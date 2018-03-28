Племінниця Скрипаля: він не просив у Путіна дозволу повернутися

Image caption Вікторія Скрипаль стверджує, що Сергій Скрипаль не писав листа Володимиру Путіну з проханням дозволити йому повернутися до Росії

Племінниця колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля вважає, що він не звертався до президента Володимира Путіна з проханням дозволити йому повернутися до Росії. В інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі Вікторія Скрипаль підкреслила, що переконана в цьому.

Сергій Скрипаль і його донька Юлія вже три тижні перебувають у лікарні після отруєння невідомою речовиною.

Британська влада вважає, що це може бути нервово-паралітична речовина класу "Новачок", а за нападом з високою ймовірністю стоїть Росія. Москва відкидає всі звинувачення.

Отруєння Скрипаля призвело до серйозного загострення відносин між Британією і Росією: Лондон вислав 23 російських дипломата, Москва відповіла тим самим. Десятки країн підтримали Британію, оголосивши про вислання російських дипломатів.

Копирайт изображения AFP Image caption Сергій Скрипаль і його донька Юлія вже три тижні перебувають у лікарні після отруєння невідомою речовиною.

Вікторія Скрипаль розповіла, як їхня родина дізналася про те, що сталося у Британії.

ВВС: Як ви дізналися про Сергія і Юлію? Яким був для вас той день?

Вікторія Скрипаль: Дізналися ми о 8 годині вечора з інтернету. Написали, що нібито отруєні Сергій Вікторович і невідома 33-річна дівчина. Вечір, куди бігти? Вирішили, що зранку будемо якось діяти. Але я майже відразу зрозуміла, що невідома дівчина - це Юля.

Цього ж вечора я набрала Юлю, вона не відповіла. Написала у соцмережах: "Юлю, про тата знаю. Ти як? Що з тобою? Відгукнися". Вона не відповіла. Відповідно, логічний висновок, що це Юля.

Потім я зателефонувала до посольства Великої Британії, там всі говорили англійською, я їх "добре" розуміла, говорила: "I'm sorry, I speak Russia, хоч що-небудь мені скажіть".

Тоді я вирішила, що прес-служба має говорити російською мовою, зателефонувала туди. Сказала, що якщо їм потрібні якісь документи, я надішлю, але мені потрібна інформація: що з ними, як, куди бігти. Дівчина з прес-служби з кимось проконсультувалася і сказала, що треба звертатися до посольства Росії у Великій Британії.

Російська служба Бі-бі-сі звернулася за коментарем до посольства Великої Британії. "У нас немає даних про дзвінок Вікторії Скрипаль. 6 березня до прес-служби посольства звернулися кілька людей,зокрема представники ЗМІ, з питанням про стан здоров'я Сергія Скрипаля. Відповідно до закону Великої Британії про захист даних, ми не можемо розкривати особисту інформацію без дозволу відповідної особи", - заявив представник посольства.

Я зателефонувала до нашого посольства, також до прес-служби. Слухавку взяв молодий чоловік: "Нам потрібен ваш запит. Необхідно підтвердити, що ви родичка".

Я надіслала їм документи, які підтверджують родинні зв'язки. Буквально за півтори години мені надійшла відповідь, що вони зробили запит, чи дійсно це Сергій Скрипаль.

І за дві години Борис Джонсон зробив свою заяву, а ще за дві години Тереза Мей виступила. Так пройшов перший день. Я зрозуміла, що ситуація дуже критична.

ВВС: Які у вас емоції були в той момент? Чи було страшно?

В.С.: Страх завжди є. Ви бачите: я - людина весела, але у такій ситуації найперше - захистити бабусю.

І друге: коли його ув'язнили, ми знали, що ми не даємо жодних коментарів, жодних інтерв'ю, з пресою не спілкуємося.

Цього разу вирішили поводитися так само, поки не буде більш глобальної інформації.

Ми не зв'язувалися з родичами, просто кожен знав - ні, поки замало інформації (для спілкування з журналістами. - Ред). Тим більше, що в російських ЗМІ лише за два дні з'явилася інформація - до цього була тиша: ніде нічого не говорили.

ВВС: Вам було важко без інформації ці два дні?

В.С.: Мені в російському посольстві повідомили, що їм роз'яснень не дають, але так, начебто це вони (Сергій Скрипаль і його донька Юлія - Ред.). А британське посольство мені повідомило відразу: якщо ви громадянка Росії, звертайтеся до свого посольства в Лондоні. Ну куди відправили, туди і пішов, як то кажуть.

Потім я чоловікові говорила: який сенс летіти до Англії, у які двері там стукати? Ну прийду я до цього шпиталю, ну стану поруч з ним, що я дізнаюся, якщо нікому не надають інформації?

