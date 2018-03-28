Які небезпеки ховаються у вашій ванній кімнаті

Ян Вестбрук, оглядач рубрики "Здоров'я", BBC News
  • 28 березня 2018
Гумова качка Копирайт изображения Getty Images

Дослідження показало, що гумові качки містять бактерії, які можуть потенційно спричинити захворювання у дітей та дорослих.

Але які інші неочікувані небезпеки ховаються у вашій ванній кімнаті?

Професор Джон Оксфорд з Лондонського університету Королеви Марії, розповів BBC: "Ванна кімната є досить складним місцем, з точки зору гігієни.

Люди проводять багато часу прибираючи туалет, але було б добре, якби кожен приділяв більше уваги і ванній кімнаті загалом, використовуючи спреї для дезинфекції та очищення".

1. Гумові качки та банні іграшки

Нове дослідження, яке розпочало дискусію про небезпечні елементи вашої ванної кімнати, було спричинене іншим - про небезпеку, яку містять гумові качки та інші іграшки для ванни.

Дослідження було опубліковане в The Times. Його проводив Швейцарський федеральний інститут водної науки та техніки разом з відділом цивільного будівництва університету штату Іллінойс.

Вони вивчали 19 банних іграшок і виявили, що грибки були виявлені у 58% з них.

Керівник дослідження не радив бризкати воду з гумової качки в обличчя дитини, оскільки, за його словами, це може призвести до утворення очних, вушних або, навіть, шлунково-кишкових інфекцій.

2. Дитячі крісла для ванни

Крісло у ванну Копирайт изображения Getty Images

Як ви купаєте немовля? Батьки знають, що їхня дитина занадто мала, щоб сидіти в звичайній ванні з водою, і тому використовують дитячі крісла.

Однак такі сидіння не забезпечує 100% захисту.

Речник Королівського товариства запобігання нещасним випадкам (ROSPA) повідомив BBC: "Сидіння для ванни дає помилкове відчуття безпеки, тому що дитина може втопитися лише в кількох сантиметрах води.

"Це може статися за лічені секунди. Батьків може відволікти телефонний дзвінок чи необхідність відкрити комусь двері.

"Дуже важливо тримати дитину в руках, і занурювати у воду, оскільки вони самі не володіють моторними навичками".

3. Окріп

Душ Копирайт изображения Getty Images

Уявіть собі сцену. Будильник перестав дзвонити і ви напівсонні заповзаєте до душової.

Ви вмикаєте душ, але не перевіряєте температуру, перш ніж зробити крок під струмені води.

Обпектися занадто гарячою водою - це ризик як для дорослих, так і для дітей.

Речник "ROSPA" розповів BBC: "Ми просимо людей для купання дітей спочатку наповнювати ванну холодною водою. Таким чином, ви не ризикуєте, що ванна буде повна гарячої води з дітьми довкола.

"Є така ймовірність, що якщо увімкнути спочатку гарячу воду, діти можуть контактувати з нею та обпектися, а якщо спочатку поставити холодну, то загальна температура ніколи не буде небезпечною ".

4. Мило

Мило Копирайт изображения Getty Images

Призначення шматка мила - очищувати руки і тіло. Ви в останню чергу подумаєте про наявність там мікроорганізмів. Однак, ви можете помилятися.

Професор Оксфорд розповів: "Бактерії можуть перебувати на милі і переходити від людини до людини, як, наприклад, кишкова паличка.

Якщо хтось з гостей має бактерію, або хтось з родичів її підчепив, то ванна кімната є ідеальним місцем для поширення бактерії на інших членів родини".

Професор Оксфорд каже, що використання рідкого мила - кращий варіант, ніж мило у шматках.

Британський національний інститут медико-санітарної турботи рекомендує місцевим органам охорони здоров'я використовувати рідке мило і проточну воду для миття рук.

5. Рушники

Рушники Копирайт изображения Getty Images

Хороший м'який рушник, який, можливо, підігрівається сушкою, це прекрасна річ, щоб витирати руки або обличчя протягом дня.

Але, що б не сталося, не дозволяйте комусь іншому його використовувати, каже професор Оксфорд.

"Рушники - досить делікатні речі", - каже він. "Ви ніколи не повинні ділитися рушником, я б не радив ".

Поширено мати один рушник для рук, яким користуються як члени родини так і гості.

Проте професор Оксфорд каже: "Цього краще уникнути. Бактерії можуть міститися на рушнику декілька годин. Насправді рушник є досить привабливим для бактерій через постійну його вологість.

"Я б порадив використовувати паралельно паперові рушники, щоб одразу викидати, та окремі звичайні рушники".

6. Слизька підлога

Ванна кімната Копирайт изображения Getty Images

Падіння у ванній кімнаті є поширеною небезпекою. Поєднання мила та гелю з водою робить підлогу дуже слизькою.

Люди можуть щось зламати, отримати синці, порізи, навіть просто ступаючи у ванну чи душ чи послизнувшись на вологій підлозі.

Щоб уникнути цього, рекомендується використовувати на підлозі килимки, а у ванні чи душі - спеціальні протиковзні килимки.

Окрім того варто добре вимити ванну після використання гелю чи масла для тіла.

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