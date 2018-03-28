Які небезпеки ховаються у вашій ванній кімнаті

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Дослідження показало, що гумові качки містять бактерії, які можуть потенційно спричинити захворювання у дітей та дорослих.

Але які інші неочікувані небезпеки ховаються у вашій ванній кімнаті?

Професор Джон Оксфорд з Лондонського університету Королеви Марії, розповів BBC: "Ванна кімната є досить складним місцем, з точки зору гігієни.

Люди проводять багато часу прибираючи туалет, але було б добре, якби кожен приділяв більше уваги і ванній кімнаті загалом, використовуючи спреї для дезинфекції та очищення".

1. Гумові качки та банні іграшки

Нове дослідження, яке розпочало дискусію про небезпечні елементи вашої ванної кімнати, було спричинене іншим - про небезпеку, яку містять гумові качки та інші іграшки для ванни.

Дослідження було опубліковане в The Times. Його проводив Швейцарський федеральний інститут водної науки та техніки разом з відділом цивільного будівництва університету штату Іллінойс.

Вони вивчали 19 банних іграшок і виявили, що грибки були виявлені у 58% з них.

Керівник дослідження не радив бризкати воду з гумової качки в обличчя дитини, оскільки, за його словами, це може призвести до утворення очних, вушних або, навіть, шлунково-кишкових інфекцій.

2. Дитячі крісла для ванни

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Як ви купаєте немовля? Батьки знають, що їхня дитина занадто мала, щоб сидіти в звичайній ванні з водою, і тому використовують дитячі крісла.

Однак такі сидіння не забезпечує 100% захисту.

Речник Королівського товариства запобігання нещасним випадкам (ROSPA) повідомив BBC: "Сидіння для ванни дає помилкове відчуття безпеки, тому що дитина може втопитися лише в кількох сантиметрах води.

"Це може статися за лічені секунди. Батьків може відволікти телефонний дзвінок чи необхідність відкрити комусь двері.

"Дуже важливо тримати дитину в руках, і занурювати у воду, оскільки вони самі не володіють моторними навичками".

3. Окріп

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Уявіть собі сцену. Будильник перестав дзвонити і ви напівсонні заповзаєте до душової.

Ви вмикаєте душ, але не перевіряєте температуру, перш ніж зробити крок під струмені води.

Обпектися занадто гарячою водою - це ризик як для дорослих, так і для дітей.

Речник "ROSPA" розповів BBC: "Ми просимо людей для купання дітей спочатку наповнювати ванну холодною водою. Таким чином, ви не ризикуєте, що ванна буде повна гарячої води з дітьми довкола.

"Є така ймовірність, що якщо увімкнути спочатку гарячу воду, діти можуть контактувати з нею та обпектися, а якщо спочатку поставити холодну, то загальна температура ніколи не буде небезпечною ".

4. Мило

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Призначення шматка мила - очищувати руки і тіло. Ви в останню чергу подумаєте про наявність там мікроорганізмів. Однак, ви можете помилятися.

Професор Оксфорд розповів: "Бактерії можуть перебувати на милі і переходити від людини до людини, як, наприклад, кишкова паличка.

Якщо хтось з гостей має бактерію, або хтось з родичів її підчепив, то ванна кімната є ідеальним місцем для поширення бактерії на інших членів родини".

Професор Оксфорд каже, що використання рідкого мила - кращий варіант, ніж мило у шматках.

Британський національний інститут медико-санітарної турботи рекомендує місцевим органам охорони здоров'я використовувати рідке мило і проточну воду для миття рук.

5. Рушники

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Хороший м'який рушник, який, можливо, підігрівається сушкою, це прекрасна річ, щоб витирати руки або обличчя протягом дня.

Але, що б не сталося, не дозволяйте комусь іншому його використовувати, каже професор Оксфорд.

"Рушники - досить делікатні речі", - каже він. "Ви ніколи не повинні ділитися рушником, я б не радив ".

Поширено мати один рушник для рук, яким користуються як члени родини так і гості.

Проте професор Оксфорд каже: "Цього краще уникнути. Бактерії можуть міститися на рушнику декілька годин. Насправді рушник є досить привабливим для бактерій через постійну його вологість.

"Я б порадив використовувати паралельно паперові рушники, щоб одразу викидати, та окремі звичайні рушники".

6. Слизька підлога

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Падіння у ванній кімнаті є поширеною небезпекою. Поєднання мила та гелю з водою робить підлогу дуже слизькою.

Люди можуть щось зламати, отримати синці, порізи, навіть просто ступаючи у ванну чи душ чи послизнувшись на вологій підлозі.

Щоб уникнути цього, рекомендується використовувати на підлозі килимки, а у ванні чи душі - спеціальні протиковзні килимки.

Окрім того варто добре вимити ванну після використання гелю чи масла для тіла.