ВВС: А хотілося поїхати?

В.С.: Звичайно, хотілося. Але найперше питання для нас - як бабусю захистити, щоб вона не дізналася, не почула нічого.

ВВС: Вона нічого не знає?

В.С.: Ні. Вона не буде знати до останнього моменту. Вона дізнається, коли ця ситуація хоч якось вирішиться, тобто коли буде логічне завершення. Якщо історія закінчиться геть сумно, тоді так. Якщо більш-менш, то скажемо їй: так сталося, що вони захворіли.

Розумієте, це наші рідні люди. Нам усім боляче, ми хвилюємося. Ми вислуховуємо весь цей бруд по телебаченню і в інтернеті.

Одного дня я була на роботі, а моя донька вдома. Подзвонили на домашній телефон, сказали, що з МЗС, мовляв, зараз вам прийде лист.

Дійсно, мені на пошту надійшов лист від людини з посольства, що жодних даних щодо стану здоров'я Сергія і Юлії не дають. І ще сказали: "До вас приїдуть кореспонденти, чи зможете ви дати їм інтерв'ю?" Ну знаєте, коли вам телефонують і кажуть, що з МЗС, думаєш: ти живеш у цій країні, отже, маєш якось допомагати. Якщо МЗС просить, значить, треба.

Потім зателефонувала Світлана з Mash і сказала: "Ми сьогодні приїдемо". Вони приїхали пізно ввечері і записали інтерв'ю. Мені сказали, що вони нібито від МЗС.

Російська служба Бі-бі-сі звернулася за коментарем до міністерства закордонних справ Росії щодо інтерв'ю Вікторії Скрипаль інтернет-виданню Mash. У департаменті інформації і друку МЗС відповіли: "Можливо, йдеться про шахраїв, які намагалися або взяти інтерв'ю, або отримати інформацію. До державних органів це не має жодного відношення".

Всі наступні журналісти, які "діставали" у соцмережах не лише мене, а й усіх моїх друзів і знайомих, - це було дуже складно. Приїздять кореспонденти, починають бігати у вас під вікнами з вашою фотографією, розшукувати мене, битися у двері. Звісно, це жахливо.

ВВС: Як ви Олену Яківну, матір Сергія, захищаєте від новин?

В.С.: Ми живемо всі разом, у неї своя кімната. Після того як помер її старший син, вона впала, зламала стегно, півтора року не ходила.

І тепер у неї такий маршрут: від своєї кімнати до туалету і назад.

Телевізор вона не дивиться, напевно, вже рік. У неї цукровий діабет, катаракта на обох очах, зі слухом також проблеми: вона одягає слуховий апарат, але каже, що від нього голова болить. Іноді вона просить нас купити газети і читає їх. А так у нас велика гарна бібліотека, вона читає книжки, відпочиває.

Копирайт изображения EPA/YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption Сергій Скрипаль і його донька Юлія перебувають у критичному стані

ВВС: А Сергій їй часто телефонував?

В.С.: Раз на тиждень, раз на два тижні стабільно. Але вона знала, якщо Сергій не телефонує, значить він у відрядженні.

Є ще одна хитрість: "Ой, тут Сергій телефонував, ти спала, ми поговорили, будити тебе не хотіли". Вона ображається, звичайно. Ми кажемо: "Він сам сказав - не будіть, якщо спить".

Вона не знає, що помер онук. Їй сказали, що Сашко поїхав до Москви, живе там зі своєю дівчиною. Ми так вирішили всі разом. Вона тоді тільки оговталася від одного удару...

Вона живе у чистому і доброму світі, при здоровому розумі і твердій пам'яті. Добре розмірковує, але серце слабке, цукор високий, 90 років.

ВВС: Як для вашої родини пройшли ті роки, коли Сергій сидів у в'язниці?

В.С.: Щотижня бабуся писала йому листа, він писав їй. Вся родина писала. Надсилали гроші, посилки. Кожного разу збираєш і чекаєш якогось дива. Нам було легше, тому що у мене тоді народився син, 2008 року. Ми займалися дитиною. Юля закінчувала інститут. Але на його родині це позначилося дуже.

ВВС: Тому що всі навколо говорили, що він зрадник?

В.С.: Ми цього на собі не відчували, можливо, тому що жили не в Москві. А Юля дуже хотіла змінити прізвище. Ми з сестрою навіть після того, що сталося, не збиралися змінювати прізвище. А у Юлі виникала така думка, були складнощі з роботою, із спілкуванням. І потім - вони ж жили у будинку, де всі люди закінчували академію ГРУ або були якось причетні до цих структур.

