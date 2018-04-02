Дивне явище "фільмів-близнюків"

Копирайт изображения Paramount/Millennium Films Image caption "Геркулес" вийшов через півроку після фільму "Геракл. Початок легенди"

Іноді історія настільки хороша, що її варто розповісти двічі.

Дуже часто це стається у Голлівуді, де фільми про те саме виходять майже одночасно.

У "Гонці століття" із Коліном Фертом у головній ролі, яка вийшла в Україні в березні, розповідають справжню історію яхтсмена-авантюриста Дональда Кроугерста, який вирішує взяти участь у навколосвітніх перегонах.

Але він вирішив підробити записи у журналах навігації, перш ніж загадково зникнути зі свого судна.

Історія була настільки надзвичайною, що два режисери - Джеймс Марш та Саймон Рамлі - вважали, що історія варта фільму. І обидва зняли його.

StudioCanal, який вже займався створенням фільму із Фертом, уникнув дещо незручної ситуації, купивши права ще й на другий фільм.

"Це досить унікальна ситуація, - сказав Майк Райлі, продюсер фільму, який знімав режисер Рамлі. - Є два фільми - два дуже різних фільми - про одне і те".

Копирайт изображения StudioCanal Image caption Колін Ферт у "Гонці століття", Джастін Салінгер у "Дональді Кроугерсті"

Але, насправді, ситуація не унікальна - таке трапляється досить часто.

Кіт Сімантон, старший редактор сайту IMDb, каже, що фільми-близнюки дійсно трапляються через збіг обставин.

"Я впевнений, що якщо ви зараз пошукаєте, то знайдете і два, і три схожих сценарія", - розповідає він BBC News.

"Наприклад, давно не було фільмів про Дюнкерк, але в 2017 році зняли дві потужні стрічки про це - "Темні часи" та "Дюнкерк", - пояснив пан Сімантон.

Ось ще декілька прикладів "фільмів-близнюків", які вийшли майже одночасно.

"Падіння Олімпу" та "Штурм Білого дому"

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Сюжет: Трилери, де безпека президента США опиняється під загрозою через напад терористів на Білий дім.

Актори: Джерард Батлер і Аарон Екгарт у "Падінні Олімпу"; Ченнінг Татум і Джеймі Фокс у "Штурмі Білого дому".

Дата виходу: "Олімп" у березні 2013 року, а потім через три місяці "Білий дім".

Касові збори: $170 мільйонів зібрала стрічка "Падіння Олімпу"; $205 мільйонів - "Штурм Білого дому".

Цікаві факти: Попри те, що "Білий Дім" заробив більше, в "Олімпа" є ще два сиквели.

Батлер і Екгарт вже зіграли в 2016 році у фільмі "Падіння Лондона", а третя частина - "Падіння Ангела" - має вийти наступного року.

"Більше ніж секс" і "Секс по дружбі"

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Сюжет: Двоє самотніх друзів просто займаються сексом, але не будують справжніх стосунків.

Дата виходу: "Більше ніж секс" вийшов у січні 2011 році, а "Секс по дружбі" в липні того ж року.

Актори: Ештон Катчер та Наталі Портман у "Більше ніж секс", а в "Сексі по дружбі" Джастін Тімберлейк та Міла Куніс.

Касові збори: Неймовірно, але обидва фільми заробили майже однаково - близько 149 мільйонів доларів.

Цікаві факти: Обидві акторки знялися у "Чорному лебеді" за рік до виходу цих фільмів.

"Мураха Антц" та "Пригоди Фліка"

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Сюжет: Комп'ютерні анімаційні дитячі фільми, в яких розповідають про життя маленьких комах.

Актори: Вуді Аллен та Шерон Стоун озвучували ролі в "Анці"; голоси Кевіна Спейсі та Джулії Луї-Дрейфус з'явилися у "Пригодах Фліка".

Дата виходу: Обидва мультфільми вийшли у 1998 році, але "Мураха Анц" з'явився на місяць раніше.

Касові збори: "Мураха Антц" заробив 171 мільйон доларів, "Пригоди Фліка" - 363 мільйони.

Цікаві факти: Попри те, що це сімейні мультфільми, під час їхніх зйомок виникали серйозні скандали.

