зачинені. Пішов жахливий чадний газ, і розрахунки пожежників спізнилися. Точніше був шанс відкачати - не відкачати, але хоча б тіла були б цілі, а не вуглини. Я о 10 годині приїхав, і вся будівля вигоріла. Така температура була, що метал плавився, а що говорити про людей".

Після мітингу у Кемерові губернатор регіону Аман Тулєєв на зустрічі з Володимиром Путіним поскаржився президенту, що "опозиційні сили" розпалюють конфлікт через трагедію. "Вся опозиційна сила в мить приїхала: йдуть по домівках, йдуть на підприємства, які поруч розташовані, у житловий сектор. Сьогодні там десь чоловік 200. Це взагалі не родичі загиблих", - заявив пан Тулєєв.