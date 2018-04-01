Фото: католики святкують Великдень

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Християни у неділю відзначають свято Воскресіння Христового за Григоріанським календарем. Церкви, що живуть за Юліанським календарем, відзначають Вербну неділю.

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Папа Римський Франциск відправив святкову службу у Ватикані в соборі Святого Петра і звернувся зі своїм традиційним посланням з центральної лоджії Ватиканської базиліки.

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Понтифік також хрестив кількох людей під час служби. За інформацією італійських медіа, серед них був мігрант з Нігерії, який став відомим по тому як знешкодив грабіжника біля магазину в Римі.

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У селі Роготна в Білорусі віряни зібралися після заходу сонця, щоб запалити великодній вогонь. Свічку з пасхальним вогнем священик за традицією вносить у темну церкву.

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У столиці Польщі Варшаві священики служать перед святом служать цілу ніч.

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Традиційна гра на Великдень для дітей - пошук шоколадних яєць. У Каліфорнії ця розвага набула незнаних масштабів - зібрати треба було понад 75 тисяч яєць.

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У Швейцарії яйця воліють не збирати, а фарбувати. Для християн яйце - символ воскресіння.

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В Австралії тематичні частування отримали навіть тварини в зоопарку.

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У французькому Арле під час пасхального фестивалю проходить корида. Сезон бою биків офіційно почався якраз напередодні свята.

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У Львові влаштували фестиваль писанок.

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Православні у цей час відзначають Вербну неділю, за Юліанським календарем Великдень настане лише через тиждень.