Між керівниками Pixar Стівом Джобсом та Джоном Лессетером і виконавчим директором DreamWorks Джеффрі Катценбергом виник скандал.

Пан Джобс звинуватив пана Катценберга у плагіаті, який той заперечував. В результаті пан Катценберг випустив свій фільм еа півроку раніше.

Але "Пригоди Фліка", хоч і вийшли пізніше, зібрали удвічі більше грошей.

"Маргарита" та "Флоренс Фостер Дженкінс"

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Сюжет: Жінка, яка веде світський образ життя, вважає себе успішною співачкою, має кар'єру, але зовсім не має музичного слуху.

В основу обидвох фільмів, один з яких французького виробництва, а інший - англійського, поклали біографію Флоренс Фостер Дженкінс (1868-1944).

Актори: Катерина Фрот і Андре Маркон у "Маргариті"; Меріл Стріп і Х'ю Грант у "Флоренс Фостер Дженкінс".

Дата виходу: "Маргарита" вийшла у вересні 2015 року, а "Фостер Дженкінс" - у травні 2016 р.

Касові збори: "Маргарита" зібрала 497 тисяч доларів, другий фільм - 49 мільйонів.

Цікаві факти: "За місяць до зйомок "Маргарити" я почув про "Флоренс Фостер Дженкінс", - заявив французький письменник-режисер Ксав'є Джаннолі у березні 2016 року.

"І це було жахливо", - додав він.

"Зіткнення з безоднею" та "Армагеддон"

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Сюжет: До Землі з шаленою швидкістю рухається астероїд, що загрожує існуванню людства.

Актори: Роберт Дюваль та Моган Фрімен у "Зіткненні з безоднею", Брюс Вілліс і Бен Аффлек у "Армагеддоні".

Дата виходу: "Зіткнення з безоднею" - травень 1998 року , липень того ж року - "Армагеддон".

Касові збори: 349 мільйонів доларів у "Зіткнення з безоднею" проти 553 мільйона у "Армагеддону".

Цікаві факти: Про фільми-суперники згадали в одному з епізодів серіалу "Друзі".

"Який з них був "Зіткнення з безоднею", а який - "Армагеддон?" - питає Чендлер у Моніки, коли не можу заснути вночі.

"Зіткнення з безоднею" було з Робертом Дювалем, - відповідає вона. - Армагеддон - це те, що станеться з тобою, якщо ти мене розбудиш".

"Капоте" та "Погана слава"

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Сюжет: Ще одна історія, заснована на реальних подіях, про те, як письменник Трумен Капоте розслідував убивство сім'ї в штаті Канзас разом зі своєю подругою, письменницею Гарпер Лі.

Актори: Філіп Сеймур Гоффман та Кетрін Кінер у "Капоте"; Тобі Джонс і Сандра Баллок в "Поганій славі".

Дата виходу: "Капоте" - лютий 2006 року, "Погана слава" - у жовтні того ж року.

Касові збори: 49 мільйонів доларів у "Капоте" проти 2,6 мільйона у "Поганій славі".

Цікаві факти: "Гарні новини! Я завершив сценарій", - сказав у 2011 році сценарист "Поганої слави" Дуглас Макграт під час телефонної розмови з продюсером Бінгамом Реєм.

"Я знаю! - відповів Рей. - Він лежить у мене на столі". Макграт здивувався: "Ні, він лежить у мене на столі".

Насправді на його столі лежав сценарій фільму "Капоте" іншого сценариста, Дена Футтермана.

"Пік Данте" та "Вулкан"

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Сюжет: Виверження вулкана загрожує життю місцевих жителів.

Актори: Пірс Броснан і Лінда Гамільтон на у "Піку Данте"; Томмі Лі Джонс і Дон Чідл у "Вулкані".

Дата виходу: "Пік Данте" вийшов у лютому 1997 року, "Вулкан" - у квітні того ж року.

Касові збори: 178 мільйонів у "Піка Данте" проти 122 мільйонів доларів у "Вулкана".

Цікаві факти: Прізвище героя Пірса Броснана у фільмі - таке ж саме, як і в Тімоті Далтона, актора, який до нього грав Джеймса Бонда.

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