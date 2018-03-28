Кадр Порошенка: хто такий новий голова НАЗК Мангул

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Мангул

Національне агентство із запобігання корупції обрало зі свого складу нового керівника - Олександра Мангула, який донедавна працював у президентській вертикалі влади.

НАЗК запрацювало більше двох років тому, коли в Україні запустили процес електронного декларування доходів та статків усіх державних службовців.

Створення цього органу, який має контролювати відповідність доходів та статків чиновників їхнім заробіткам, було однією із найважливіших умов Євросоюзу для отримання Україною безвізового режиму.

Попри спротив європейських інституцій, з 1 квітня 2018 року українська влада зобов'язала подавати електронні декларації громадських активістів, які займались антикорупційною діяльністю.

Корчак пішла

Першим головою НАЗК стала Наталя Корчак, дворічний строк повноважень якої супроводжувався низкою скандалів та звинувачень, як з боку експертів, так і колег.

Зокрема, дочасно з НАЗК звільнились два її члени - Руслан Радецький та Руслан Рябошапка.

Вони звинувачували голову агентства у неефективній роботі та закликали її також подати у відставку.

Антикорупційні активісти також критикували пані Корчак за те, що агентство нібито недостатньо ефективно працює з електронними деклараціями чиновників та не налагодила автоматизовану систему перевірки та аналізу декларацій.

Копирайт изображения http://mrda.gov.ua Image caption Олександр Мангул три роки керував Мелітопольським районом

Через що навіть лунали у політичній заангажованості роботи комісії.

Пані Корчак всі звинувачення щодо себе відкидала та вказувала, що проти неї проводили кампанію з дискредитації.

НАЗК - колегіальний орган і складається з п'яти членів. Рішення у ньому ухвалюються колегіально, натомість у голови є певні адміністративні повноваження та право підпису документів.

Членів НАЗК призначає Кабінет міністрів за результатами конкурсного відбору.

Новий голова

Олександр Мангул потрапив до НАЗК тільки у січні 2018 року, зайнявши одне зі звільнених місць після демаршу Радецького та Рябошапки.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Наталя Корчак і далі працюватиме членом НАЗК. Вона відмовилась претендувати на посаду голови вдруге

Якщо пані Корчак журналісти іноді опосередковано пов'язували з іменем Арсенія Яценюка та "Народного фронту", то ім'я пана Мангула точно має стосунок до президента.

Справа у тому, що з травня 2015 року по лютий 2018 року він працював головою Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області. І на цю посаду його своїм указом призначав саме Петро Порошенко.

Навіть більше, пан Мангул очолював місцеве відділення президентської партії БПП, а на місцевих виборах осені 2015 року очолював список партії до районної ради.

"Я очолив районне відділення партії, в яку вступив достатньо свідомо, знаючи лідерські якості Петра Порошенка", - розповідав у інтерв'ю пан Мангул на посаді керівника району.

Після початку дії закону, який забороняє керівникам державних адміністрацій перебувати у партіях, він призупинив своє членство у БПП.

Батько пана Мангула Анатолій свого часу керував Мелітополем, а також був членом парламенту третього скликання.

Мені пощастило - я брав участь в одних перемовинах, які проводив Порошенко у якості міністра економіки, для мене це був майстер-клас Олександр Мангул, голова Мелітопольської РДА

Олександр Мангул народився 24 липня 1976 року, у 1999 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю економіста.

2004 року отримав кваліфікацію магістра державного управління у національній академії управління.

Олександр Мангул більше десяти років працював у міністерстві економіки та держкомітеті регуляторної політики.

Майстер-клас Порошенка

Як сам визнає пан Мангул, під час роботи у міністерстві економіки у 2011-2012 роках його якраз очолював Петро Порошенко, тож в нього був досвід співпраці з нинішнім президентом.

"Мені пощастило - я брав участь в одних перемовинах, які проводив Порошенко у якості міністра економіки, для мене це був майстер-клас", - згадував пан Мангул.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Новий голова НАЗК працював з Петром Порошенком у Мінекономіки

Порошенка він називав "ефективним президентом".

До призначення головою Мелітопольської райдержадміністрації у 2014-2015 роках він встиг попрацювати заступником керівника Лисичанського склозаводу "Пролетарій".

В інтерв'ю журналістам, яке пан Мангул дав у 2017 році, він стверджував, що на державній службі ніколи не брав хабарів.

Вже після призначення головою НАЗК пан Мангул заявив, що особисто незнайомий з президентом, а був присутній тільки на офіційних подіях, як у міністерстві, так і на посаді голови РДА.

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