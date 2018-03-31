Непроґавте: вислання російських дипломатів у світі та пожежа у Кемерові

Копирайт изображения Reuters Image caption Співробітників російського посольства в Лондоні висилають через отруєння Скрипаля у Солсбері, 20 березня

Чоловік з Британії підхопив "найгіршу" супергонорею у світі, як українці рятують польську економіку, видворення російських дипломатів, скандал із Facebook та візит Кім Чен Ина до Пекіна.

Все це - у нашій традиційній рубриці #Непроґавте про найцікавіше за тиждень.

Цього тижня НАТО, США, Україна, Канада, більшість країн ЄС та інші країни вислали російських дипломатів через скандал із отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля у британському місті Солсбері.

У свою чергу Москва вирішила закрити генконсульство США у Петербурзі, а також вислала стільки ж американських дипломатів, скільки було вислано російських з США - 60.

Пізніше комітет іноземних справ Палати громад Великої Британії почав розслідування під назвою "Російська корупція в Британії".

Image caption За оцінками експертів, у Польщі працюють від 900 тис. до 2 млн українців.

Цього тижня також у нас вийшов матеріал про те, як українці працюють у Польщі. Заробітчани стали одним з найважливіших факторів впливу на польську економіку.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів "Морально тут дуже тяжко": як працюється українцям у Польщі

Внаслідок пожежі 25 березня у торговому центрі "Зимова вишня" в сибірському місті Кемерово загинули щонайменше 64 людини. Наступного дня вранці у Кемерові відбувся стихійний мітинг, куди прийшли родичі загиблих і жителі міста.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Десятки людей загинули під час пожежі в торговому центрі у російському місті Кемерово.

А ще у нас вийшло інтерв'ю із керівником організації "Український вибір" Віктором Медведчуком, який розповів про те, чи вважає він можливим свій арешт через справу проти Надії Савченко та Володимира Рубана, а також про стосунки з ними.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Медведчук: директиви отримую від президента України

У нас вийшло ексклюзивне інтерв'ю про те, як відбувається трансгендерний перехід і як змінюється життя людини піcля цього - про це BBC розповів 35-річний Тангарр Форгарт, трансгендерна людина.

Копирайт изображения Тангарр Форгарт

Також цього тижня стало відомо, що керівник КНДР Кім Чен Ин відвідав Пекін та провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, на яких назвав умови ядерного роззброєння КНДР.

Копирайт изображения KCNA/AFP/GETTY IMAGES Image caption Керівник КНДР Кім Чен Ин із дружиною Лі Соль Чжу та лідер Китаю Сі Цзіньпін з дружиною, популярною співачкою Пен Лі Юань

Чутки про зустріч Кім Чен Ина та Сі Цзіньпіна ходили вже кілька днів, оскільки місцеві мешканці помітили у Пекіні потяг, на якому пересувався батько Кім Чен Ина - Кім Чен Ір.

І до новин Шотландії та Британії. Ще одного підозрюваного заарештували через пограбування сховища в лондонському ювелірному кварталі Хаттон-Гарден. Три роки тому грабіжники там вкрали коштовностей на 20 млн доларів. Цей злочин став найбільшим пограбуванням в історії Англії.

А в Шотландії знайшли одного з найбільших у світі лісових котів у лісі Клешиндарроч.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Одного з найбільших лісових котів зафіксували камери у Шотландії

Також у Британії чоловік підхопив "найгіршу" супергонорею у світі. У пацієнта були регулярні відносини у Британії, проте стійку до антибіотиків суперінфекцію він підхопив після сексу з жінкою в Південно-Східній Азії.

Копирайт изображения WWF Image caption Вакіта - рідкісна тварина, яку відкрили 1958 року

Ще трохи новин про природу. Цього тижня ми говорили про те, які тварини на Землі невдовзі можуть зникнути.

Також ми розповіли, як за несподіваних та вдалих обставин камера, яку загубили в морі понад два роки тому, повернулася до свого власника.

А от в американському штаті Луїзіана родина організувала "вечірку визначення статі" майбутньої дитини за участі алігатора та зафільмувала це.

Копирайт изображения HUAWEI Image caption У верхній частині дисплея P20 Pro зроблена виїмка, в якій розташовується 24-мегапіксельна фронтальна камера

Також цього тижня вийшов новий смартфон китайської компанії Huawei. Він може фотографувати в майже непроглядній темряві без використання спалаху та штатива.

А ще у нас було два великих цікавих матеріали:

Копирайт изображения china manned space engineering

І про космос. Уламки китайської космічної станції "Тяньгун-1" ("Небесний палац"), які не згоріли в щільних шарах атмосфери, можуть впасти на Землю. Це випливає з прогнозу Європейського космічного агентства (ESA).

Копирайт изображения Enrico Carcasci/UNSPLASH Image caption Сонячне світло потрібне для утворення вітаміну Д в шкірі

Також у нас був блог про те, наскільки дієві сучасні креми і процедури? І як доглядати за шкірою згідно з наукою, а не рекламою? Намагається відповісти блогерка Дар'я Прокопик.

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