Були люди, які тикали пальцем ... Це зараз ідеології немає, вона розмита, а тоді ідеологія була така: "А, шпигун!" Кожен намагається кинути свій камінчик. Думаю, Сашко не зміг з цим впоратися. У нього це все виливалося в те, що він почав випивати. Тому вони і з Наташею розлучилися.

ВВС: Як Сергій переживав смерть сина?

В.С.: Кожен батько переживає через смерть своєї дитини. Звичайно, він переживав. Він говорив: "Кожен обирає свою долю сам". Сашко зробив такий вибір. Але була Юля. І коли це все сталося, у нас з нею була розмова: "Юля, ти одна у тата залишилася, у тебе вже вік такий, 30 років, треба заміж виходити, дітей народжувати".

Тоді мені було сказано: "Так, я збираюся заміж, ми думаємо про дітей з моїм хлопцем". Його ми не бачили.

Копирайт изображения EPA Image caption Росія вчинила напад на Британію, коли намагалася вбити російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку, заявила прем'єр Британії Тереза Мей.

ВВС: Ви якось згадували, що вам і смерть Валерія, і смерть Олександра здалися дивними. Чи так це?

В.С.: Ні, я б не сказала. Всі смерті були більш-менш природніми. Дивною мені здається лише теперішня ситуація. У ній багато недомовок і з одного, і з другого, і з третього боку. Я від самого початку більше на побутовій версії наполягала.

Мені не хочеться, щоб між двома країнами такий масовий конфлікт виник, і щоб це відбувалося через мою родину.

ВВС: Чи відчуваєте брак інформації і допомоги і від Британії, і від Росії?

В.С.: Мені б хотілося дізнатися, що з ними. І щоб якесь співчуття виявили. Мати ось ще жива, нам тримати в таємниці цю інформацію важко.

ВВС: Якби вам запропонували поїхати, ви б поїхали?

В.С.: Звичайно. Але у нас мільйонів немає, де я там буду жити? Хто мене пустить туди, до лікарні, тим більше, якщо вона під такою охороною? Хоч би фото якісь були з цього шпиталю. Ми дорослі дівчата, в дива не віримо, але хочеться думати: а раптом це не вони, раптом станеться диво, і це не вони! Або раптом видужають. Хоча всі говорять, що навіть якщо одужають, ніхто не робить позитивних прогнозів.

ВВС: Але надія у вас є?

В.С.: З 99% - [лише] 1%. Якщо це та речовина, яку озвучували, то у них є маленький шанс вижити, але інвалідами вони залишаться на все життя. Тобто, надії немає жодної.

Хто зробив - не знаю, от відверто. Наші кажуть: це британські спецслужби, а британські кажуть, що це Росія, рука Кремля. Не знаю, не хочу робити припущення.

ВВС: Чи були у Сергія якісь побоювання?

В.С.: Будь-яка професія - це не професія, а спосіб життя. Якщо ви були розвідником, ви по життю залишаєтеся розвідником. Відповідно - так, боявся. Так, остерігався. Але при цьому від Юлі я ніколи не чула, що у неї був якийсь страх: вона спокійно жила на дві держави, спокійно літала, жодного страху. Як будь-яка жінка, вона хотіла простого людського щастя.

Те, що Сергій писав листа Путіну і просив про помилування, - такого не було. Сто відсотків. Він не писав такого листа. Під час обміну він уже був помилуваний, зараз він є громадянином двох держав - Великої Британії і Росії. Ніхто не міг заборонити йому прилетіти до Росії. Інша справа - що б з ним тут трапилося, ми не знаємо.

Копирайт изображения Reuters Image caption У Британії поховані також дружина і син екс-розвідника Сергія Скрипаля, які померли кількома роками раніше

ВВС: Ця історія дуже позначилася на вашому житті?

В.С.: Дуже. Морально дуже важко всім нам. Якщо хтось [з журналістів] знаходить наші телефони, прошу: дайте нам спокій.

ВВС: У Сергія є вороги? Хто?

В.С.: Та ніхто. Ворогів не було. Недоброзичливці - можливо, так.

ВВС: Він ніяк не натякав, що хтось може бути незадоволений його діями?

В.С.: Ну хто? Навіть якщо це зробили спецслужби - [чому] так незграбно? Я вважаю, що це було вигідно третій стороні, щоб посварити дві країни - Росію і Британію.

Однак перша версія, яка у мене була, - що це було спрямоване саме на Юлю, а не на нього. Коли-небудь ми отримаємо відповіді на всі питання.

ВВС: Ви думаєте, вам коли-небудь вдасться дізнатися, що сталося насправді?

В.С.: Мені - ні. Моїм дітям - можливо. Жодна з країн не розкриє до кінця карти.